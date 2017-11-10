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В Северодонецке после трех убийств, совершенных в течение нескольких дней, полиция перешла на усиленный режим работы. Около 300 правоохранителей ежедневно выходят патрулировать улицы города. В полиции заявляют, что ситуация сложная, но контролируемая. Также, правоохранители заявляют, что их работе в Северодонецке могла бы сильно помочь система «безопасный город», но решение о ее внедрении зависло в стенах городского совета.

Три убийства, нападение с ножом на патрульного полицейского, разгуливание по улицам города с гранатой – это далеко не полный список правонарушений, зафиксированных в Северодонецке меньше чем за неделю. Также в городе сотрудники СБУ задержали двух диверсантов, которые планировали взрывы возле административных зданий, а также военных объектов.

По словам заместителя начальника главного управления национальной полиции в Луганской области Юрия Слухаенко, ситуация в городе, как и в регионе в целом, последние годы действительно сложная. Дает о себе знать близость зоны АТО. Но говорить о всплеске преступности, по его мнению, не стоит. Преступления совершались и ранее, просто последние события получили общественный резонанс. Тем не менее, в полиции все же решили усилить общественную безопасность.

Сейчас ежедневно патрулировать улицы города выходят до 300 правоохранителей. Также, по словам Юрия Слухаенко, полицейским сильно помогло бы внедрение в Северодонецке системы «безопасный город». Опыт других городов показывает эффективность такой системы.

Внедрять систему видеонаблюдения нужно было еще вчера

«Приведу один пример такой. Резонансное убийство мэра в Старобельске. Оно было раскрыто по первоначальной информации, полученной с камер видеонаблюдения. Эффективность доказана тысячу раз. Необходимо внедрять систему видеонаблюдения. Этим нужно было заниматься еще вчера. К сожалению, есть трудности в организации работы местных органов власти в Северодонецке», – рассказал Юрий Слухаенко.

После всех этих резонансных убийств депутаты должны проголосовать за внедрение системы – Алексей Ярош

Внедрить систему «безопасный город» в Северодонецке планировали в этом году. По словам заместителя городского головы Алексея Яроша, программа была принята и за нее проголосовали депутаты. Однако нужно еще на сессии внести изменения в бюджет города, чтобы выделить деньги. А с этим долгое время были проблемы из-за политической борьбы в депутатском корпусе. Тем не менее, Алексей Ярош считает, что в ближайшее время сессия состоится и депутаты проголосуют за финансирование программы.

После всех наших резонансных случаев я не вижу, у кого может не подняться рука, чтобы за это проголосовать

«В бюджете 2017 года эта программа принималась, и в этом году мы должны ее принять. После всех наших резонансных случаев (убийство депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского – ред.), я не вижу, у кого может не подняться рука, чтобы за это проголосовать», – отмечает Алексей Ярош.

Обращение в полицию у нас считается чуть ли не «стукачеством», и это проблема – активист

Тем временем, гражданский активист Северодонецка Сергей Пятница считает, что внедрение системы «безопасный город», а также усиление мер полицейскими, не сможет в корне изменить ситуацию. По его словам, важно поменять отношение обычных граждан к вопросам безопасности.

Наша безопасность зависит от нас

«Наша безопасность зависит от нас. Если мы видимо, что происходит правонарушение, то нужно об этом сообщать в соответствующие органы. Потому, что когда вы будете подвержены правонарушению, то кто-то тоже сообщит. Такая взаимная выручка должна быть, как в нормальных цивилизованных странах. У нас это считается чуть ли не «стукачеством» и люди не сообщают. Меня не касается и ради Бога! И проходят мимо», – считает Сергей Пятница.

Тем не менее, ответственность за безопасность граждан должна быть и на государственных органах. Например, по мнению Сергея Пятницы, не нормально, когда ночью в городе освещаются только несколько центральных улиц. А в тех же дворах освещения нет совсем. Но это проблема не только Северодонецка, а и многих городов Украины.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)