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Вечером 5 ноября неподконтрольный украинскому правительству Донецк подвергся сильному обстрелу. В группировке «ДНР» обвинили украинскую сторону. В штабе АТО обвинения отвергли, заявив об обстрелах Авдеевки и окрестностей. В то же время жители Донецка в социальных сетях писали о том, что обстрел ведётся из Донецка и Макеевки.

«Прилетел снаряд на 4-й этаж. Прилетел снаряд в ту спальню, в боковую стенку. И вот осколками попрошивало», – это дончане рассказывают о результатах обстрела, произошедшего вечером 5 ноября. Видео с последствиями на своём канале в YouTube выложило так называемое «министерство информации» группировки «ДНР».

Уже утром 6 ноября в группировке «ДНР» в обстреле города обвинили Украину.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории «Донецкой народной республики» за сутки составило 2 126 единиц», – заявил руководитель представительства группировки «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Во время обстрела Донецка огонь вёлся по Авдеевке и Опытному, подконтрольным Украине.

«Вчера, где-то в 15:00 начался обстрел тяжёлым: Бутовского ствола, Опытного и промзоны. Били примерно с направления Гвардейки из Макеевки и из Донецка, похоже, как с Площадки (Киевский район – ред.). Били очень долго, ВСУ не отвечали долго. Примерно после 18:00 пошла «ответка» от ВСУ в сторону Донецка. Но до этого били очень долго и очень тяжёлым – 152 миллиметра, не меньше. Обстрел был серьёзный, по городу прилётов не было, а рядом с городом, в районе Царской охоты и промзоны ложилось много тяжёлого», – рассказал житель Авдеевки Сергей.

О том, что огонь вёлся с неподконтрольной территории, говорят и дончане. Татьяна (имя изменено в целях безопасности) рассказывает, что стреляли из города.

«После 17-ти часов по всему городу стала слышна стрельба. Особенно это было слышно жителям Киевского и Куйбышевского района. Железнодорожный вокзал, Путиловка, Ветка – явно было слышно, что стреляют из города. Потому, что когда по городу прилетает, то такого грохота не слышно. Было слышно, что работают орудия, я к сожалению не могу определять, скорее всего, были миномёты. Некоторые звонили и говорили, что это «ГРАДы» стреляют. По ощущениям, стреляли из Киевского района. В какое-то время стали стрелять и из Куйбышевского района, района Дурной балки и Топаза», – рассказала дончанка.

Враг неподалёку от Авдеевки и Опытного выпустил больше ста снарядов из реактивных систем залпового огня «Град». Мы открывали огонь в ответ, но использовали пехотное вооружение – гранатомёты и стрелковое оружие

В штабе АТО Радио Донбасс.Реалии подтвердил информацию о том, что огонь вёлся со стороны боевиков по позициям ВСУ в Авдеевке. Спикер антитеррористической операции Анатолий Стельмах рассказал, что по украинским позициям стреляли из «Градов».

«Враг неподалёку от Авдеевки и Опытного выпустил больше ста снарядов из реактивных систем залпового огня «Град». Мы открывали огонь в ответ, но использовали пехотное вооружение – гранатомёты и стрелковое оружие», – говорит Стельмах.

На данный момент ситуация нормализовались. Жители Донецка и Авдеевки сообщают, что пока слышно только стрелковое оружие в районе Авдеевской промзоны.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)