Британський прем’єр вказує на інформаційну війну Росії проти Заходу та агресію щодо України

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей на противагу американському президентові заявляє, що вважає російського лідера Володимира Путіна відповідальним за використання інформації для підриву демократії та дестабілізації у світі.

Глава британського уряду також поклала на Росію відповідальність за насильство на сході України, багаторазове порушення повітряного простору кількох європейських країн та кібернапади.

«У мене є просте послання до Росії, – сказала Мей у програмній промові в Лондоні у понеділок. – Ми знаємо, що ви робите».

Кількома днями по тому як президент Дональд Трамп вчергове заявив, що вірить запевненням президента Путіна про невтручання в американську президентську кампанію, Тереза Мей звинуватила Росію у втручанні у вибори та у вламуванні до ком’ютерної системи Міністерства оборони Данії і парламенту Німеччини.

Росія прагне застосовувати інформацію як зброю, використовуючи контрольовані державою ЗМІ для поширення фальшивих повідомлень

«(Росія) прагне застосовувати інформацію як зброю, використовуючи контрольовані державою ЗМІ для поширення фальшивих повідомлень і змонтованих зображень, намагаючись посіяти розбіжності на Заході та підірвати наші установи», – вказала вона.

Заява Терези Мей пролунала на тлі повідомлень про свідчення спроб маніпуляцій настроями британців інформацією в інтернетних мережах з російських джерел.

Times цитує британського депутата Деміана Коллінса, який очолює парламентське розслідування фальшивої інформації про те, що дані від Twitter і Facebook вказують на російське походження джерел дописів, які стосувалися британського референдуму щодо ЄС. За його словами встановлена кількість невелика, але вона може бути лише верхівкою айсберга.

Безпека після «Брекзиту»

Тереза Мей наголосила, що навіть після виходу з Європейського союзу Британія буде зберігати тісні взаємини з європейськими країнами у галузі безпеки і нарощуватиме протидію російській агресії.

Велика Британія має більший оборонний бюджет, ніж будь-яка інша країна ЄС і наймасштабніші можливості у галузі дипломатії та розвідки, пише агенція Reuters, припускаючи, що Лондон буде використовувати це під час переговорів з Брюсселем про умови «Брекзиту».

«Росія може і, я сподіваюся, колись обере інший шлях. Але допоки вона це зробить, ми будемо діяти разом, захищаючи наші інтереси та міжнародний порядок, від якого вони залежать», – сказала прем’єр-міністр, вказуючи на бажання кращих взаємин з росіянами.

Виступ Терези Мей у британській пресі називають «серйозною ескалацією» застережень щодо Росії у той час, як міністр закордонних справ Борис Джонсон збирається вперше відвідати Москву після низки відкладених попередніх планів.

Керівники країн Європейського союзу у грудні мають визначитися з черговим продовженням режиму санкцій щодо Росії, і в Брюсселі вважають, що таке продовження буде знову схвалене без дискусій.