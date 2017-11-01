Президент США оголосив план скасування візової лотереї після нападу у Нью-Йорку

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде домагатися скасування чинної нині програми візової лотереї, так званої програми диверсифікаційних імміграційних віз, після нападу у Нью-Йорку, призвідник якого свого часу потрапив до США за цією програмою.

Виступаючи на засіданні свого кабінету у Вашингтоні з приводу нападу, Трамп заявив: «Я сьогодні ж починаю процес скасування програми візової лотереї. Я попрошу Конгрес негайно почати працювати над тим, щоб позбутися цієї програми».

За словами Трампа, він хоче натомість мати програму імміграції, що ґрунтувалася б на заслугах потенційних іммігрантів, а також позбутися «ланцюгової імміграції», коли один прибулець врешті тягне за собою ще багатьох.

«Ми маємо бути значно твердішими, значно суворішими і значно менш політкоректними. Ми настільки політкоректні, що боїмося щось зробити. І не тільки наша країна, інші країни теж мають схожі проблеми», – наголосив Трамп.

Крім того, сказав він, «ми також повинні створити покарання, що буде значно швидшим і значно більшим, ніж те покарання, яке зараз отримують ці тварюки». «Нам потрібне швидке правосуддя і тверде правосуддя – значно швидше і твердіше, ніж зараз», – додав президент США.

За повідомленнями, громадянин Узбекистану, який 31 жовтня у Нью-Йорку здійснив наїзд на людей і вбив вісьмох, Сайфулло Саїпов прибув до США легально ще 2010 року і отримав там право постійного мешкання саме завдяки виграшеві у візовій лотереї, за допомогою якої громадяни країн із низьким рівнем імміграції до США мають шанс виграти право на можливість іммігрувати до США.

Раніше 1 листопада губернатор штату Нью-Йорк Андрю Куомо заявив, що підозрюваний нападник пов’язував себе з екстремістським угрупованням «Ісламська держава» і радикалізувався за час перебування у США. За його словами Сайфулло Саїпов почав збирати інформацію про «Ісламську державу» і тактику радикальних ісламістів.

Як додав губернатор в інтерв’ю американському телеканалові «Сі-ен-ен», наразі немає ніяких свідчень про можливі інші плановані напади, пов’язані з цим, а наявні на цей час дані свідчать, що йдеться про окремий випадок, що його нападник здійснив самостійно. Як сказав Куомо, Саїпов нині єдиний підозрюваний у нападі.

Куомо також підтвердив попередні повідомлення засобів інформації, що на місці нападу знайшли записку зі згадкою про «Ісламську державу». У тих повідомленнях ішлося про те, що в записці арабською мовою йшлося про присягу Саїпова на вірність «Ісламській державі».

Губернатор наказав посили заходи безпеки в аеропортах, тунелях, метро, на залізниці і мостах Нью-Йорка, але сказав, що це заходи про всяк випадок, бо ніякої інформації про можливі нові напади немає.

За повідомленнями поліції і посадовців, підозрюваний 31 жовтня на орендованому пікапі на великій швидкості понад кілометр проїхав доріжкою для перехожих і велосипедистів, збиваючи людей, а потім врізався у шкільний автобус і з вигуками «Аллах акбар» і пейнтбольним і пневматичним пістолетами в руках побіг вулицею, після чого поліція відкрила по ньому вогонь і поранила його, а відтак затримала. Внаслідок наїзду 8 людей загинули, серед них п’ять громадян Аргентини і один Бельгії; ще 11 людей поранені.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США назвали напад «очевидним актом тероризму».