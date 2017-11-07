Переслідування за активність: у Криму готується суд над правозахисником Сулейманом Кадировим

Єгор Потапов

Обвинувачений у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії житель окупованої Росією української Феодосії Сулейман Кадиров 31 жовтня підписав документи про закінчення ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього 7 жовтня 2016 року кримінальної справи.



Слідчий ФСБ інкримінує йому злочин відповідно до частини 2 статті 280.1, тобто публічні заклики в мережі інтернет до порушення територіальної цілісності Росії.

​ «Уже троє кримчан отримали кримінальне переслідування за цією статтею. Це Ільмі Умеров (якого 25 жовтня передали Туреччині разом із Ахтемом Чийгозом – ред.), Микола Семена та Сулейман Кадиров. Я зустрічався з усіма ними. Їм дуже важлива моральна підтримка. З Сулейманом Кадировим ми знайомі давно, знаю його як активіста, нездатного залишатися осторонь від проблем людей, тому він затребуваний і корисний як громадський активіст», ‒ розповів Крим.Реалії координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров, який відвідав 3 листопада свого колегу правозахисника Сулеймана Кадирова у Феодосії.

«Після ознайомлення з матеріалами кримінальної справи з мене взяли підписку про невиїзд із Феодосії. Тепер, щоб навіть з'їздити до Сімферополя, мені потрібно отримувати дозвіл слідчого», ‒ повідомив Сулейман Кадиров.





Сулейман Кадиров звинувачується в закликах до сепаратизму за перепост і коментування в соцмережах ролика, де, за версією слідства, містяться заклики до «повернення Криму»

За словами Сулеймана Кадирова, у нього за плечима великий стаж роботи в правоохоронних органах. Спочатку він хотів пов'язати своє життя з технічною професією, вступивши до політехнічного інституту, але провчившись один рік, зрозумів, що це не його покликання. Йому більше подобалася робота з людьми, а тому він вступив до Рязанського училища МВС. Каже, що це вдалося зробити, тому що його прийняли за казанського татарина. У графі «національність» у його навчальній справі значилося «татарин», а не кримський татарин, яким він є насправді. А далі почалася його успішна кар'єра в міліції, де він займав високі посади, був начальником кримінальної міліції міста Феодосія, першим заступником начальника феодосійської міліції та рік виконував обов'язки начальника Феодосійського міськвідділу МВС. Оскільки роботі віддавався більше, ніж на сто відсотків, то закінчилося це все інсультом головного мозку та інвалідністю. Після відходу на пенсію з'явилася можливість зайнятися громадською роботою й Сулейман Кадиров стає активістом кримськотатарського національного руху.

Після російської анексії Кримського півострова Сулейман Кадиров не став продовжувати свою інвалідність, як досвідчений юрист активно зайнявся правозахисною діяльністю. За його словами, це, очевидно, й стало причиною відкритої 2016 року кримінальної справи проти нього.



Сулеймана Кадирова російська влада звинувачує в «закликах до сепаратизму» за перепост і коментування в соціальних мережах ролика, де, за версією слідства, містяться заклики до «повернення Криму». 5 жовтня 2016 року російські силовики прийшли з обшуком до його будинку. Під час обшуку вилучили ноутбук і телефон. Обшук здійснювався на підставі постанови судді на прізвище Родіонов на проведення огляду за підозрою в закликах до невизнання кордонів Росії та підтримки громадського об'єднання «Аскер».



Розумів, що під мене почали «копати», але припиняти свою правозахисну діяльність не став

«Як досвідчений оперативник, задовго до обшуку в моєму будинку, я виявив спостереження за собою. Розумів, що під мене почали «копати», але припиняти свою правозахисну діяльність не став. Той злощасний коментар в соцмережі, де написано, що «я, Сулейман Кадиров, підтримую...» і т.д. і т.п. ‒ це навіть не мій стиль. І хто взагалі в коментарях називається ім'ям і прізвищем, якщо це і так зрозуміло. Але ФСБ потрібний був привід для мого кримінального переслідування й вони його знайшли. І нехай навіть це мій коментар, як вони вважають, але всі три експертизи, проведені в межах моєї справи, стверджують, що в цьому коментарі лише озвучена моя думка, але ніяк не заклик до порушення цілісності Російської Федерації», ‒ розповів кореспонденту Крим.Реалії правозахисник.

​ Приводом послужив коментар активіста в соцмережах, залишений під відео якоїсь людини, яка назвала себе Дем'яном Дем'янченком.



«Як виявилося, за псевдонімом Дем'ян Дем'янченко стоїть реальна людина. Ми знайшли його за рішенням Жовтневого районного суду міста Томська», ‒ повідомив правозахисник.



«Кадиров К.Т. за допомогою WEB-камери, приєднаної до стаціонарного персонального комп'ютера, розташованого в..., зробив відеозапис, у якому, назвавшись Дем'яном Дем'янченком, кримським татарином, який проживає в Сімферополі, повідомив, що ним здійснюється організація діяльності збройного формування «Батальйон Крим» для ведення бойових дій на боці України з метою насильницького й протиправного відділення Республіки Крим від Російської Федерації, і закликав до здійснення дій із реалізації зазначених цілей: до збору матеріальних засобів на потреби батальйону; до вступу в батальйон із подальшою участю у військових діях; до інформаційно-пропагандистської участі в діяльності батальйону. Зазначене відеозвернення 17 липня 2014 року, після монтажу й редагування, а саме: ретуш обличчя, зміна голосу шляхом накладення на запис звукових ефектів, було закачане та розміщене Кадировим К.Т. на сервісі Youtube за адресою: www.youtube.com/watch?v=HOIhyBE2t3I, із відображенням на сервісі інформації про адресу офіційного сайту створеного ним батальйону ‒ http://bncrimea.kiev.ua/», ‒ повідомляється в рішенні суду.

Допускаю, що можуть присудити й реальний термін поселення. Загалом, готуюся до найгіршого, але сподіваюся на краще

У квітні 2017 року російська служба фінансового моніторингу внесла Сулеймана Кадирова до переліку екстремістів і терористів.



«Після того, як у банку заблокували мою пенсійну картку, мені довелося довго доводити своє право на отримання пенсії. Все ж я відстояв це право, але тепер, щоб її отримати, мені вранці в зазначений день потрібно йти на пошту, робити замовлення, а після обіду знову приходити, щоб отримати гроші», ‒ повідомив Крим.Реалії правозахисник.



За словами Сулеймана Кадирова він не виключає, що підконтрольний Росії суд може засудити його й до реального терміну.



«Допускаю, що можуть присудити й реальний термін поселення. Загалом готуюся до найгіршого, але сподіваюся на краще», ‒ зазначив правозахисник.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії