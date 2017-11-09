365 днів Трампа: чим запам'ятався перший рік президентства 45-го очільника США

Катерина Бучнева

8 листопада минув рівно рік відтоді, як Дональд Трамп виграв президентські вибори у США. Тисячі американців річницю його обрання відзначили гучним протестом. За даними опитування, яке провели Washington Post та ABC News, Трамп наразі – найбільш непопулярний американський президент за 70 років. Майже 60 відсотків жителів США оцінюють його діяльність несхвально. Ось чого досяг Дональд Трамп за 365 днів і що йому не вдалося.

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Головні досягнення

Краще, ніж каже про свої успіхи сам Дональд Трамп, напевно, не скаже ніхто: «Відтоді, як я обійняв посаду, безробіття знизилося до 4,1 відсотка, це мінімальний показник за 17 років, створено 1,5 мільйона нових робочих місць. Фондовий ринок – на максимальному рівні, зріс на 5,4 трильйона», — написав він у Twitter..

Економічна політика і зростання фондового ринку – справді головні досягнення внутрішньої політики Трампа. Ще одна важлива зміна – скорочення законодавчих обмежень для бізнесу, що дало могутній поштовх розвитку економіки країни. Так Трамп втілює в життя гасло своєї передвиборчої кампанії «Зробимо Америку великою знову!».

Неоднозначне ставлення до міграційної політики президента США: в січні він заборонив в'їзд до країни громадянам шести мусульманських країн, а зараз домагається ще більшого посилення вимог до іммігрантів.

Із зовнішньою політикою теж не все так просто. Представник МЗС ФРН Марія Адебар назвала її «непередбачуваною», і з німецьким дипломатом погодилися чимало: політика щодо Ірану, постійні підозри у зв'язках з Росією – запитань до Трампа багато. Близькосхідне турне, в якому зараз перебуває Трамп, експерти називають одним з ключових моментів його президентства.

Головні провали

Трампу поки так і не вдалося провести обіцяні реформи системи охорони здоров'я і податкового законодавства. Немає і стіни, яку він обіцяв розпочати будувати ледь не в перший день після того, як обійняв посаду, ідея не отримала фінансування в Конгресі.

А ще президент США кидав паперові рушники постраждалим від урагану в Пуерто-Ріко, штовхав прем'єр-міністра Чорногорії, довго і дивно тиснув руки та постійно лаявся зі ЗМІ.

Головний «ворог»

Однією з причин непопулярності Трампа прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс назвала «негативні відгуки у вороже налаштованих ЗМІ». За її словами, незалежне дослідження показало, що репортажі про Трампа в 93 відсотках випадків мали негативне забарвлення. Але нелюбов у ЗМІ та Трампа взаємна. «Нікчемна купа сміття», «вороги американського народу» – мабуть, не залишилося жодного великого каналу або газети, які Трамп не звинуватив би в поширенні фейкових новин.

«Так багато фейковий новин з'являється у журналах і газетах, що вмирають. Гірше можуть бути тільки NBC News, CBS News, ABC і CNN. Письменники!», – написав Трамп в Twitter, який з перших днів став місцем офіційних заяв президента.

Головний твіт

Twitter Трампа – це окрема історія. З твітів президента починається ранок країни, тут всі його думки, обіцянки і претензії. Через останні Twitter навіть довелося змінювати власні правила спеціально для президента: будь-які акаунти, в яких публікуються прямі чи непрямі погрози, образи, висловлювання, які розпалюють ворожнечу, повинні бути видалені.

А отже, Трампу і Північну Корею не полаяти, і людину з головою-логотипом CNN не побити – до речі, цей твіт став найпопулярнішим у президента, ним поділилися 340 тисяч користувачів. Але в Twitter повідомлення президента позначили як «інформаційно вагомі» і видаляти не стали. Таке рішення, мабуть, не влаштувало одного зі співробітників соціальної мережі: звільняючись, він деактивував аккаунт Трампа. Президент був недоступний 11 хвилин.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»