Поліція: другий загиблий у Сєверодонецьку помер через бійку

У поліції Луганської області повідомили, що загиблий, тіло якого виявили недалеко від тіла вбитого депутата міськради Сєверодонецька Сергія Самарського, помер від ушкоджень після бійки з іншим чоловіком, уже затриманим.

Раніше припускали, що другий загиблий міг виявитися свідком убивства Самарського, якого ліквідували.

Як повідомила речниця Національної поліції України в Луганській області Тетяна Погукай, за результатами слідчо-оперативних дій встановили, що 28-річний загиблий мав конфлікт, який переріс у бійку, з 27-річним власником квартири в іншому місці Сєверодонецька і внаслідок зазнаних тілесних ушкоджень помер, після чого інший учасник бійки виніс тіло з квартири і своїм автом відвіз його на місце, де залишив. Поліція вже встановила і затримала підозрюваного, справу кваліфікують за статтею про умисне вбивство, повідомила Тетяна Погукай.

У коментарях до її допису у фейсбуці вона підтвердила, що йдеться про того другого загиблого, про якого повідомляли у зв’язку з убивством Самарського.

Раніше 3 листопада стало відомо, що в Сєверодонецьку знайшли тіло ще одного чоловіка зі слідами насильницької смерті, крім Сергія Самарського. Як заявляла речниця прокуратури Луганської області Ганна Зикова проектові Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії, – тоді у прокуратурі вважали, що не можуть сказати, що другий загиблий, місцевий мешканець, був свідком убивства депутата міськради. «Прокуратура не пов’язує ці два вбивства. Бо це не політик, а звичайний громадянин», – сказала речниця.

За адресами місць подій, які наводили представники правоохоронних органів, тіла знайшли на відстані близько десятка кварталів, або майже півтора кілометра, одне від одного.

Тіло Самарського знайшли 3 листопада о 0.30 поблизу будинку, де він мешкав. Як повідомили у прес-службі головного управління національної поліції Луганської області, в нього була розбита голова.

Зв’язок із Сергієм Самарським зник напередодні ввечері. О 21.35 до Сєверодонецького відділу поліції надійшло повідомлення від дружини депутата Ірини Самарської. Жінка повідомила, що останній раз вона розмовляла з чоловіком о 17.20, коли він ішов додому. Поліція почала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Поліція Сєверодонецька розглядає декілька версій убивства депутата міськради Сергія Самарського, серед них – убивство, пов’язане з політичною діяльністю, повідомила речниця міського відділу поліції Тетяна Кириленко. Також не відкидається версія розбійного нападу – до роботи в міській раді Сергій Самарський займався бізнесом.

55-річний Сергій Самарський був відомий своєю проукраїнською позицією. У травні 2014 року, за кілька днів до президентських виборів, його викрадали підтримувані Росією бойовики – в Сєверодонецьку біля виборчого штабу партії «Батьківщина», який тоді очолював Самарський. 2016 року депутат Самарський був ініціатором рішення, за яким Сєверодонецька міська рада визнала Росію державою-агресором.