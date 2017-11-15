Єврокомісар Ган стурбований даними про залякування і напади на журналістів в Україні

Комісар Європейського союзу з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган стурбований даними про залякування і напади на українських журналістів.

«Дуже цікаві зустрічі з українськими медіадіячами. Стурбований повідомленнями про залякування й недавніми нападами на журналістів. Необхідні належні розслідування! Свобода ЗМІ важлива для демократії», – написав він у своєму twitter.

За даними моніторингу Інституту масової інформації, у жовтні 2017 року зафіксовано 25 випадків порушень прав журналістів і свободи слова в Україні.

Увечері 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука, його охоронці скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Із відео, опублікованого журналістами, видно, як охоронці підприємця у масках і балаклавах кинулися до знімальної групи і почали застосовувати силу – штовхали, били ліктями, ставили підніжки і кілька разів вибили камеру з рук оператора. Також охоронці засліплювали камеру спеціальним ліхтарем. Усе це відбувалося в публічному місці по вулиці Медова, біля VIP-терміналу.

Національна спілка журналістів України засудила напад на журналістів, а прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження.

Адвокат, який захищає інтереси лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука Ігор Кириленко пізніше звинуватив журналістів у втручанні у приватне життя Медведчука і його родини. Також адвокат назвав «провокацією» розслідування журналістів «Чорні чоловічки» Віктора Медведчука».

Віктор Медведчук, підприємець, лідер проросійської організації «Український вибір» і кум президента Росії Володимира Путіна, є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, зокрема, визволенням заручників.

Ще 2016 року голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджував, що Віктор Медведчук у зв’язку з цим періодично літає власним літаком безпосередньо з України до Москви, хоча загалом через агресію Росії проти України діє заборона на пряме авіаційне сполучення між двома країнами, яку наклав Київ, а у відповідь і Москва.