Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
31 Жовтень 2017, Київ 19:13
Суспільство

Очереди за паспортами в Дружковке

(Друкуємо мовою оригіналу)

До трех дней в очереди за внутренним украинским паспортом нового образца проводят жители Дружковки. Люди жалуются: чтобы подать документы на получение или переоформление главного документа гражданина Украины, вынуждены буквально ночевать под дверью местного управления миграционной службы.

В очереди за гражданством Украины люди проводят несколько дней. Чтобы только получить шанс подать документы на оформление паспорта, необходимо заранее занять очередь, делится оптом житель Дружковки Ваган: «Хоть «живая» очередь. Если очередь «живая», то можно смело пораньше приходить и будешь знать, что уже попадешь туда на прием».

Пораньше – это с вечера. Чтобы попасть на прием в миграционную службу, мужчина пришел сюда в 23-00 и ночевал под дверью.

Ваган и Асмик
Ваган и Асмик

Все это для того, чтобы подать документы сына для получения паспорта гражданина Украины. Но на этом страдания Вагана не закончатся, говорит его жена Асмик: «У нас еще второй сын – еще ночь придется стоять».

Но подать документы за один день успевают далеко не все желающие. Евгения приходит уже второй раз и особой надежды на удачный исход не испытывает: «Я уже второй раз, потому что первый раз я не попала сюда. Потому что они были заняты. Потом у них сервера тут полетели, потом у них что-то еще. Тут такая история постоянно. Ну что это такое? В одинадцять часов вечера занимать очередь, чтобы пойти в паспортный стол. Это что такое? Человек вот работает. Ему нужно на работу идти. А он с пяти утра здесь стоит. Это вообще! Это полный беспредел!».

Евгения
Евгения

Дружковчанка Алёна – третья в очереди. Говорит: если бы не пришла сюда ночью, то шансов попасть на прием к специалисту сегодня у нее не было.

Кто не прошел, на следующую ночь остаются

«Кто не прошел, опять следующую очередь занимают и опять на следующую ночь остаются. И опять то же самое. Стоим здесь, на улице, «тепло», снег срывается, и прямо тепло. Здесь и полы с подогревом, мы так смотрим», – иронизирует женщина.

Алёна также стоит в очереди за сына Данила. Мальчику необходим паспорт, потому что без этого не принимают в техникум. Да и быть гражданином без положенного документа некомфортно. Правда, как праздновать украинское гражданство, еще не знает.

Алёна
Алёна

«Надо его для начала получить, чтобы потом уже отмечать. Это еще ничего, тут просто стоять, а ведь до этого все документы еще надо собрать. Тяжеловато конечно», – говорит Данил.

Документы для получения внутренних и загранпаспортов, переоформления или замены здесь принимает один человек. Поэтому в одной очереди стоят все: дети, старики и путешественники.

В местном управлении миграционной службы говорят, что быстрее работать не могут. Потому что у них – всего 8 специалистов. И это на 60-тысячный город. Кроме того, сама процедура оформления документов достаточно долгая.

Юрий Левченко
Юрий Левченко

«В настоящее время для того, чтобы оформить ID-карту, необходимо человека сканировать. То есть, цифровое изображение лица переносится на анкету, которая в последующем будет на ID-карте находиться, цифровые отпечатки пальцев необходимо тоже сканировать. Плюс документы, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справка с места регистрации, другие какие-либо документы, обязательно идентификационный код», – говорит начальник Дружковского городского сектора Государственной миграционной службы Украины Юрий Левченко.

Обстановку мог бы исправить открытый с большим пафосом центр предоставления административных услуг.

В просторных светлых залах удобные рабочие места, детский уголок, бесплатный Wi-Fi, электронная очередь и даже вежливые сотрудники. Здесь оказывают более 100 видов разных услуг, вот только оформить паспорт гражданина Украины нельзя.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG