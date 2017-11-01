Нападник у Нью-Йорку радикалізувався у США – губернатор

Громадянин Узбекистану, який 31 жовтня у Нью-Йорку здійснив наїзд на людей і вбив вісьмох, пов’язував себе з екстремістським угрупованням «Ісламська держава» і радикалізувався за час перебування у США, заявив губернатор штату Нью-Йорк Андрю Куомо.

За його словами, чоловік на ім’я Сайфулло Саїпов почав збирати інформацію про «Ісламську державу» і тактику радикальних ісламістів.

Як додав губернатор в інтерв’ю американському телеканалові «Сі-ен-ен», наразі немає ніяких свідчень про можливі інші плановані напади, пов’язані з цим, а наявні на цей час дані свідчать, що йдеться про окремий випадок, що його нападник здійснив самостійно. Як сказав Куомо, Саїпов нині єдиний підозрюваний у нападі.

Куомо також підтвердив попередні повідомлення засобів інформації, що на місці нападу знайшли записку зі згадкою про «Ісламську державу». У тих повідомленнях ішлося про те, що в записці арабською мовою йшлося про присягу Саїпова на вірність «Ісламській державі».

Губернатор наказав посили заходи безпеки в аеропортах, тунелях, метро, на залізниці і мостах Нью-Йорка, але сказав, що це заходи про всяк випадок, бо ніякої інформації про можливі нові напади немає.

Тим часом джерело у правоохоронних органах Узбекистану повідомило Радіо Свобода на умовах анонімності, що родичів Саїпова вже допитали в Узбекистані. Як повідомило це джерело, йдеться про батька, матір і 17-річну сестру 29-річного Саїпова. За словами цього джерела, родина не вирізнялася особливою релігійністю.

Розслідування в Узбекистані почали по тому, як президент цієї країни Шавкат Мірзійоєв заявив раніше 1 листопада, що влада країни «готова вжити всіх сил і заходів» на допомогу розслідуванню у США.

За повідомленнями поліції і посадовців, підозрюваний 31 жовтня на орендованому пікапі на великій швидкості понад кілометр проїхав доріжкою для перехожих і велосипедистів, збиваючи людей, а потім врізався у шкільний автобус і з вигуками «Аллах акбар» і пейнтбольним і пневматичним пістолетами в руках побіг вулицею, після чого поліція відкрила по ньому вогонь і поранила його, а відтак затримала. Внаслідок наїзду 8 людей загинули, серед них п’ять громадян Аргентини і один Бельгії; ще 11 людей поранені.

За повідомленнями, Сайфулло Саїпов прибув до США легально ще 2010 року і мав там право постійного мешкання, працював водієм на вантажівках, а останнім часом у службі альтернативного таксі Uber.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США назвала напад «очевидним актом тероризму».

Президент США Дональд Трамп, який раніше наказав Міністерству внутрішньої безпеки далі посилити програму попередньої перевірки іммігрантів, 1 листопада повідомив у твітері, що підозрюваний нападник (якого він назвав «терористом») прибув до США завдяки програмі візової лотереї. Трамп наголосив, що прагне скасувати цю систему імміграції через лотерею і запровадити програму імміграції «за заслугами».