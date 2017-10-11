За рік на 10% більше літніх українців почали користуватись смартфонами – статистика

В Україні все більше людей похилого віку воліють залишатися на зв’язку – за спостереженнями мобільних операторів, за останній рік кількість старших власників смартфонів збільшилась на 10%. За прогнозами представника галузі Юрія Надіча, нового розвитку індустрії смартфонів надасть поява 4G-зв’язку наступного року. А співвласник сайту Ggadget Сергій Мітяєв покладає надії щодо технічного розвитку смартфонів на технологію віртуальної реальності.

Відповідно до статистики мобільних операторів України, яку цитує менеджер департаменту компанії «Київстар» Юрій Надіч, приблизно 46% власників мобільних телефонів користуються саме смартфонами. Для порівняння він наводить цей показник в європейських країнах – близько 75%.

Відсоток молодих власників смартфонів очікувано високий – 80%, але Надіч звертає увагу й на те, що останнім часом цими пристроями все більш активно користуються люди старшого віку.

Серед категорії віком 45-60 35-40% користуються смартфонами

«Серед категорії віком 45-60 років зараз спостерігається найбільш активне зростання цих пристроїв. Наприклад, є така інформація, що за рік відбулося зростання більш ніж на 10 відсоткових пунктів – і зараз близько 35-40% користуються смартфонами саме в цьому віці», – розповів працівник галузі в ефірі «Ранкової Свободи».

При цьому він звертає увагу на те, що 80% користувачів смартфонів не обмежуються дзвінками та смс-повідомленнями, а користуються камерою та мобільним інтернетом, зокрема й для спілкування в соціальних мережах.

Смартфон стає вікном у світ і основним джерелом інформації. Роль смартфона в подальшому буде тільки зростати

«По суті, смартфон стає вікном у світ і основним джерелом інформації. Тому роль смартфона зараз досить велика, і в нас в подальшому буде тільки зростати», – констатує він.

Такому зростанню, за очікуваннями фахівця, сприятиме поява в Україні мобільного зв’язку четвертого покоління – 4G. Минулого місяця Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, закінчила підготовку нормативно-правової бази для проведення тендеру на отримання ліцензій для запровадження 4G українськими операторами.

Орієнтовно ліцензія буде доступна вже на початку 2018 року, основний запуск буде саме в діапазоні 1800 МГц

«Орієнтовно ліцензія буде доступна вже на початку 2018 року, відповідно, через два-три місяці може бути комерційний запуск перших базових станцій, – прогнозує Юрій Надіч. – Відповідно до умов використання радіочастот, основний запуск буде саме в діапазоні 1800 МГц, це буде досить велика географія покриття України».

Таким чином можливість перейти на більш якісний та стабільний зв’язок, за оцінками Надіча, з’явиться в українців в середині 2018 року.

Водночас представник «Київстару» не вважає, що варто очікувати на якісь кардинальні зміни в самій індустрії мобільних пристроїв.

Звичайно, будуть поступові зміни стосовно якості виробництва, додаткові функції, але революції навряд чи слід очікувати

«Звичайно, будуть поступові зміни стосовно якості виробництва, того, як екран працює, можливо, додаткові функції, які покращують користувачеві його повсякденне життя, але якоїсь революції, яка б змінила сприйняття цього гаджету, навряд чи слід очікувати», – впевнений він.

Іншої думки співвласник сайту про техніку та високі технології Gagadget Сергій Мітяєв. На його думку, варіанти того, на що перетворяться звичні сенсорні телефони, можна побачити у фантастичних фільмах чи серіалах.

Це буде маленький прилад, розміром із годинник, але при цьому матиме всі можливості смартфона та за необхідності великий екран. Плюс смартфони зможуть просто перетворитись на скляну пластину

«Це буде маленький прилад, розміром із годинник, але при цьому матиме всі можливості смартфона та за необхідності буде мати великий екран і проектувати інформацію на долоню, якийсь простір, стіну і так далі. Плюс смартфони зможуть просто перетворитись на скляну пластину, яка буде прозорою, але при цьому виконуватиме роль камери, якогось сканера медичного з функціями рентгену і так далі», – припускає він.

На думку Мітяєва, такі зміни можливі в межах 10-20 років. Хоча прозорі екрани наразі вже існують, прозорих мікропроцесорів та акумуляторів ще не винайшли, каже він. Крім того, наразі технологія прозорого екрану занадто дорога, щоб говорити про масове виробництво.

Але навіть у своєму нинішньому варіанті смартфони ще не використали весь свій потенціал, впевнений знавець. Серед можливих драйверів їхнього розвитку він називає віртуальну реальність.

Технологія переживає бурхливий розквіт завдяки смартфонам та спеціальному приладу, який називається кардборд

«Технологія лише в останні роки переживає бурхливий розквіт, і це завдяки смартфонам та спеціальному приладу, який називається кардборд. Це коробка, яку можна зробити навіть з картону (є маса китайських пластикових варіантів), в яку вставляється смартфон, вдягається на голову та, використовуючи датчики орієнтації в просторі смартфона, можна повертати голову туди-сюди і бачити картинку окремо для лівого та правого ока», – описує Мітяєв.

З одного боку, віртуальна реальність розширить можливості використання смартфонів, зокрема, в ігровій індустрії, з іншого – експерт прогнозує, що це створить запит на вдосконалення вже наявних технологій.

Це єдиний випадок, коли смартфону потрібна роздільна здатність більша за FullHD. Плюс потрібні більш потужні процесори

«Це практично єдиний випадок, коли смартфону потрібна роздільна здатність більша за FullHD, тобто ультрачіткі дисплеї. Плюс потрібні більш потужні процесори. Флагманських процесорів наразі достатньо, але, якщо картинка буде насичена, буде рендеритись у 3D в режимі реального часу, та ще й окремо для правого та лівого ока, це вимагатиме хороших обчислювальних потужностей», – впевнений він.

Результатом, за оцінками Мітяєва, має стати поява нових ігор, де використовуватиметься VR-технологія, а також новий імпульс в розвитку кіноіндустрії.

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