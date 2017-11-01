Поки Аваков є міністром – син у тюрму не сяде – Фесенко

Солом’янський суд відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов’язання. Відтепер він має носити електронний браслет, повідомляти слідство, якщо вирішить змінити місце проживання, здати закордонні паспорти. Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокурорів. Сторона обвинувачення запобіжний захід вважає недостатнім. Олександра Авакова та ще двох фігурантів спарви підозрюють у розкраданні 14 мільйонів гривень під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

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Сина міністра внутрішніх справ, фігуранта у так званій «справі рюкзаків МВС», Олександра Авакова суд відпустив під особисте зобов’язання. Тепер він має, зокрема, повідомляти слідчим про зміну місця проживання, ходити на допити, здати закордонні паспорти та не контактувати зі свідками.

Сторона обвинувачення просила взяти Олександра Авакова під варту з можливістю внесення застави в 5 мільйонів гривень. Прокурор Олександр Снєгірьов заявив, що САП вкрай незадоволена рішенням суду. За його словами, зважаючи на ризики, ухвалений запобіжний захід є недостатнім.

Підозрюваний може сховатися від слідства та суду, впливати на свідків, знищити речі або їх сховати, а також перешкоджати провадженню

«Чотири ризики були наведені стороною обвинувачення, які полягають в тому, що підозрюваний може сховатися від слідства та суду, впливати на свідків, знищити речі або їх сховати, а також перешкоджати провадженню іншим чином. Наприклад, так як вчора в Харкові», – сказав Снєгірьов і додав, що оскаржувати особисте зобов’язання не можна.

Адвокати підозрюваного, у свою чергу, заявили, що також незадоволені рішенням суду. За їхніми словами, суд взагалі не повинен був застосовувати до підозрюваного запобіжний захід.

Це політична війна – експерти

Справа «рюкзаків Авакова» має значний політичний підтекст, вважає політолог Костянтин Матвієнко. Свідченням цього є те, що «розслідування тягнеться» вже два роки, але реанімували її лише зараз – на тлі загострення суперечностей в підпільній правлячій коаліції між «БПП» і «Народним фронтом», констатує експерт.

«Кінець справи буде нелогічним, бо те, що зараз відбувається саме по собі, є нелогічним. Ми є свідками силового протистояння двох державних важливих інституцій», – каже Матвієнко.

Затримання Олександра Авакова – початок війни компроматів і є підтвердженням того, що всередині режиму відбуваються «робірки», наголосив політолог Андрій Єрмолаєв. За його словами, найімовірніше що в політичному календарі України наступний рік буде роком дострокових виборів. Натомість «Аваков-молодший» став жертвою цих протистоянь. Експерт зазначає: нинішня справа розпочалася з політики – і вирішиться політично.

Це політична війна, яка стає частиною політичного краху влади

«Влада займається інтригами і дискредитацією опонентів. Уже дійшло до дискредитації один одного. Коли в режимі виникає ситуація зведення рахунків і вже не важливо в якій послідовності: спочатку Аваков, чи спочатку Порошенко, а потім Аваков. Не важливо. Тому нас чекають зміни і завершаться вони достроковою передвиборчою компанією. Це політична війна, яка стає частиною політичного краху влади», – сказав Єрмолаєв.

Аваков не допустить, щоб син сидів у в’язниці – Фесенко

Натомість політолог Володимир Фесенко зауважив, що політична складова справи полягає лише в тому, що йдеться про сина міністра внутрішніх справ Авакова. А ті, хто говорять про політичні мотиви, намагаються відвернути увагу від корупційного боку справи, наголошує Фесенко. Оскільки, за словами експерта, якби не було конфлікту інтересів, коли фірма сина отримує замовлення у відомстві батька – справи не було б. Водночас додає: міністр Аваков зробить усе, аби його син не опинився у в’язниці.

Але сам син, поки Аваков буде міністром, не постраждає

«Розслідування буде тривати кілька місяців, потім кілька місяців буде тривати судовий процес. Когось покарають – Чеботаря і друга Авакова, керівника цієї фірми. Але сам син, поки Аваков буде міністром, не постраждає» – зазначає Фесенко.

Ця справа – сигнал для інших, каже експерт. І прогнозує: подібні справи варто очікувати в інших відомствах. Бо держзакупівлі в Україні – «неоране поле» у сфері боротьби з корупцією.

Намагання політичних гравців видати цю справу за політичне замовлення має величезний ризик, наголошує виконавчий директор «Тransparency International Україна» Ярослав Юрчишин. І закликає ключових гравців не політизувати її на самому початку. Якщо доказів буде недостатньо, вона розвалиться в суді, в іншому випадку – обвинувачені мають бути притягнуті до відповідальності, згідно з законом, наголосив Юрчишин.

Чи ми чули раніше від Арсена Авакова про політичний фактор діяльності НАБУ до цієї справи? Ні, не чули

«Переважна більшість фігурантів справ НАБУ одразу починають звинувачувати цей орган в політизації. Чи ми чули раніше від Арсена Авакова про політичний фактор діяльності НАБУ до цієї справи? Ні, не чули. Тому тут є непрямі, але докази того, що міністр намагається використати своє службове становище», – каже Юрчишин.

У розвинених демократичних країнах, якщо оточення міністра підозрюють у корупції, то він усувається від справ, щоб не впливати на неї. Натомість в Україні відбувається протилежне, констатує Юрчишин.

Сам Олександр Аваков вважає справу політичною. Натомість керівник САП Назар Холодницький, у свою чергу, наголосив, що у діях його підлеглих та працівників НАБУ не варто шукати жодної політики. Міністр Арсен Аваков відкидає причетність свого сина Олександра до розтрати бюджетних коштів.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляли, що загальна сума застави трьом підозрюваним у справі мала б скласти 14 мільйонів гривень, розтрату яких їм інкримінують: 5 мільйонів для Олександра Авакова, ще 5 і 4 мільйони для двох інших.