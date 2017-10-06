Лотерея «зелена картка»: відкрито щорічну реєстрацію, яка триватиме місяць

Лотерея, офіційна назва якої Diversity Visa Lottery (DV Lottery) (лотерея диверсифікаційних віз), проводиться щороку Державним департаментом США. Участь у ній абсолютно безкоштовна і здійснюється шляхом заповнення заявки на сайті американського уряду

Реєстраційний період у 2017 році розпочався 3 жовтня і триватиме по 7 листопада. Реєстрація на сайті закриється опівдні за Східним стандартним часом (GMT-5).

Охочих взяти участь у лотереї закликають робити це самостійно, не вдаючись до допомоги сторонніх осіб, щоб не стати жертвою шахрайства.

Необхідно пам’ятати, що виграш у лотереї не означає автоматичного отримання «зеленої картки» – людина тільки стає претендентом на диверсифікаційну імміграційну візу США. Для отримання цієї візи потрібно буде здійснити декілька кроків, найважливішим із яких є проходження співбесіди в американському консульстві.

Не всім із відібраних претендентів вручать візи, а ті, кому пощастить, після приїзду в США отримають посвідчення постійного мешканця, яке в народі називають «зеленою карткою» або Green card.

Виграшні заявки вибираються комп'ютером випадковим чином за принципом лотереї, без надання будь-яких переваг окремим категоріям людей. За своєю суттю лотерея диверсифікаційних віз була розроблена, щоб урізноманітнити потік мігрантів у США з країн із нижчим рівнем імміграції.

Країна, яка відправляє понад 50 тисяч іммігрантів у Сполучені Штати протягом попередніх п'яти років, усувається зі списку учасників. Україна досі не перевищила квоти.