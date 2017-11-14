Українська активістка була затримана у США: протестувала проти концерту та агресії Росії

Тетяна Ворожко, Дмитро Савчук

У понеділок, 13 листопада, активістку української діаспори Олексу Чопівську (Alexa Chopivsky) затримали у Вашингтоні під час протесту біля Національного собору проти організованого за участю посольства Росії «Концерту за єдність».

Олекса разом із мамою роздавали листівки відвідувачам концерту, в якому брали участь російський диригент Валерій Ґерґієв та піаніст Денис Мацуєв. Вони обидва у 2014 році підписалися під листом на підтримку анексії Криму Росією та її політику стосовно України. Хоча Ґерґієв це пізніше і заперечував, зокрема кореспонденту «Голосу Америки», однак його прізвище стоїть під колективним листом російських діячів культури до президента Росії Володимира Путіна.

Охорона собору попросила жінок залишити територію. Олекса, яка навчалася у приватній школі для дівчат при соборі, відстоювала своє право залишатися на території рідної для неї організації.

Начальник охорони викликав поліцію. Поліція скрутила Олексі руки, вдягла наручники, посадила її до поліцейської машину і відвезла. Начальник охорони пізніше пояснив «Голосу Америки», що Чопівську відвезли до відділку, де на неї складуть протокол і відпустять.

Жінці, яка очолює Американський центр за європейську Україну і є головним виконавчим директором та засновником Транснаціональної освітньої групи і директором Програми світової економіки в Інституті Аспена, буде на рік заборонено заходити на територію собору. Також, за словами охоронця, у неї буде судимість.

Пізніше, в інтерв’ю «Голосу Америки» Олекса Чопівська підтвердила, що її звинувачують у незаконному потраплянні на приватну територію та заборонили заходити на територію собору протягом року. Каже, що буде оскаржувати звинувачення в суді.

«Це ж національна церква. Вона відкрита для всіх. Звучить, ніби я через паркан перелізла. Там весь час гуляють люди, кожен може зайти на територію собору. До того ж я там 14 років навчалася. Для мене це як друга домівка», – наголошує Олекса Чопівська.

Вона розповіла, що у місцевому поліцейському відділку її протримали близько п’яти годин – в камері, після чого відпустили.

Концерт рекламували як «Концерт за єдність». Росія розв'язала агресію в Україні та Грузії. За що така єдність і з ким?

«Концерт рекламували як «Концерт за єдність». Однак, Росія розв'язала агресію в Україні та Грузії. За що така єдність і з ким? Росія тепер вважає, що вона може розв'язувати війни, порушувати міжнародне право, втручатись у вибори за кордоном, і її все одно вітатимуть в Америці», – обурюється Чопівська.

Решта протестувальників під час акції протесту – вихідці з Росії та України – перемістилися за територію собору вниз по вулиці. Вони вигукували: «Не пий чай з КДБ», «Сором!» та інше відвідувачам концерту, які могли їх почути лише з вікон своїх машин.

Співорганізаторами концерту, крім посольства Росії, виступили Центр мистецтв Kennedy Center, аналітична установа Wilson Center’s Kennan Institute, Кармельський інститут російської культури та історії при Американському університеті та інші.

На прохання «Голосу Америки», Wilson Center прокоментував, що вони «завжди визнавали цінність культурного та мистецького обміну на службі дипломатії та міжнародного діалогу».

У листі за підписом віце-президента Центру Лінди Рот йдеться, що понад 40 років вони підтримували наукові та культурні зв’язки американців, росіян та українців, організували сотні подій, у тому числі в Києві, серед яких – виставка «Мистецтво Майдану». В Wilson Center розуміють факти, які визначають міжнародну політику сьогодні, зокрема «дестабілізуючі дії Росії на Донбасі та анексію Криму», які вони вивчили та проаналізували під час сотень заходів, йдеться у відповіді.

Подібну відповідь надав і Kennedy Center. Там висловили переконання, що «музика та мистецтво можуть об’єднати людей, незважаючи на культурні, політичні, соціо-економічні та інші відмінності».

На жаль, культура у цьому випадку стала цинічним інструментом для спроб зняття з міжнародного порядку денного питань щодо порушень норм міжнародного права з боку РФ

Посольство України в США повідомило «Голосу Америки», що українські дипломати відкинули запрошення відвідати цей концерт, бо вважають «некоректним пов'язувати персоналії В. Ґерґієва і Д. Мацуєва, які підписали заяву на підтримку політики Кремля щодо окупації Криму, із ідеалами єдності, особливо в умовах агресії РФ проти України».

Посольство висловило жаль з приводу участі американських недержавних структур, що «створює майданчик для російської пропаганди та маніпуляції громадською думкою в США». «На жаль, культура у цьому випадку стала цинічним інструментом для спроб зняття з міжнародного порядку денного питань щодо порушень норм міжнародного права з боку РФ», – йдеться у листі.