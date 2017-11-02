Порошенко скористався «справою рюкзаків» – Гайдай

Гості передачі «Ваша Свобода»: Тарас Чорновіл, політичний експерт; Сергій Гайдай, політтехнолог.

Суд відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов’язання. Відтепер він має носити електронний браслет, повідомляти слідство, якщо вирішить змінити місце проживання. Олександра Авакова та ще двох фігурантів справи підозрюють у розкраданні 14 мільйонів гривень під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Всі вони відкидають обвинувачення. Якщо залишити за дужками юридичну складову так званої «справи рюкзаків», як зауважують деякі експерти, в Україні склалася незвична ситуація. Президент Петро Порошенко так чи інакше контролює або має суттєвий вплив на всі без винятку гілки влади й на всі силові структури, крім Міністерства внутрішніх справ. Це, з одного боку. А з іншого – українська правляча коаліція тримається на «Блоку Петра Порошенка» і партії «Народний фронт», до якої належить Арсен Аваков. Якщо ж коаліція розпадеться (якщо справді допустити такий варіант розвитку подій), то будуть дострокові вибори до Верховної Ради.

Олександр Лащенко: Пане Чорновіл, є справді серйозні суперечності у союзі Порошенка і Авакова, які можуть призвести навіть до дострокових парламентських виборів?

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Щодо Єрмолаєва, Саакашвілі і ще кількох людей, які розкрутили ідею, що Порошенко мститься Авакову, що ніби Аваков підтримав Саакашвілі, є повним абсурдом

​Тарас Чорновіл: Щодо Єрмолаєва, Саакашвілі і ще кількох людей, які розкрутили ідею, що Порошенко мститься Авакову чи щось подібне за те, що ніби Аваков підтримав Саакашвілі, що є повним абсурдом. Там така війна! Згадайте оце «бе-бе-бе-бе» і кидання склянками...

На сході є дуже хороша приповідка – якщо ти чекаєш у гості дорогого гостя, то не сприймай стукіт свого серця за цокіт копит його коня. Це є абсолютна вигадка.

Єрмолаєв буде йти у першій десятці списку «Опоблоку», який дуже зацікавлений у дострокових виборах

Той самий Андрій Єрмолаєв при тому всьому буде йти у першій десятці списку «Опоблоку», який сьогодні дуже зацікавлений у дострокових виборах. Та ж сама ситуація у партії Саакашвілі.

НАБУ дуже жорстко протиставляється Порошенку. Оточення, яке можна назвати «любими друзями» Ситника (Найєм, Лещенко, Саакашвілі, Садовий), дуже зацікавлене у дострокових виборах

МВС не є фактично підзвітне і прямо підконтрольне президенту. НАБУ є не те, що непідзвітне, а навіть дуже жорстко протиставляється Порошенку демонстративно. І оточення, яке можна назвати «любими друзями» Ситника (Найєм, Лещенко, Саакашвілі, Садовий), дуже зацікавлене у дострокових виборах.

Команда Саакашвілі, яка представлена в НАБУ заступником Углавою, реанімувала справу, якою вони не цікавилися понад два роки – рюкзаки. Це справедливо. Її треба було розслідувати відразу, бо факт злочину – подивитися на ті рюкзаки, на ціну і... зрозуміло. Але те, що саме зараз реанімували, коли проблеми з тією ж акцією Саакашвілі, спроба вбити якийсь клин, запустити інформпотоки, виглядає досить дешевою, дуже невмілою, добре не відпрацьованою, але політичною технологією у стилі: «а, може, ми ще й так їх зуміємо посварити». Що з боку Порошенка купа примирливих заяв (його команда дає достатньо багато заяв на підтримку Авакова, навіть забагато), що з боку Авакова заяви на зразок «нє даждьотєсь».

Ця невдала політтехнологія почалася не зараз, десь два тижня тому, коли запустили чутку, що хтось там сидів під диваном у Порошенка, коли до Порошенка прийшов Аваков, і Порошенко ніби дві години лаявся з Аваковим, вимагаючи, щоб той розігнав мітинг Саакашвілі. Хоча Порошенко дуже переживав, щоб не відбулося там конфліктів, тому що розумів, що це єдиний спосіб реанімувати Саакашвілі.

– Пане Гайдай, на Ваш погляд, яка політична складова цієї справи, якщо вона взагалі присутня?

На Ситника ніякого впливу немає. Це дійсно є проблема для влади

​Сергій Гайдай: Я впевнений, що Саакашвілі не має ніякого впливу на Углаву. Углава – дуже технічна людина, не політична. Я взагалі вважаю, що на Ситника ніякого впливу немає. Це дійсно є проблема для влади. Ситник – слідчий. НАБУ – організація, яка повинна розслідувати, затримати. І друга частина – антикорупційна прокуратура. І є Назар Холодницький. А тут не все так, як про нього не казали б.

Холодницький і запустив тільки через дев’ять місяців. Дуже підозрюють, що вплив президента на нього максимальний

НАБУ розслідувала дев’ять місяців тому, але не вони були драйвером цього процесу. Холодницький подав і запустив тільки через дев’ять місяців. Холодницький – дуже підозрюють, що вплив президента на нього максимальний. Не може собі дозволити антикорупційний прокурор, який повинен бути незалежним від президента особисто, мати таке спілкування і приймати з рук президента таку кількість нагород, грамот. Я вважаю, що це ініціатива президента.

Три роки президентська команда вирішувала одну проблему, як нейтралізувати «Народний фронт». Аваков залишався останньою фігурою, яку треба було прибрати. Сьогодні будь-які гілки влади взагалі не працюють

Я був тією людиною, яка була так чи інакше причетна до проекту «Народний фронт». Президент, який мріяв восени 2014 року, що у парламенті буде остаточна його більшість, був дуже незадоволений і дуже здивований, це була несподіванка для БПП, що «Народний фронт» візьме більшість. Всі ці три роки президентська команда вирішувала одну проблему, як нейтралізувати «Народний фронт». Аваков залишався останньою фігурою, яку треба було прибрати. Сьогодні будь-які гілки влади взагалі не працюють. Сьогодні немає серед силовиків тих, хто кластиме своє життя. Силовики тримали-тримали кордон, але розступилися, розуміючи, що прийматимуть участі в діях, які їм незрозумілі.

Саакашвілі під Верховною Радою – величезна президентська помилка. Є технологія «скористатися ситуацією». Порошенко скористався

Саакашвілі під Верховною Радою – величезна президентська помилка. Аваков тут ні до чого. Я бачив, що обов’язково буде конфлікт. Президент у нас реформи імітує, а Саакашвілі – все ж таки людина, яка має бекграунд зробити «нову Грузію». Є така технологія «скористатися ситуацією». Петро Порошенко ситуацією зараз скористався.

– Пане Чорновіл, можна сказати, що Ющенко-Тимошенко повторюється зараз Порошенко-Аваков?

Тарас Чорновіл: До речі, я знаю відносини Холодницького і Луценка, невдоволене ставлення до діяльності і САП з середовища Порошенка. Сказати, що є залежність і якась прив’язка Холодницького – від цього абсолютно далекий. Холодницький час від часу сильно критикує НАБУ за низький рівень підготовки юридичних матеріалів слідства – це факт. Я деякі бачив – дійсно низькопробна робота.

Аваков є власником блокуючого пакету в «Народному фронті», може включати певний шантаж, залякування. Аваков і Порошенко у вигляді розколу коаліції втратять практично все. Виключаю дострокові вибори. Пройдуть у свій час

Вага Авакова політична – він є власником блокуючого пакету в «Народному фронті», яким може створювати дуже серйозні проблеми. Він може включати такі фактори, як певний шантаж, певне залякування. З цим доводиться миритися. Аваков має певну вагу тільки як тримач акції партії «Народний фронт». Все. Посада дуже багато значить, але не є тією, яка робить його на рівень Гройсмана, Тимошенко свого часу чи будь-кого іншого. Аваков і Порошенко у вигляді розколу коаліції на даному етапі втратять практично все. БПП на вибори ще якимось чином може йти, а «Народний фронт», якщо це буде конфліктне розлучення – їхніх місць, їхньої квоти у списку БПП не буде взагалі, ні одної людини. Аваков мусить очікувати, що його можуть чекати при новій владі, можливо, кримінальні розслідування щодо нього персонально. Я виключаю дострокові вибори. Пройдуть у свій час.

– Пане Гайдай, «Болівар двох винесе»?

​Сергій Гайдай: Президент не зацікавлений у дострокових виборах, але зацікавлений у послаблені Авакова. Він дійсно хоче взяти під контроль всі гілки влади, що і робить системно всі ці три роки президентства. Не хоче конфлікту, хоче послаблення, як максимум, поставити там свою людину. Тобто, чи може бути міністром МВС людина, чий син під слідством? У президента, я думаю, є кандидатури. Це нормальна політична гра.