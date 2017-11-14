Російська «фабрика тролів» робить екстремістські відео для ОРДЛО – ВВС

Російська «фабрика тролів» в Санкт-Петербурзі продукує екстремістські пропагандистські відео для ОРДЛО з метою дискредитувати тих, хто підтримує Україну і роздмухати конфлікт в регіоні, повідомляє ВВС.

У повідомленні мовиться, що група, що називається «Російський визвольний рух», почала розміщувати відео несправжніх новин на YouTube з 23 серпня, а на відео показують групи екстремістів-бойовиків із закритими обличчями, спотвореними голосами, які позують зі зброєю.

«Бойовики» називають себе по-різному, повідомляє видання, – часом –«проросійськими повстанцями» в Україні, інколи – «проукраїнськими повстанцями» в Росії і навіть бойовиками «Ісламської держави», хоча їхні відео інколи можуть бути глибоко образливими для мусульман.

На одному з цих відео шість озброєних чоловіків, загорнутих в неонацистський прапор, видають себе за крайніх російських націоналістів, які виступають проти уряду Росії і допомагають боротись проти того, що вони характеризують як «кривавий путінський режим» на сході України.

В іншому відео цей рух бере на себе відповідальність за підпал в російському Ростові, стверджуючи, що це – «перша успішна спроба вчинити терористичний акт на російській землі». Цей підпал насправді відбувся і, в результаті цього, одна особа загинула і 100 будинків були пошкоджені, однак свідчень того, що це був акт політичного тероризму, немає.

В інших відео бойовики пояснюють, як захопити будинок і використовувати ручні гранати. Вони також кладуть голову кабана на Коран, надсилаючи «привіт» президенту Чечні Кадирову, вказує ВВС.

ВВС виявило подібності персонажів та місць зйомок відео з іншими відео, зокрема, які використовувались для вербування бойовиків «ДНР».

Відео «Російського визвольного руху» поширювались через сім несправжніх акаунтів російської соцмережі «ВКонтакте». Акаунти використовували імена та фотографії випадкових людей і були відкриті за декілька днів до поширення матеріалів. ВВС також виявило бота – створений комп’ютером акаунт, що поширював це відео.