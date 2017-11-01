В Узбекистані допитують родичів підозрюваного у нападі в Нью-Йорку

В Узбекистані допитують матір, батька і 17-річну сестру уродженця цієї країни Сайфулли Саїпова, підозрюваного у нападі в Нью-Йорку 31 жовтня, повідомило Радіо Свобода джерело у службах безпеки цієї країни. Джерело знайоме з ситуацією, але не уповноважене робити офіційних коментарів, тому говорило на умовах анонімності.

Слідство в Узбекистані почалося після того, як президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв заявив, що його країна готова використовувати всі свої ресурси, щоб допомогти американським колегам у розслідуванні нападу.

Напад у Ньбю-Йорку стався 31 жовтня: у нижній частині Манхеттена чоловік на пікапі скоїв наїзд на велосипедистів і пішоходів, потім врізався в шкільний автобус та інший транспортний засіб, після чого був поранений і затриманий поліцейськими. За попередніми даними, загинули вісім людей, 11 були поранені.

Поліція ідентифікувала нападника як 29-річного вихідця з Узбекистану Сайфулло Саїпова, який законно прибув до США в 2010 році.

За словами очевидців, чоловік вигукував «Аллаху Акбар» («Бог великий»). У поліції поки що немає даних щодо зв’язків Саїпова з екстремістськими організаціями.

Після нападу президент США Дональд Трамп наказав провести «надзвичайну перевірку» іммігрантів. Раніше він написав у Twitter, що напад здійснила «дуже хвора і божевільна особа».