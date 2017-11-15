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15 Листопад 2017, Київ 18:16
Новини | Політика

Помічник Тіллерсона: санкції є важливим інструментом посилення ціни за агресію для Росії

Весс Мітчелл

Сполучені Штати Америки вважають санкції важливим механізмом для посилення ціни для Росії за її агресію проти України, заявив помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл після переговорів з президентом України Петром Порошенком у Києві.

«Ми вважаємо, що санкції є важливим інструментом для посилення ціни за агресію, і ми продовжуємо вважати, що санкції є прямим наслідком агресії Росії. Санкції будуть зняті, коли Росія змінить ту поведінку, яка призвела до запровадження санкцій», – сказав Мітчелл 15 листопада, відповідаючи на питання Радіо Свобода.

Водночас у прес-службі президента України повідомили, що Мітчелл на переговорах із Порошенком також заявив, що у разі потреби США готові посилити ціну для Москви за продовження агресії проти Української держави. За повідомленням, Мітчелл підтвердив готовність продовжувати підтримку зусиль України з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл прибув в Україну 14 листопада і перебуватиме тут до 16 листопада.

США, як і інші країни «Групи семи» і ще деякі держави, а також ЄС, скоординовано запровадили після початку агресії Росії проти України – спершу у Криму, потім на частині Донбасу – по кілька пакетів санкцій, зокрема, щодо фізичних і юридичних осіб Росії і окупованого Криму, донбаських і кримських сепаратистів та представників колишньої української влади. Деякі санкції стосуються також цілих кількох галузей російської економіки.

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