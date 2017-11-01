Козаченко про «справу рюкзаків»: багато залежить від наполегливості НАБУ

До Солом’янського райсуду Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Авакову – сину голови МВС та одному з фігурантів так званої «справи рюкзаків». Як і сам Аваков-молодший, колишній радник міністра внутрішніх справ Ілля Ківа вважає справу політичним переслідуванням. Натомість речниця бюро Світлана Оліфіра запевнила, що детективи керуються винятково правовими міркуваннями. На думку народного депутата Юрія Дерев’янка, ця справа може бути частиною політичного протистояння між президентом Петром Порошенком та Арсеном Аваковим.

Буде, звичайно, велике питання до самої діяльності НАБУ та безпосередньо керівного складу НАБУ: чиї замовлення вони виконують та за чиїми вказівками діють

Колишній радник міністра внутрішніх справ України Ілля Ківа переконаний, що затримання Олександра Авакова є тиском на голову МВС, а НАБУ задіяне як політичний інструмент.

«Думаю, найближчим часом суд дасть оцінку і тоді буде, звичайно, велике питання до самої діяльності НАБУ та безпосередньо керівного складу НАБУ: чиї замовлення вони виконують та за чиїми вказівками діють», – заявив він в ефірі «Ранкової Свободи». Назвати можливого ініціатора такого тиску Ківа відмовився, проте впевнений, що Арсен Аваков міг викликати невдоволення своїх політичних опонентів реформами силових структур.

«Реструктуризація такого підрозділу, як МВС, оновлення структури та революційні кроки, які вже були здійснені, звичайно, незручні і, можливо, не вкладаються в свідомість тих, хто сьогодні хоче працювати на знищення авторитету та дискредитацію міністра-силовика в країні, що воює», – впевнений він.

Напередодні підпорядкована Авакову поліція оточила помешкання його сина в той час, як детективи НАБУ проводили там слідчі дії. Ілля Ківа впевнений, що голова силового відомства не виходив за межі своїх повноважень.

«Дії міністра внутрішніх справ не просто стримані, вони в даному випадку знаходяться в рамках закону та шанобливого ставлення до закону. Ніхто діям співробітників НАБУ, якими б вони не були – корупційними, злочинними, не злочинними – не заважав», – підсумував він і закликав дочекатись висновків суду.

Ми не є політичним органом, ми правоохоронний орган, який здійснює досудові розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури

Натомість речниця НАБУ Світлана Оліфіра, спілкуючись із журналістами, заявила, що бюро в своїх діях керується винятково правовими, а не політичними мотивами.

«Ми не є політичним органом, ми правоохоронний орган, який здійснює досудові розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури. Вони здійснюють процесуальний нагляд над тим, щоб усі вимоги чинного законодавства були дотримані. Ми не коментуємо чиїсь оцінки, ми коментуємо лише ті факти в рамках своєї роботи, які мають місце», – сказала вона.

Позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко, який також є одним із співорганізаторів протестної акції під Верховною Радою, припускає, що активізація справи щодо Олександра Авакова якимось чином пов’язана із рішенням його батька зняти охорону з табору мітингувальників.

«Саме так начебто співпало, що на наступний день після ухвалення такого рішення відбуваються події з його сином, з колишнім заступником міністра Чеботарем. Я думаю, що відбувається щось більш складне», – вважає він.

Дерев’янко не вважає, що президент Порошенко контролює НАБУ, проте припускає, що він може використати ситуацію, яка склалася, на свою користь.

Це означає, що президент точно знав, що будуть відбуватися такі дії

«Прокуратура, яка дає відповідні санкції на певні дії і кроки, абсолютно була в курсі того, що відбувається. Це означає, що президент точно знав, що будуть відбуватися такі дії. Він не міг зупинити ці дії, напевно, тому що не має впливу на НАБУ, але, тим не менш, інформацію про те, що таке буде, мав. Тому він цю ситуацію, як завжди, зараз максимально використовує для того, щоб вирішувати свої політичні проблеми», – вважає Дерев’янко, хоча наголошує, що не сумнівається в незалежності Антикорупційного бюро. Натомість він звертає увагу на політичну заанґажованість судів.

На думку адвоката та голови громадської ради з питань люстрації Тетяни Козаченко, наявність чи відсутність політики в справі «рюкзаків Авакова» – не першочергове питання.

«На першому місці все ж таки питання: а чи є злочин? Бо якщо є злочин, то всі інші питання – другорядні. Якщо є злочин, яким чином ми будемо розглядати, є політична складова чи нема?», – питає вона.

На думку Козаченко, для суспільство головним є, щоб усі винні отримали покарання. Вона не висловлює оптимізму щодо того, чи це станеться.

«Ви бачите, що відбувається, коли НАБУ зараз публікує свої справи? Вони передають обвинувальні висновки до суду, і більш ніж 30% справ не призначаються до розгляду і рік можуть знаходитись у суді», – нарікає юристка. На її думку, система буде опиратись спробам антикорупціонерів викрити винних серед верхівки Міністерства внутрішніх справ.

Думаю, що НАБУ має більш серйозні репутаційні моменти, однак воно перебуває в системі того самого МВС, прокуратури, яка не очистилась, і судів, які не почали роботу

«Думаю, що НАБУ має більш серйозні репутаційні моменти, однак воно перебуває в системі того самого МВС, прокуратури, яка не очистилась, і судів, які не почали роботу. Тому НАБУ буде надзвичайно складно, і від того, наскільки вони будуть наполегливі, наскільки вони правильно оформлять справу і доведуть наявність злочину, бо це підлягає доведенню, багато чого залежить. Тому, в принципі, за ними слово», – заключила Тетяна Козаченко.

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