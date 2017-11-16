Туристичні скарби на сході України (світова преса)

Французьке новинне агентство Euronews розповідає про туристичні скарби на сході України. В британській газеті The Guardian є стаття про «втручання Росії у західну політику», чого сам Кремль не визнає. Видання The Independent пише про занепокоєність російською кіберагресією у Британії.

Французьке новинне агентство Euronews розповідає про туристичні скарби на сході України. Автори статті розповідають про свій нещодавній досвід подорожування селами на Донбасі та зазначають, що хоча й регіон значно постраждав від війни, яка триває з 2014 року, там все ще є багато цікавих туристичних місць.

Село Гранітне, наприклад, сьогодні «червона зона» між територіями, які контролюють бойовики, та територіями підконтрольними українській армії, йдеться у статті. Це село заснували ще у XVIII столітті уруми – туркськомововні греки з Криму, а після Другої світової війни сюди приїхали і кримські татари, пояснює видання. До того, як розпочалася війна, місцева річка приваблювала туристів для каякінгу. Люди насолоджувалися місцевими краєвидами та смачною їжею, йдеться у статті.

Іншим прикладом є українське село Олександро-Калинове, розташоване в 40 кілометрах від лінії фронту, відоме раніше розвитком зеленого туризму. Війна погано вплинула на подальший туристичний розвиток, та місцеві жителі, за словами авторів, не здаються. Вони створили музей, який «дає можливість подорожувати часом, ознайомитися із місцевим сільським господарством, ремеслом та сільським життям», мовиться у статті.

У Слов’янську до початку війни ще з ХІХ століття працювала фабрика кераміки, продукти якої були відомі навіть у Парижі та Брюсселі, зазначає видання. За умов відсутності насильства – місцеві жителі планують відновити її роботу, проводити воркшопи та створити кафе, пишуть автори.

В розділі «Точка зору» британської газети The Guardian є стаття «Росія втручається у західну політику, оскільки їй нічого втрачати»

«Від референдуму щодо «Брекзиту» до американських і французьких президентських виборів Росія викликає серйозну злість у західних демократіях. Буквально вчора з’ясувалося, що сотні підроблених облікових записів Twitter, які вважаються пов'язаними з Кремлем, були використані для впливу на британську політику», – пише автор статті Роберт Сервіс.

Він розмірковує над причинами такої поведінки Кремля та вважає, що «Путін знає, що Росія вже не є наддержавою, але він може зміцнити своє становище вдома, дестабілізуючи Захід».

Справа у тому, що російський уряд тверезо оцінив ситуацію у світі та зробив висновок, що йому нічого втрачати, мовиться у статті. Сам президент Росії Володимир Путін постійно відкидає будь-які звинувачення стосовно втручання Кремля у внутрішні справи інших країн та, на думку автора, поводить себе у відносинах з іншими країнами як «школяр, який стогне, що всі вчителі проти нього».

Та дії Росії в Європі вже принесли їй користь: наприклад, у 2014 році російські фінанси забезпечили дружбу угорського лідера Віктора Орбана «з щедрим довгостроковим кредитом на будівництво АЕС», мовиться у статті. Для Путіна сам факт того, що він відлучив одного європейського лідера від єдності ЄС, вже є приводом радіти, зазначає Сервіс.

Автор звертає увагу і на те, що слід Росії є і в підтримці кандидата у президенти Франції Ле Пен, яка не виграла, та її голосні протести проти ЄС та загальне ставлення до Росії «зробили будь-яку фінансову допомогу Кремля вартою того».

«Знищення зв’язків, які пов’язують та зміцнюють багато країн Європи окремо та колективно, є випробуваною стратегією Кремля», – зазначає автор.

Кореспондент британського видання The Independent Ліззі Дірден пише про російську кіберагресію. Автор статті посилається на повідомлення одного з провідних офіцерів безпеки Британії Кіарана Мартіна, який є головою Центру національної кібербезпеки, про те, що кібератаки були націлені на британські енергетичні мережі, телекомунікації та засоби масової інформації, мовиться у статті.

Ці дії Росії, за словами Мартіна, є лише частиною її загальних зусиль, спрямованих на «підрив міжнародної системи». Він вважає, що це явна причина для занепокоєння, мовиться у статті.

Сам Центр національної кібербезпеки не надає деталей російських кібернападів та не пояснює, як саме їх здійснювали, пише Дірден.

Кіаран Мартін зробив заяву після того, як дослідники Единбурзького університету виявили 400 фейкових акаунтів у соціальній мережі Twitter, які розповсюджували інформацію про «Брекзит» в очевидній спробі вплинути на результати референдуму, йдеться у статті.

Автор також посилається на слова британського прем’єр-міністра Терези Мей, яка у понеділок заявила, що Росія «загрожує міжнародному порядку» своїм втручанням у вибори іноземних країн, і що Британія робитиме все необхідне для свого захисту, йдеться у статті.