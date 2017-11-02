Суд відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов’язання. Його та ще двох фігурантів справи підозрюють у розкраданні 14 мільйонів гривень під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Як зауважують деякі експерти, в Україні склалася незвична ситуація. Президент так чи інакше контролює, або має суттєвий вплив на всі гілки влади й на всі силові структур, крім МВС. Це з одного боку. А з іншого, українська правляча коаліція тримається на «Блоку Петра Порошенко» і партії «Народний фронт», до якої належить Арсен Аваков. Якщо коаліція розпадеться – будуть дострокові вибори. «Справа рюкзаків» і союз Порошенка-Авакова. Чи витримає він це випробування? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політичний експерт Тарас Чорновіл та політтехнолог Сергій Гайдай.