Військові оголосили про захоплення влади у Зімбабве

Військові Зімбабве заявили, що захопили владу в результаті спланованої операції на «кримінальне оточення» 93-річного президента Роберта Мугабе, яке «завдавало соціальних та економічних страждань». При цьому військові заявили, що 93-річний лідер і його сім'я – в безпеці. За даними місцевих ЗМІ, Мугабе готується подати у відставку.

Тимчасовим президентом став колишній віце-президент Еммерсон Мнангагва (минулого тижня його відправили у відставку за підозрою в підготовці перевороту і позбавили статусу наступника).

«Минулої ночі перша сім'я була затримана, вона не становить небезпеки ні для конституції, ні для здорового глузду нації. Ні Зімбабве, ні Зану не належать Мугабе і його дружині. Сьогодні починається нова ера, і товариш Мнангагва допоможе нам досягти кращого Зімбабве», – повідомляється в Twitter правлячої партії Зану-ПФ (ZANU-PF, «Зімбабвійський африканський національний союз – Патріотичний фронт»).

При цьому правляча партія оголосила, що в країні немає перевороту і немає кризи. Молодіжне відділення партії, яке вчора ще збиралося «померти за президента», підтримала ​мирну передачу влади в інтересах розвитку демократії.

Зану-ПФ очолювала 53-річна дружина Мугабе – її називали найімовірнішою наступницею президента після того, як минулого тижня за підозрою в підготовці перевороту був звільнений віце-президент Еммерсон Мнангагва. Раніше військові заблокували дороги, які ведуть до основних урядових установ, парламенту і судів в центрі Хараре, повідомляє Reuters. На вулицях столиці – бронетехніка і армійські патрулі. До банкоматів вишикувалися величезні черги.

Наше завдання – виключно кримінальні кола навколо президента Зімбабве, щоб притягти їх до відповідальності

«Наше завдання – виключно кримінальні кола навколо нього (президента Зімбабве), які скоюють злочини, які викликають соціальні та економічні страждання в країні; щоб притягти їх до відповідальності», – заявив по національному телебаченню 15 листопада голова національного відділу з питань безпеки Зімбабве. – Щойно ми виконаємо своє завдання, ми очікуємо, що ситуація повернеться в нормальне русло».

Військові затримали міністра фінансів Ігнатія Чомбо, він був членом так званої фракції «G40» правлячої партії Зану-ПФ. Раніше військові захопили державну телекомпанію після того, як правляча партія Зану-ПФ звинуватила очільника військових Костянтино Чівенгу в зраді.

Через добу після того, як Чівенга пригрозив зупинити чистки своїх союзників в Зану-ПФ, на вулицях столиці Зімбабве з'явилися бронетранспортери.

Мугабе, якого ЗМІ називають «великим самобутнім патріархом африканської політики», правив Зімбабве останні 37 років. За цей час його неодноразово звинувачували в порушенні прав людини, корупції та расизмі, а його правління багато опозиціонерів в країні прямо називали диктатурою. У 2013 році він обійняв посаду президента вшосте. Також він відомий своїм різким неприйняттям секс-меншин і вважає, що Захід «експортує» одностатеві відносини до Африки, а також встановив собі пам'ятник.

Стан здоров'я Мугабе в останні роки також викликає багато запитань. У 2015 році він вже вимовляв не ту промову на церемонії відкриття парламенту, а влітку 2017-го заявив, що він не вмирає і не збирається залишати свою посаду.

Правляча партія оголосила про «безкровну передачу влади».

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