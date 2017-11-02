Як Порошенко з королями і шейхами домовлявся

Послаблення візового режиму з Саудівською Аравією і безвізовий режим для українців з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Про такі досягнення серед іншого заявив президент України Петро Порошенко за підсумками візиту до цих країн. Якою може бути співпраця Києва з Дубаєм і Ер-Ріядом?

​Без віз до ОАЕ

Президент України Петро Порошенко перелічив домовленості, яких вдалося досягти під час його візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів.

У мене є приємна новина й для багатьох українців, які збираються зараз відвідати Об’єднані Арабські Емірати: підписаний документ про скасування віз для українців

«Перше – вийшли на позиції щодо нашого співробітництва по космосу, підписаний важливий меморандум щодо співпраці у культурній сфері, досягнута домовленість про підтримку кримських татар з боку ОАЕ», – заявив Порошенко.

«У мене є приємна новина й для багатьох українців, які збираються зараз відвідати Об’єднані Арабські Емірати: підписаний документ про скасування віз для українців, які планують відвідати цю державу», – додав український президент.

За інформацією Порошенка, минулого року 112 тисяч українців отримували візи для поїздок у Дубай. Безвізовий режим до ОАЕ має запрацювати уже в грудні.

Здешевлення віз до Саудівської Аравії

Ми домовились про те, що зробимо максимальне спрощення процедури хаджу

Напередодні Петро Порошенко за підсумками візиту до Саудівської Аравії заявив про досягнення домовленостей щодо спрощення візового режиму між Києвом і Ер-Ріядом. За його словами, на зустрічі з королем Саудівської Аравії вони домовилися про зниження розміру плати за візи і «рух у напрямку полегшення міжлюдських контактів, спрощення співпраці на рівні бізнесу й підприємців, а також активізації туристичних поїздок».

Порошенко зауважив, що в Україні проживають близько двох мільйонів мусульман, і вони матимуть можливість здійснити прощу – хадж до Саудівської Аравії. «Ми домовились про те, що зробимо максимальне спрощення процедури хаджу», – зазначив він.

Політична підтримка

Яку ж підтримку Саудівська Аравія і ОАЕ можуть надати кримським татарам? На думку директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, не варто розраховувати на економічну підтримку.

«Не думаю, що з огляду на нинішні обставини, у нас можлива діяльність незалежних фондів, які мають походження з Саудівської Аравії, швидше за все, ні», – каже він. Але політична підтримка, яку можуть надати ці держави, для України є важливою, зазначає Семиволос.

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Офіційна позиція Саудівської Аравії, її вплив в арабському світі, і те, що багато хто з арабських країн орієнтується на Саудівську Аравію, є дуже важливим

«Офіційна позиція Саудівської Аравії, її вплив в арабському світі і те, що багато хто з арабських країн орієнтується на Саудівську Аравію, є дуже важливим. Політична підтримка – це якраз те, на що ми розраховуємо», – вважає Семиволос.

Економічна співпраця

Наразі Саудівська Аравія і ОАЕ заробляють на нафтодоларах, але усвідомлюють, що газ і нафта хоч і є енергоджерелами сьогоднішнього дня, але не завтрашнього. Відтак ці країни починають інвестувати, зокрема, у високі технології. І тут, на думку голови Комітету економістів України Андрія Новака, їхня співпраця з Україною може бути достатньо широкою. За його словами, йдеться передовсім про авіаційну й космічну сфери, а також військово-промисловий комплекс.

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Для України насамперед цікаво отримати частину арабських інвестицій в авіакосмічну галузь і військово-промисловий комплекс

«Для України насамперед цікаво отримати частину арабських інвестицій в авіакосмічну галузь і військово-промисловий комплекс. Україна може запропонувати у цих сферах багато чого за тим же, а можливо, і вищим рівнем технологій, але за набагато нижчі ціни, ніж аналогічна продукція в європейських країнах, США, Канаді чи Японії», – говорить Новак.

Фахівці вважають, що з Саудівською Аравією і ОАЕ Україна має вибудовувати прагматичні партнерські відносини на кшталт тих, які Київ має з Туреччиною, котра, як і ці країни, співпрацює з низки питань з Росією.