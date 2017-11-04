За інформацію щодо вбивства депутата Самарського обіцяють 100 тисяч гривень винагороди – речниця поліції Луганщини

За інформацію, що може допомогти слідству щодо вбивства депутата міськради Сєвєродонецька від «Блоку Петра Порошенка» Сергія Самарського, оголосили винагороду у 100 тисяч гривень, повідомила у Facebook речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

За її словами, гроші обіцяли виплатити із фонду, який належить депутату Верховної Ради Сергію Шахову, що входить до групи «Воля народу».

Тіло Самарського знайшли 3 листопада о 0:30 поблизу будинку, де він мешкав. Як повідомили у прес-службі головного управління національної поліції Луганської області, у нього була розбита голова.

Зв’язок із Сергієм Самарським зник напередодні ввечері. О 21:35 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від дружини депутата Ірини Самарської. Жінка повідомила, що останній раз розмовляла з чоловіком о 17:20, коли він йшов додому.

Наразі поліція почала кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».

Представники відомства озвучують декілька версій вбивства депутата міськради Сергія Самарського, серед них – вбивство, пов’язане з політичною діяльністю, але також не відкидається версія розбійного нападу, оскільки до роботи в міській раді Сергій Самарський займався бізнесом.

55-річний Сергій Самарський був відомий своєю проукраїнською позицією. У травні 2014 року, за кілька днів до президентських виборів, його викрадали підтримувані Росією бойовики – в Сєвєродонецьку біля виборчого штабу партії «Батьківщина», який Самарський у той час очолював.

У 2016 році депутат Самарський був ініціатором ухвалення рішення, за яким Сєвєродонецька міська рада визнала Росію державою-агресором.

Впродовж трьох останніх років, після захоплення Луганська підтримуваними Росією бойовиками, Сєвєродонецьк є фактичним обласним центром Луганщини.