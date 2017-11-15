Міжнародний десант у Києві: про які проблеми говорили Мітчелл і Ган

Із візитом до Києва – міжнародний десант політиків та дипломатів. Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Аарон Весс Мітчелл та комісар Європейської комісії з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган зустрілись із українськими високопосадовцями. У центрі уваги – територіальна цілісність, реформи та свобода медіа.

​Аарон Весс Мітчелл, наступник Вікторії Нуланд на посаді помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії, вперше відвідує Київ. Це «черговий вияв міцної підтримки США суверенітету, територіальної цілісності та реформ» держави, заявили у посольстві США в Україні.

За підсумками зустрічі з президентом України Петром Порошенком Мітчелл заявив журналістам, що, як і держсекретар Рекс Тіллерсон, він надає великого значення відносинам України та США.

Переговори з Порошенком він назвав «дуже продуктивними», на яких вдалось обговорити відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. І запевнив, що Вашингтон залишається відданим партнером Києва в цьому процесі.

Ми засуджуємо насилля, яке коїться на сході України. Нам було приємно бачити, що в Україні ухвалено декілька дуже важливих реформаторських законів, але потрібно дуже багато зробити

«Ми засуджуємо насилля, яке коїться на сході України, і це залишається серйозним викликом. Нам було приємно бачити, що в Україні ухвалено декілька дуже важливих реформаторських законів, але потрібно дуже багато зробити», – сказав Мітчелл.

Зокрема, додав помічник держсекретаря США, потрібно і надалі працювати для створення Антикорупційного суду, покращувати важливу роботу НАБУ та САП, реформувати економіку і виконувати вимоги, необхідні для наступного траншу МВФ.

Сполучені Штати віддані Україні та українцям в опорі російській агресії та запровадженні реформ

«Нашою метою залишається досягнення такого стану України, коли вона процвітаюча, демократична, вільна. Сполучені Штати віддані Україні та українцям в опорі російській агресії та запровадженні реформ», – додав він.

Санкції – це важливий інструмент збільшення ціни за агресію проти України

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо того, як Вашингтон оцінює ефект від запроваджених щодо Росії санкцій та чи не планує їх змінювати, Мітчелл сказав: «Ми переконані, що санкції – це важливий інструмент збільшення ціни за агресію проти України. І ми надалі дотримуємось думки, що санкції є, власне, прямим результатом такої агресії. І санкції можуть змінюватись лише тоді, коли Росія змінить свою поведінку», – запевнив помічник держсекретаря США.

Запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі – це непросте завдання, яке ще розглядається, каже Мітчелл.

«І у такому випадку миротворчі сили ООН мали би вводитись на всю територію окуповану і включати також відведення озброєнь до місць постійної дислокації», – говорить помічник держсекретаря США.

Він також відповів, що обговорював із президентом Порошенком питання надання Україні летального озброєння, і такий вид підтримки залишається на порядку денному.

Надання летальної зброї – одна з можливостей, яку ще розглядають

«Як підкреслював міністр оборони США Меттіс, надання летальної зброї – одна з можливостей, яку ще розглядають», – сказав Мітчелл.

Мітчелл прилетів до Києва в рамках турне Європою. Він уже побував у Бельгії, Великобританії, Франції, Польщі і Німеччині. А з 14 до 16 листопада перебуває в Україні.

Порошенко: ніхто ще не запроваджував стільки реформ під час війни

В Адміністрації президента України після зустрічі Порошенка з Мітчеллом написали, що посадовці домовились, як надалі захищати й просувати свободу та демократію, верховенство права та права людини в Україні: «Було відзначено важливість нових підходів та сміливих ініціатив для наповнення стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами – від посиленої політичної, торговельно-економічної та енергетичної взаємодії до зміцнення оборонного і безпекового партнерства між сторонами».

Порошенко заявив Мітчеллу, що «немає жодної країни в світі, яка б впровадила таку кількість реформ у різних сферах впродовж війни», інформує його прес-служба.

«І ми маємо міцну підтримку наших реформ з боку Сполучених Штатів», – підкреслив Петро Порошенко.

Айвазовська: підкреслили, що Україна стоїть в одному ряду з країнами Євросоюзу

Зустрічі Весса Мітчелла з представниками України – дуже хороша можливість для Вашингтона та Києва обговорити питання, які є важливими для майбутнього усієї Європи. А саме – військові дії в Україні та як цьому протидіяти, мирне врегулювання конфлікту на Донбасі та деокупація Криму. Про це каже в коментарі Радіо Свобода голова комітету з питань закордонних справ Ганна Гопко.

Окрім цього, у фокусі уваги США залишаються реформування України, енергетика, кібербезпека, створення потужних антикорупційних організацій та внутрішньополітична ситуація, додала Гопко.

На одну з непублічних зустрічей із помічником держсекретаря Мітчеллом, серед інших політиків та представників української громадськості, запросили координатора громадянської мережі «Опора» Ольгу Айвазовську.

Вона відповіла Радіо Свобода, що не може переказувати зміст розмови з Мітчеллом, проте поділилась власними висновками.

«Було підкреслено, що Україна стоїть в одному ряду з країнами Євросоюзу з точки зору інтересу Державного департаменту США і загалом політики США по цьому регіону», – каже Айвазовська.

А побоювання, що тиражуються частиною медіа, мовляв, геополітичну долю України вирішуватимуть без участі Києва, безпідставні, сказала Айвазовська за підсумками зустрічі з Мітчеллом.

«Ключове – щоби Україна була у будь-яких перемовинах і процесах, що стосуються її суверенітету, територіальної цілісності і подолання конфлікту на сході і в Криму», – сказала Айвазовська.

Єврокомісар Йоганнес Ган відвідує Київ напередодні саміту «Східного партнерства»

Окрім Мітчелла, до України прилетів також комісар Європейської комісії з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган.

Його візит – напередодні саміту «Східного партнерства», що відбудеться 24 листопада у Брюсселі. Тому багато питань стосувались саме імплементації Угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі, та прогресу в боротьбі з корупцією.

Єврокомісар провів зустріч із президентом Порошенком, головою МЗС Павлом Клімкіним, віце-прем’єрами Геннадієм Зубком та Іванною Климпуш-Цинцадзе. Адміністрація президента, за підсумками, поінформувала, що Ган схвально відгукувався про темп українських реформ і запевнив, що ЄС надалі підтримуватиме Україну на шляху її змін.

Порошенко, йдеться у повідомленні його прес-служби, розповів Гану про суттєве погіршення ситуації із дотриманням прав людини на окупованому Кримському півострові.

Єврокомісар Ган в рамках візиту провів також переговори з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм та депутатами.

Ган також брав участь у круглому столі за участю керівника «Групи підтримки України» в Європейській комісії, директора Генеральної дирекції політики сусідства та розширення переговорів Пітера Вагнер та політичного директора МЗС України Олексія Макеєва. Вони обговорювали, як українському уряду та Євросоюзу краще комунікувати, щоб це пішло на користь українським реформам.





Із Твіттер-акаунта Гана відомо, що напередодні політик обговорював виклики, які є, зокрема, в України, з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.

Гопко: Ган добре знає про українські виклики

Візит Йоганнеса Гана дуже важливий, з огляду на те, що він чудово знає українські проблеми, каже голова комітету з питань закордонних справ Гопко.

«Комісар Ган їздив на схід України, займається достатньо давно питаннями децентралізації України, підтримки об’єднаних територіальних громад. Він поінформований про інвестиційний європейський план із конкретними вимогами для Україні», – каже Гопко.

А це важливо, адже Ган раніше говорив: якщо Україна виконає низку вимог – може отримати ширшу фінансову допомогу в реальні сектори економіки, в інфраструктурні проекти, підтримку малого і середнього бізнесу, каже Гопко. Йдеться про продовження реформ, привабливий інвестиційний клімат, ефективне використання раніше наданої фінансової допомоги.

Україна також розраховує на підтримку Єврокомісії та інших партнерів в імплементації вже ухвалених реформ – медичної та пенсійної. Допомогу в цих галузях обіцяли посли «Великої сімки», каже Ганна Гопко.

У фокусі уваги єврокомісара – ситуація зі свободою слова в Україні

Йоганнес Ган також запланував собі зустріч із медіаекспертами, щоб обговорити підтримку незалежних медіа та суспільного мовлення з боку ЄС.

У контексті цього у своєму Твіттері він закликав надати суспільному телебаченню належне фінансування та розслідувати факти тиску на журналістів в Україні.

Й Україні варто прислуховуватись до рекомендацій єврокомісара Гана щодо свободи слова, адже вони підуть на користь Україні, говорить Ганна Гопко.

Пригадуючи інцидент, коли охоронці Віктора Медведчука перешкоджали команді проекту Радіо Свобода «Схеми» виконувати редакційне завдання, Гопко сказала: втручання у роботу журналістів після Революції гідності мало би бути неприпустимим.

Крім суспільного телебачення, яке потребує коштів, професійних телепрограм для того, щоб конкурувати з олігархічними телеканалами, дуже добре, що є Радіо Свобода, що є можливості для «Голосу Америки». Тому що українська аудиторія повинна мати доступ до об’єктивних, незаангажованих, але відповідальних медіа

І антикорупційним відомствам слід відразу аналізувати: чому тій чи іншій публічній особі заважають розслідування медійників, каже вона.

Разом із тим, ситуація склалась так, що в Україні «діють дуже багато олігархічних каналів», каже Гопко. І журналісти таких медіа змушені висвітлювати події так, як вказують власники. «Це такий плюралізм олігархічних каналів», – додає вона.

«Тому я часто кажу, що, крім суспільного телебачення, яке потребує коштів, професійних телепрограм для того, щоб конкурувати з олігархічними телеканалами, дуже добре, що є Радіо Свобода, що є можливості для «Голосу Америки». Тому що українська аудиторія повинна мати доступ до об’єктивних, незаангажованих, але відповідальних медіа», – резюмує Гопко.

Тож правильно, що міжнародна спільнота порушує ці болючі для України питання – дуже важливо, щоб ця ситуація зі свободою слова не загострювалась, додала Гопко.