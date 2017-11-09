Єврокомісія руйнує «енергетичну зброю» Росії. Що скаже Німеччина?

Єврокомісія ініціювала внесення поправок до директиви ЄС щодо газу, щоб поширити правила ЄС на газопроводи, що йдуть з третіх країн і призначені для імпорту газу до ЄС.

Це суперечить позиції Росії, яка прагне уникнути застосування стандартів директиви до трубопроводу Nord Stream II, яка, зокрема, передбачає вільний доступ третіх сторін до трубопроводу, прозорість структури власності та розмежування власності видобутку та транспортування.

«Єврокомісія планує припинити Nord Stream II. Крім танків на Донбасі, це – найбільш смертоносна зброя проти України. Це не мусить провалитись через Німеччину», – написав у Twitter журналіст видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Цей трубопровід є зброєю проти України. Також Nord Stream II є головним інструментом Росії в руйнуванні Європейського союзу. Німеччина має підтримати Єврокомісію», – зазначила у Twitter європарламентарка Ребекка Гармс.

Хоча деякі країни ЄС на чолі з Польщею виступають проти втілення Nord Stream II, позиція інших, зокрема Німеччини, не є однозначною. Так, канцлер Анґела Меркель раніше схвально відгукувалась про проект, вважаючи його суто комерційним.

А от Конгрес США рішуче засудив Nord Stream ІІ, передбачивши введення санкцій проти цього проекту.

Проект поправок до директиви ЄС щодо газу чітко роз’яснює, що вимоги третього пакету стосуються всіх великих трубопроводів, які йдуть на територію ЄС з третіх країн без виключень для російського проекту.

Для того, щоб поправки набули чинності, їх має схвалити Європейський парламент та Рада Європи.

В заяві Єврокомісії стосовно проекту поправок йдеться про те, що інтегрований ринок газу є наріжним каменем ЄС. Залежність ЄС від імпорту газу зростає. Цей тренд буде продовжуватись через скорочення внутрішнього видобутку газу, що лише частково компенсується зниженням попиту на газ завдяки енергоефективності та зниженню використання вуглецю, йдеться в заяві.

Найбільше газу ЄС імпортує з Росії (42% імпорту в 2016 році). Ще 34% поставила Норвегія. Імпорт зрідженого газу склав ще 10%, зазначають в Єврокомісії.