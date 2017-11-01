Президент США Дональд Трамп заявив, що буде домагатися скасування чинної нині програми візової лотереї, так званої програми диверсифікаційних імміграційних віз, після нападу у Нью-Йорку, призвідник якого свого часу потрапив до США за цією програмою. Виступаючи на засіданні свого кабінету у Вашингтоні з приводу нападу, Трамп заявив: «Я сьогодні ж починаю процес скасування програми візової лотереї. Я попрошу Конгрес негайно почати працювати над тим, щоб позбутися цієї програми». (Відео АР)