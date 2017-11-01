Українців немає серед постраждалих від нападу в Нью-Йорку – посольство

Українських громадян, за попередніми даними, немає серед загиблих і поранених в результаті наїзду автомобіля на людей в Нью-Йорку, повідомляє посольство України в США.

«Посольство України в США і Генеральне консульство України в Нью-Йорку перебувають на зв’язку з правоохоронними органами міста», – йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

31 жовтня в Нью-Йорку чоловік на автомобілі проїхав кілька кварталів по велосипедній доріжці, збиваючи велосипедистів і пішоходів, потім врізався в шкільний автобус та інший транспортний засіб, після чого був поранений і затриманий поліцейськими. У результаті нападу загинули вісім людей, 11 людей постраждали.

Після нападу президент США Дональд Трамп наказав провести «надзвичайну перевірку» іммігрантів. Раніше він написав у Twitter, що напад здійснила «дуже хвора і божевільна особа».

Це був перший такий напад від 11 вересня 2001 року, і вперше Сполучені Штати зазнали нападу із застосуванням автомобіля, подібного до тих, що фіксувалися останнім часом у Європі.

Засоби інформації у США повідомляють із посиланням на представників правоохоронних органів, що нападником у Нью-Йорку є громадянин Узбекистану. За цими повідомленнями, чоловік на ім’я Сайфулло Саїпов має у США «зелену карту» – посвідчення на право постійного мешкання – і жив у США з 2010 року, спершу у штаті Флорида, водійське посвідчення якого він має. Останнім часом, за даними засобів інформації, він перебував у Нью-Йорку чи околицях.

Офіційно імені нападника наразі не називали. 29-річного чоловіка затримала поліція після того, як відкрила по ньому вогонь і поранила його в живіт, побачивши в нього в руках дві одиниці зброї; підозрюваного нападника доставили до лікарні. З’ясувалося, що при ньому були рушниця для пейнтболу і пневматичний пістолет.