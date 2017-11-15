Україна до ЄС: скажіть нам, за що ми боремося (світова преса)

В брюсельському виданні EU Observer є публікація заступника голови Адміністрації президента України Костянтина Єлісєєва про те, чого чекає Україна від ЄС. В британському політичному інтернет-виданні OpenDemocracy депутат Верховної Ради Сергій Лещенко розмірковує над тим, «як захистити українську революцію від українських лідерів». В американській газеті Wall Street Journal йдеться про те, що в багатьох урядових комп’ютерах США знайшли російську програму з кібербезпеки, яку російський уряд може використовувати як «шпигунський інструмент».

Заступник голови Адміністрації президента України та колишній посол України в ЄС Костянтин Єлісєєв в розділі «Точка зору» брюссельського видання EU Observer розмірковує над тим, чого Україна наразі чекає від ЄС. Автор вважає, що настав час ЄС чітко продемонструвати, за що він виступає у відносинах з Україною.

Єлісєєв пояснює, що Україна – не просто європейська держава, «а європейська держава, яка заплатила найвищу ціну за свої законні прагнення». Він нагадує про те, як вся країна очікувала підписання Угоди про асоціацію з ЄС чотири роки тому, адже «цей договір символізував мрії про краще життя в єдиній Європі». Саме відданість європейському вибору призвела до російської агресії, внаслідок чого загинуло так багато українців, йдеться в статті.

Автор зазначає, що Україна завжди була головним учасником європейської програми в нашому регіоні. «Те, за що ви боретеся – це те, за що ви стоїте. І те, за що ви стоїте – це те, ким ви є насправді», – мовиться у статті.

«Ми, українці, не просимо ЄС боротися за Європу на Донбасі – ми можемо самі боротися. Але ЄС має принаймні чітко сказати те, за що він стоїть», – вважає Єлісєєв.

Автор статті вважає, що ЄС мав би підтримувати «продовження зони свободи та процвітання» та «бути маяком для інших», а Україна, за його словами, чекає на просте повідомлення з боку ЄС, мовляв, «як тільки ви будете готові – ви всередині». Тоді завданням України було б підготуватися, а завданням ЄС було б вирішити, коли вона буде готова, йдеться у статті.

«Це означатиме для нас все і нічого не коштуватиме ЄС», – зазначає Єлісєєв.

В британському політичному інтернет-виданні OpenDemocracy депутат Верховної Ради України Сергій Лещенко розмірковує над тим, «як захистити українську революцію від українських лідерів». Автор зазначає, що коли президент України Петро Порошенко обійняв свою посаду, уряд розпочав радикальні реформи, але «інстинкт олігарха перетворити політичний статус на матеріальну вигоду не дозволив йому порушити корупційний статус-кво».

Наразі майже розпочався четвертий рік президенства Порошенка, але «довіра до глави держави вичерпана, підтримка в парламенті формується в обмін на нові переваги для олігархів, а терпіння суспільства наближається до нуля», – йдеться у статті.

Тому Порошенко, як зауважує Лещенко, намагається «створити умови для початку другого президентського терміну шляхом зміни порядку денного в Україні», який складається з кількох елементів. Наприклад, перевести увагу від корупції до питання безпеки чи атакувати антикорупційні інститути та тих, хто дискредитує владу. НАБУ, за словами Лещенка, є однією з цілей Порошенка для чинення тиску.

«Сьогодні Українська демократія входить у період турбулентності», – зауважує автор. Він також переконаний, що «метод кнута і пряника» з боку ЄС та США є найефективнішим у захисті інституційних досягнень України, у той час як держава залежить від міжнародної фінансової допомоги.

«Репресивні методи можуть стати головною стратегією президента, який втрачає популярність, але українське суспільство разом з її європейськими партнерами має запобігти цьому сценарію», – мовиться у статті.

В американській газеті Wall Street Journal є публікація про те, що в багатьох урядових комп’ютерах США знайшли російську програму з кібербезпеки, а саме «Лабораторію Касперського», яку, за словами американських чиновників, російський уряд може використовувати як «шпигунський інструмент».

Міністерство національної безпеки США ще у вересні наказало федеральним установам вжити заходів щодо програмного забезпечення, попередивши про зв’язки між корпоративними чиновниками «Касперського» із російськими спецслужбами, а також російськими законами, які дозволяють владі отримувати допомогу від «Касперського», зазначає автор статті Пол Сонне.

Державні федеральні агентства повинні видалити програму зі своїх комп’ютерів до 12 грудня, йдеться у статті.

Сам «Касперський» вже неодноразово заперечував твердження про те, що російська розвідка проникає в американські мережі за допомогою цих програм. Однак автор зазначає, що чинні та колишні високопосадовці повідомляли про те, що російський уряд використовує антивірус «Касперького» з метою відстеження даних та секретних документів США, таким чином перетворивши програму на «шпигунський інструмент».