Фейк: у школі Миколаєва дітям роздавали брошури для «працівниць секс-бізнесу»

Російські і українські ЗМІ масово поширили новину про те, що в одній зі шкіл Миколаєва після лекції про СНІД школярам нібито роздали брошури для працівниць секс-бізнесу. Як пише портал StopFake.org, у фонді «Юнітус» в Миколаєві, що займається реалізацією програм профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу заявили, що новина схожа на «качку з метою дискредитації». А Віце-мер Миколаєва Євген Шевченко заявив, що по цій новині навіть було проведено розслідування, і немає підтвердження проведення лекції, про яку йшлось у так званих «новинах».

«Новина» про «брошуру для працівниць секс-бізнесу» в Миколаєві вперше з’явилася на місцевому порталі Свідок.info. У коментарі порталу Stopfake журналіст пояснив, що вона була написана за словами родички учениці. Номер школи, в якій нібито відбулась така лекція, Свідок.info відмовився називати. В саму школу для підтвердження цієї інформації журналісти не дзвонили. Російські ЗМІ зуміли спотворити і цей фейк. Так, «РЕН-ТВ» повідомили, що українським школяркам видали підручники з проституції. В агентстві новин «Хакасия информ» заявили, що «миколаївських школярок масово готують в повії». Новину поширили такі українські ЗМІ: «Страна.ua», «Вести», «РИА Новости Украина», «Обозреватель», Depo.ua, «Подробности», «Волинь», 24.ua, Znaj.ua й інші. А також російські: «НТВ», «Русская весна», Life.ru, «Утро.ру», «Известия» і так далі.

Як пише StopFake.org, названа брошура вперше з’явилася 12 жовтня 2017 року на російському сайті «Яплакаль».

«Як і в згаданих новинах, автор поста розповідає, що подібну «пам’ятку» йому принесла колега зі школи. «Потрапила пам’ятка в школу в далекому кудлатому році, але було це ще «при Україні», – пише користувач @kalabaska з Криму, і викладає скани брошури. Там, де перераховані видавці, вказуються херсонські номери телефонів, а також напис із помилками: (російською) «Щведское агенство по международному развитию».

Директор організації «Всеукраїнська Ліга Легалайф» Юлія Дорохова, яка займається захистом прав секс-працівників в Україні в тому числі, зазначила в коментарі Stopfake, що ніколи не зустрічала подібну брошуру в своїй роботі. А з приводу «новин» у ЗМІ зазначила, що «це виглядає як брудно зліплений фейк».

Директор Благодійного фонду «Юнітус» в Миколаєві, що займається реалізацією програм профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу Сергій Ваненков також зазначив у коментарі Stopfake, що новина схожа на

Заступник мера Миколаєва Євген Шевченко пізніше заявив, що по цій новині було проведено розслідування.

«Перевіркою, проведеною в 53 школах нашого міста, не було підтверджено проведення лекції, про яку йшла мова в інформаційному матеріалі», – написав заступник голови Миколаєва.

«Також зазначу, що в матеріалі журналістів не вказано назву школи, що, на мою думку, взагалі ставить під сумнів цю інформацію», – додав Євген Шевченко.

На запит Stopfake в управління освіти Миколаївської міської ради, відомство відповіло, що «фахівцями перевірено проведення даного заходу в усіх школах міста, даний факт не встановлений». Також в управлінні пояснили, що перед проведенням подібних лекцій громадські організації повинні надати документи, ліцензію на право діяльності організації, питання, які будуть обговорюватися з учнями, а також роздатковий матеріал.

Голова Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму Верховної Ради України Артур Палатний попросив голову Національної поліції України, керівника Миколаївської ОДА та міністра освіти і науки перевірити інформацію з «новин» про брошуру, яку начебто роздавали в одній зі шкіл Миколаєва.