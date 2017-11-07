Ціна усунення Януковича і Кучми висока, потрібний закон про імпічмент – Дерев'янко

Гості передачі «Ваша Свобода»: народні депутати України Юрій Дерев’янко (позафракційний); Юрій Соловей (БПП).

«Про президента України та порядок припинення його повноважень» – саме такий законопроект зареєстровано у Верховній Раді. У нинішньому скликанні парламенту це вже не перше намагання ухвалити закон про імпічмент глави держави. Але наразі жоден із цих документів не винесли на голосування. Автором нової спроби є народний депутат Юрій Дерев'янко. Чи потрібен Україні взагалі такий закон про імпічмент? Чи не суперечитиме його ухвалення Конституції, де є стаття 111 про імпічмент президента України? Цю посаду зараз обіймає Петро Порошенко і він зі свого боку, принаймні на сьогодні, не вносив таких документів до Верховної Ради.

Олександр Лащенко: Пане Дерев’янко, не секрет, що Ви берете участь в акціях протесту. І 7 листопада був мітинг біля Верховної Ради. Закон про імпічмент президента – це одна з вимог акції біля парламенту?

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Закон про імпічмент. Цієї вимоги мітингу, всіх наших ініціаторів поки що немає

​Юрій Дерев’янко: Ми залишилися разом з українцями біля парламенту і вже третій тиждень знаходимося там. Поки у нас три чіткі вимоги – скасування недоторканності, новий закон про вибори і антикорупційний суд. Я особисто вважаю, що для України це дуже добре і корисно – ухвалити закон про імпічмент. Цієї вимоги зараз офіційного мітингу, всіх наших ініціаторів поки що немає. Але не виключаю, що така вимога може з’явитися.

Реалізувати ст. 111 неможливо, бо немає процедур. Чинний закон про президента УРСР з 1991 року. Закону про президента України немає

Реалізувати ст. 111 неможливо, бо немає відповідних процедур, норм. Закон, який я зареєстрував, дає можливість реалізувати всі статті Конституції, на яких базований законопроект, який передбачає всі процедури, які там детально прописані. У нас чинний закон про президента УРСР з 1991 року. Закону про президента України немає. Неможливо, ухвалюючи закон про президента, уникнути механізму дострокового припинення його повноважень. Жоден президент до цього часу не був зацікавлений, включаючи Петра Порошенка, щоб цей орган влади мав свій закон, у тому числі щоб ця процедура була виконана.

Президент не підписав закон, у якому гарантуємо вкладникам «ПриватБанку» їхні гроші. Вніс рік назад у грудні. А має 15 днів, щоб підписати

Крім процедури імпічменту, закон врегульовує ще й діяльність президента. Наприклад, президент не підписав закон, у якому гарантуємо всім вкладникам «ПриватБанку» їхні гроші. Вніс його рік назад у грудні. А, за Конституцією, має 15 днів, щоб підписати.

– Спроба пана Дерев’янка внести закон про імпічмент не перша. Від Юлії Тимошенко були депутати у цьому скликанні парламенту, які намагалися внести відповідні норми. І казали, що тепер слово за самим президентом. Пане Соловей, чинний глава держави був би зацікавлений внести новий закон про президента і поставити усі крапки над «і»?

Три четвертих голосів, а це 375 депутатів – цього ніколи не буде. Хочемо вирішувати питання, треба вносити зміни до Конституції, до ст. 111

​Юрій Соловей: Ця тема в тій чи в іншій іпостасі виникатиме завжди в українській політиці. Закону про імпічмент не потрібно, тому що ст. 111 достатньо детально прописує механізми і кількість голосів, які необхідно знайти у парламенті України, щоб оголосити імпічмент.

Спочатку створення комісії, висновки комісії, а потім голосування у Верховній Раді. Три четвертих голосів, а це 375 депутатів, які повинні проголосувати за дострокове припинення повноважень президента – це нонсенс і цього ніколи не буде. Якщо хочемо в якийсь спосіб вирішувати питання, треба вносити зміни до Конституції, до ст. 111 і ставити інші норми, щоб усувати посаду президента.

Кучма не хотів визнати результати виборів, а Янукович чинив злочини – не було можливості усунути з посади в законний спосіб. Ми заплатили дуже високу ціну

​Юрій Дерев’янко: Неможливо створити тимчасову слідчу комісію, тому що в Конституції не прописано, хто є спеціальний прокурор, спеціальні слідчі, як вони обираються. Три четвертих від 450 нардепів – це 337,5 нардепів, голосується 338. Коли відбулася одна революція, а потім інша, причиною їх стало те, що саме президент зловживав. Кучма не хотів визнати результати виборів, а Янукович чинив злочини – не було можливості його усунути з посади в законний, юридичний спосіб. Ми заплатили дуже високу ціну. Обов’язково треба мати такий закон, щоб не вибухало чергових, наступних революцій, а ми мали все розслідувати і ухвалювати рішення, які стосуються абсолютно повного спокою.

Коли у нас президент звинувачується чи може звинувачуватися у злочинах? Наприклад, корупційні скандали, офшорні панамські папери й інше. Коли панамські папери були опубліковані, ми зверталися до НАБУ, МВС, СБУ, ГПУ. Отримали відповідь: ми не уповноважені це розслідувати. Саме спеціальна тимчасова комісія, яка створена, відповідно до закону, який я подав, ініціює це розслідування – 226 нардепів (перше голосування).

У всіх цивілізованих країнах така процедура існує. Південна Корея президента усунули в порядку імпічменту. Бразилія. Литва

У всіх цивілізованих країнах така процедура існує. І була успішно завершена процедура імпічменту. Впродовж останніх двох років – Південна Корея, де президента усунули в порядку імпічменту, жінку, але вона передала своїй подрузі зв’язки і корупцією займатися. Свої «кононенки» були там. Бразилія – президента усунули з посади через процедуру імпічменту. Литва, 2004 рік, коли президент незаконно дав громадянство громадянину Росії, а потім попереджав його, що за ним відбувається стеження. США – Ніксон, коли незаконно стежив за своїми політичними опонентами, що стало запуском процедури імпічменту. Але подав у відставку достроково.

Є «Ленінська кузня», де бронетехніка коштує 5 мільйонів, продається за 15. Верховний головнокомандувач продає з власного заводу українській армії, якою командує, втричі дорожче! Це дані НАБУ, з кримінальної справи

У нас є «Ленінська кузня» (нинішня назва «Кузня на Рибальському» – ред. ), де бронетехніка, яка коштує 5 мільйонів, продається за 15 мільйонів. Верховний головнокомандувач продає з власного заводу, де він є кінцевим вигодоотримувачем, українській армії, якою він командує, втричі дорожче бронетехніку! Це дані НАБУ, дані з кримінальної справи. Хто це буде розслідувати? З’явилися інші документи від журналістів, що у «райських документах» (це вже друга серія про офшори) також фігурує президент. Процедура імпічменту має бути, щоб убезпечити країну від такої дорогої ціни оплати за те, щоб усувати президентів, якщо вчиняють або державну зраду, або злочин. Є процедурні висновки КСУ і ВСУ, які мають бути, щоб процедура була завершена. Це передбачено Конституцією, відповідною статтею.

– Пане Соловей, факт, який не підлягає сумніву – майже у всіх цивілізованих державах існує процедура імпічменту глави держави. Чому ж Україні цього боятися? Чи не варто боятися?

226 голосів навіть за створення комісії немає ні в цьому, ні в жодному парламенті за всю історію незалежної України не було

​Юрій Соловей: Я не розумію, чого це не робити? У нас є прямі норми Конституції. Закон потрібен, коли Конституція детально не розписує механізм. Будь ласка, вносьте, якщо маєте 226 голосів, створюйте відповідну комісію. Все інше від лукавого. 226 голосів навіть за створення відповідної комісії немає ні в цьому парламенті, ні в жодному парламенті, який був за всю історію незалежної України не було.

Всі речі, пов’язані з імпічментом, крім намагання здобути якісь політичні дивіденди на цій темі, не мають нічого спільного з реальністю. Перш, ніж говорити про імпічмент, повинні ми серйозно розпочинати дискусію щодо конституційної реформи. У нас більшість проблем і той стан, який є сьогодні, полягають і їхній корінь саме від недосконалої Конституції.