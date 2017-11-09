«Спілкування дитини із гаджетом» не має перевищувати 30-40% всього часу – психолог

Залежність від смартфонів у дитини – це лише симптом більш глибоких проблем із виявом емоцій у родині, переконана психоаналітикиня Наталія Глухенька. На її думку, батьки повинні більш якісно спілкуватись із дітьми та не боятись звернутись до спеціаліста по допомогу. Таким чином психологічна шкода від гаджетів може переважувати фізичну – адже, як стверджує лікар-офтальмолог Сергій Риков, за умови правильного використання технічні пристрої цілком безпечні для зору.

Психоаналітикиня Наталія Глухенька вважає, що залежність від гаджетів у дітей може бути спровокована тим, що їм важко жити в реальності – наприклад, спілкуватись із ровесниками. Хоча для батьків зручніше, коли дитина тихо сидить зі смартфоном, каже експертка, це ускладнює їхнє подальше соціальне життя та самореалізацію.

Глухенька вважає, що діти та підлітки можуть шукати в мережі простір для вивільнення емоцій, які не можуть дозволити собі проявляти в житті.

Батькам приємніше приймати від дитини прояви ніжності. А от прояви агресії батьки гасять в дитині

«Батькам, як правило, приємніше приймати від дитини якісь прояви ніжності, любові. А от прояви агресії, незадоволення батьки не готові приймати, вони постійно це гасять в дитині, мовляв, «чого ти злишся на маму, так недобре робити». Дитина фактично подавлює в собі агресію. Психіка працює так: якщо подавлюється хоча б одна емоція, автоматично подавлюються всі – і це основна проблема», – сказала психоаналітикиня в ефірі «Ранкової Свободи».

Становище, на її думку, може ускладнюватись наявністю психологічних проблем і в самих батьків, адже в Україні низька культура турботи про психічне здоров’я.

Пішла дитина до психолога – це те саме, що піти до лікаря-стоматолога. Ви ж не стаєте перед дзеркалом і пластиліном не заліплюєте дірку

«Вважається, що пішла дитина до психолога – значить, в неї щось із головою не так, це вже щось недобре. Насправді це те саме, що піти до лікаря-стоматолога, який вам запломбує зуб. Ви ж не стаєте перед дзеркалом і пластиліном не заліплюєте дірку», – порівнює вона.

Експертка погоджується, що використання гаджетів може бути конструктивним, якщо спрямоване на заощадження часу та здобування нових знань. Водночас вона закликає усвідомлено підходити до того, які саме психологічні потреби мотивують людину не випускати смартфон із рук.

Я знаю багатьох людей, які постійно щось пишуть, їм відповідають. Іншими словами, людина покриває потребу бути постійно потрібною

«Я знаю багатьох людей, які постійно щось пишуть, їм відповідають, а коли телефон не працює, вони губляться, стають роздратованими. Іншими словами, людина покриває потребу бути постійно потрібною. Десь у дитинстві дитина не отримала належної уваги, належного емоційного контакту», – розповідає вона і додає, що лікування дитини від залежності вимагає залучення всієї родини. Адже психічна ізоляція, якою по факту є вихід з реальності в онлайн, спричинений перш за все браком прояву емоцій та комунікації в родині.

Можна комунікувати функціонально – але емоційно не включатися

«Можна комунікувати дуже функціонально: «що ти поїв?», «що ти отримав?» – але при цьому емоційно не включатися. І тоді дитина не відчуває, що вона потрібна, що її люблять. Дитина почувається живою і потрібною лише тоді, коли батьки на неї проявляють якусь емоцію», – запевняє Глухенька.

Гаджети – не головна причина погіршення зору – офтальмолог

Дитяча психологиня та керівниця дитячої студії Катерина Фетісова наголошує на тому, що дитина не завжди може відрізнити корисний контент від шкідливого, а також на їхній шкоді для здоров’я.

Важливо, щоб спілкування дитини зі смартфоном було дозоване і не перевищувало 30-40% всього часу

«Дуже важливо, щоб спілкування дитини зі смартфоном та будь-яким гаджетом було дозоване, нормоване і не перевищувало 30-40% всього часу. Ще одним аспектом, дуже важливим, є здоров’я наших дітей. Оскільки, все ж таки, які б не були гарні смартфони, але вони невеличкі – це завжди зір дитини знаходиться під напруженням. В планшетах зараз, смартфонах, дуже яскрава картинка, яка подразнює нервові центри головного мозку».

Втім, президент Асоціації дитячої офтальмології Сергій Риков закликає не переоцінювати шкідливість смартфонів для зору.

Коли бабусі приводять своїх онуків і кажуть: я знаю, від чого дитина погано бачить – мене це вже вражає

«Коли приходять бабусі в мене на прийом, приводять своїх онуків і кажуть: я знаю, від чого дитина погано бачить і чому втрачає зір – мене це вже вражає. Ми… довели, що основною причиною зниження зору у дітей в шкільному віці є їхня недоношеність, якщо вони народились недоношеними, інфекційні захворювання дітей в перші три роки, травми черепно-мозкові», – стверджує він.

При цьому користування телефонами та комп’ютерами, за словами офтальмолога, посідає набагато нижче місце в рейтингу чинників, що впливають на здоров’я очей.

Риков запевняє, що сучасні технічні пристрої не шкідливі для здоров’я, якщо користуватись ними помірно. Так, знайомити дітей з комп'ютером лікар радить не раніше від другого класу і не довше за 15 хвилин поспіль.

При справному приладі, нормальному освітленні, якщо чіткість літер нормальна, ніяких проблем немає

«На перших уроках вчителі повинні інформувати батьків, скільки часу треба користуватися цими приладами. При справному приладі, при нормальному освітленні (освітлення екрана повинно бути зеленого або сірого кольору, тому що синій є токсичним для сітківки, дитина швидко втомлюється), якщо чіткість літер нормальна, відстань між літерами нормальна, то тоді ніяких проблем немає», – каже він.

При купівлі комп’ютера лікар радить звертати увагу на те, чи відповідає він стандарту ТСО-99, який гарантує, що монітор не зашкодить здоров’ю дорослої людини при восьмигодинній роботі. Крім того, важливі кольори інтер’єру, в якому дитина вчиться, зокрема працює за комп’ютером.

Літери повинні бути чорного кольору на сірому або зеленому тлі

«Літери повинні бути чорного кольору на сірому або зеленому тлі. Тоді сітківка дитини менше втомлюється», – пояснює лікар. Загалом зелений, бежевий та сірий кольори він називає оптимальними для робочої зони, в якій дитина вчиться.

Дитина повинна кліпати 18 разів на хвилину

Крім того, наголошує Сергій Риков, важливо уникати так званого зорового комп’ютерного синдрому, або «синдрому сухого ока».

«Дитина, коли зосереджується на комп'ютерному тексті, на тому, як біжить рядок, як ідуть якісь рухи, зосереджується і забуває кліпати. А дитина повинна кліпати 18 разів на хвилину», – каже лікар. Такої кількості, за його словами, достатньо, щоб не давати оку пересихати внаслідок тривалої роботи.

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