«Ми повинні пам’ятати, яких жертв зазнала Україна» – заступник державного секретаря США Аарон Весс Мітчелл

У Києві перебуває заступник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Аарон Весс Мітчелл.

Ключовим посланням моєї поїздки є те, що Сполучені Штати лишаються вірними Україні. Ми цінуємо дружбу з народом України

Біля меморіалу загиблим воїнам АТО він зробив таку заяву: «Для мене дуже важливо, що я завітав до України під час моєї першої поїздки до Європи на посаді заступника держсекретаря (у справах Європи та Євразії). І що перше місце, де я побував в Україні, це ця стіна пам’яті. Думаю, що обличчя, зображені на цій стіні, є болісним нагадуванням про ціну, яку Україні довелось заплатити. І ми повинні пам’ятати, яких жертв зазнала Україна. І ми також повинні пам’ятати заради чого загинули всі ці чоловіки та жінки – за свободу України. За вільну Україну, що прямує до Європи. Мета мого візиту – підкреслити відданість Америки вибору України, а це не лише підтримка України, що зіткнулася з агресією на сході, а й підтримка наших українських друзів, які борються за реформи тут в себе вдома. Ключовим посланням моєї поїздки є те, що Сполучені Штати лишаються вірними Україні. Ми цінуємо дружбу з народом України, і ми надалі розвиватимемо її. Для мене велика честь бути в Україні і стояти тут, віддаючи шану тим, хто віддав життя за Україну. Дякую».

Народ України привернув до себе увагу всього світу і, звичайно, увагу Сполучених Штатів. Більше від сотні людей загинуло на цій вулиці, і загинули вони заради дуже чіткої мети – забезпечити можливість України самостійно визначати своє майбутнє

Заступник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Аарон Весс Мітчелл відвідав також меморіал на честь Героїв Небесної сотні, де він сказав: «Сьогодні ми тут для того, щоб згадати тих, хто поліг за Україну. Майже чотири роки минуло з часу подій, що відбуватись на Майдані. Народ України привернув до себе увагу всього світу і, звичайно, увагу Сполучених Штатів. Більше від сотні людей загинуло на цій вулиці, і загинули вони заради дуже чіткої мети – забезпечити можливість України самостійно визначати своє майбутнє. Майбутнє демократичних інститутів, процвітання та стабільності для свого народу. Сполучені Штати залишаються солідарними з народом України. І під час своєї першої поїздки на посаді заступника держсекретаря я хотів би наголосити на незмінній вірності США ідеалам Майдану, котрі відображаються як у конфлікті, що точиться на сході, так і у зусиллях продовжувати реформи в Україні. Для мене велика честь бути тут і стояти біля цього меморіалу полеглим за Україну».