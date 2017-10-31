(Друкуємо мовою оригіналу)

До трех дней в очереди за внутренним украинским паспортом нового образца проводят жители Дружковки. Люди жалуются: чтобы подать документы на получение или переоформление главного документа гражданина Украины, вынуждены буквально ночевать под дверью местного управления миграционной службы.

В очереди за гражданством Украины люди проводят несколько дней. Чтобы только получить шанс подать документы на оформление паспорта, необходимо заранее занять очередь, делится оптом житель Дружковки Ваган: «Хоть «живая» очередь. Если очередь «живая», то можно смело пораньше приходить и будешь знать, что уже попадешь туда на прием».

Пораньше – это с вечера. Чтобы попасть на прием в миграционную службу, мужчина пришел сюда в 23-00 и ночевал под дверью.

Все это для того, чтобы подать документы сына для получения паспорта гражданина Украины. Но на этом страдания Вагана не закончатся, говорит его жена Асмик: «У нас еще второй сын – еще ночь придется стоять».

Но подать документы за один день успевают далеко не все желающие. Евгения приходит уже второй раз и особой надежды на удачный исход не испытывает: «Я уже второй раз, потому что первый раз я не попала сюда. Потому что они были заняты. Потом у них сервера тут полетели, потом у них что-то еще. Тут такая история постоянно. Ну что это такое? В одинадцять часов вечера занимать очередь, чтобы пойти в паспортный стол. Это что такое? Человек вот работает. Ему нужно на работу идти. А он с пяти утра здесь стоит. Это вообще! Это полный беспредел!».

Дружковчанка Алёна – третья в очереди. Говорит: если бы не пришла сюда ночью, то шансов попасть на прием к специалисту сегодня у нее не было.

Кто не прошел, на следующую ночь остаются

«Кто не прошел, опять следующую очередь занимают и опять на следующую ночь остаются. И опять то же самое. Стоим здесь, на улице, «тепло», снег срывается, и прямо тепло. Здесь и полы с подогревом, мы так смотрим», – иронизирует женщина.

Алёна также стоит в очереди за сына Данила. Мальчику необходим паспорт, потому что без этого не принимают в техникум. Да и быть гражданином без положенного документа некомфортно. Правда, как праздновать украинское гражданство, еще не знает.

«Надо его для начала получить, чтобы потом уже отмечать. Это еще ничего, тут просто стоять, а ведь до этого все документы еще надо собрать. Тяжеловато конечно», – говорит Данил.

Документы для получения внутренних и загранпаспортов, переоформления или замены здесь принимает один человек. Поэтому в одной очереди стоят все: дети, старики и путешественники.

В местном управлении миграционной службы говорят, что быстрее работать не могут. Потому что у них – всего 8 специалистов. И это на 60-тысячный город. Кроме того, сама процедура оформления документов достаточно долгая.

«В настоящее время для того, чтобы оформить ID-карту, необходимо человека сканировать. То есть, цифровое изображение лица переносится на анкету, которая в последующем будет на ID-карте находиться, цифровые отпечатки пальцев необходимо тоже сканировать. Плюс документы, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справка с места регистрации, другие какие-либо документы, обязательно идентификационный код», – говорит начальник Дружковского городского сектора Государственной миграционной службы Украины Юрий Левченко.

Обстановку мог бы исправить открытый с большим пафосом центр предоставления административных услуг.

В просторных светлых залах удобные рабочие места, детский уголок, бесплатный Wi-Fi, электронная очередь и даже вежливые сотрудники. Здесь оказывают более 100 видов разных услуг, вот только оформить паспорт гражданина Украины нельзя.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)