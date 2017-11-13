Виборчий кодекс: вимушена багатоходівка депутатів? (Огляд преси)

Журналісти «Українського тижня» не можуть збагнути – навіщо депутати підтримали в першому читанні проект Виборчого кодексу, якщо мало кому з них узагалі вигідна революція у виборчому законодавстві. Можливо, як припускає автор, блискуча гра в демократію, яку продемонстрували народні обранці, може бути лише частиною грандіозної та вимушеної багатоходівки. Змінювати наявні виборчі правила на такий формат, який пропонує проект Виборчого кодексу, – це якщо не самогубство, то принаймні дуже ризикований крок. І ризики цілком реальні. Ніхто ж бо не знає, які підводні рифи чи сюрпризи може подарувати на виході попередньо не апробована й цілком не прогнозована схема. Навіть керуючись найсвітлішими прагненнями, старі биті політичні вовки навряд чи підуть на таке, попередньо не прорахувавши можливі втрати та небезпеки. Історія радше нагадує гру в піддавки, яка не конче має закінчитися хепі-ендом. Відтак, ухваливши за основу Виборчий кодекс, не факт, що депутати ухвалять його в цілому. Про це йдеться в матеріалі «Кодекс несподіванок».

А в публікації «Прецедент Колмогорова» «Український тиждень» зазначає, що у колег прикордонника Сергія Колмогорова, чиїм прямим обов'язком є застосування зброї для захисту країни, виникатиме питання, виконувати цей обов'язок чи ні, якщо засудити можуть в обох випадках. Видання наголошує, що прецедент Колмогорова став показовим для України, привернув увагу до проблеми, яка давно існує й потребує вирішення. Йдеться не лише про долю окремих бійців, а про мотивацію цілого війська, яке стоїть на захисті країни, наголошує тижневик.

Скандальна «справа про рюкзаки Авакова», де фігурує син глави МВС, не призвела до розпаду парламентської коаліції. Але створення єдиної партії влади на базі Блоку Петра Порошенка і «Народного фронту» тепер знято з порядку денного. Про наслідки пише тижневик «Фокус» у матеріалі «Батьки і діти: конфлікт на паузі».

Зараз в України є шанс не просто наздогнати європейські держави з виробництва вітро- та сонячної енергії, а й максимально використати величезний потенціал в біоенергетиці, наголошує тижневик «Новое время». Це тим більш актуально зараз, коли Україні потрібна енергонезалежність. Вибору не залишилося: питання енергетичної безпеки – це питання виживання країни, наголошує тижневик. Тому не дивує, що за неповний рік потужності з вироблення альтернативної енергії в Україні майже подвоїлися, зазначає тижневик у статті «Приросла зеленню!».

Завдяки доступності електронних грошей і їхньому фантастичному зростанню тема криптовалют захоплює сьогодні дедалі більше українців, констатує тижневик «Новое время». Можливості щодо легкого заробітку на біткойні залучають десятки тисяч українців. Їх ніхто не враховує, але учасники криптовалютної гри впевнені: цей бізнес зростає в країні з тією ж швидкістю, що і курс самих електронних грошей. Тим паче, що при всій своїй екзотичності в Україні вони легкодоступні: їх можна купити через платіжні термінали або через спеціалізовані сайти, сплативши рахунок банківською картою. Докладніше йдеться в статті «Біткойн-бум».

Постійний потік тяжкопоранених з фронту призвів до професіонального прогресу українських медиків: вони регулярно і багато оперують, впроваджують інновації та вигадують нові препарати, які допомагають пораненим бійцям. Про це пише тижневик «Новое время» в публікації «Нещастя, яке допомогло».