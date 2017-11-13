Західні та російські ЗМІ про віру Трампа у невтручання Росії у вибори США

У суботу під час міжнародного саміту у В’єтнамі відбулася коротка незапланована зустріч американського президента Дональда Трампа із російським президентом Володимиром Путіним. Пізніше Трамп заявив, що вірить словам Путіна про те, що Росія не втручалася у президентські вибори США у 2016 році та зазначив, що, на його думку, такі звинувачення «дуже ображають» російського президента. Трамп також зауважив, що «хороші відносини з Росією – це добре, а не погано», та що Москва «перебуває під тяжким тиском санкцій» і «настав час повернутися до зцілення розбитого і зламаного світу». Слова Трампа викликали різні реакції в світових ЗМІ.

Чарльз Блоу у статті для американського видання The New York Times зазначає, що Трамп «сказав, що вірить у висновки розвідувальних служб нації, ворожої цій країні – Росії – замість висновків американських розвідувальних служб». Автор вважає, що заяви Трампа є «зрадою американським інтересам та довірі».

Блоу також згадує слова Трампа про те, що звинувачення Росії у втручанні у вибори США можуть посилити насильство у Сирії. «Вірте Путіну! Турбуйтеся про його почуття! Винні домашні вороги! Скасуйте розслідування! Використовуйте беззахисних сирійців як щит!», – коментує автор дії американського президента. Він вважає, що Путін лише намагається виглядати невинуватим, у той час як Трамп хоче бути легітимним, та ніщо з цього, на його думку, не є правдою.

В статті для британського видання The Times Бен Гойл повідомляє, що колишній директор ЦРУ Джон Бреннан та колишній голова національної розвідки США Джеймс Клеппер вважають, що Кремль «обдурив» Трампа. «Путін прагне підірвати нашу систему, нашу демократію та весь наш процес», – цитує Клеппера автор статті.

Британське видання The Guardian звертає увагу на те, що спочатку Трамп хоча й зазначав, що вірить Путіну, у неділю він вже передумав, мовляв, він «на боці наших агентств», коли мова йде про російське втручання в американські вибори.

Видання The Atlantic радить звернути увагу на контекст довкола слів російського лідера про заперечення втручання в американські вибори. У статті мовиться, що «це сталося наступного дня після того, як міністр оборони Іспанії заявив, що російські хакери навмисне намагалися нашкодити його країні, роздмухуючи питання про незалежність Каталонії». Франція, Німеччина, Естонія, Швеція, Польша та Угорщина, серед інших держав, заявили про цілеспрямовані російські зусилля вплинути на політичні процеси у них вдома. Російські розвідувальні структури, продовжує The Atlantic, підтримували насильницькі та праворадикальні групи у Європі, і навіть спробували влаштувати переворот у Чорногорії. Росія, можливо, як пише західне видання, підштовхувала процес «Брекзит» з виходу Великої Британії із ЄС.

Російські ЗМІ також не залишили коментарі президента США без уваги, поширивши його недільний твіт, в якому він пише: «Коли всі ненависники і дурні усвідомлять, що гарні відносини з Росією – це добре, а не погано. Гратися в політику – погано для нашої країни. Я хочу вирішити (ситуацію з) Північною Кореєю, Сирією, Україною, тероризмом, і Росія може дуже допомогти».

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков звинуватив американську сторону в тому, що, попри готовність Кремля, повноцінної зустрічі Трампа і Путіна так і не відбулося. Він також зазначив, що будь-які заяви Бреннана про те, що Трамп нібито боїться Путіна, є невірними.

Російське державне новинне агентство «РИА Новости» цитує слова російського історика та політолога Сергія Козлова, який вважає, що «Трамп перебуває під суттєвим тиском з боку глобалістських неоліберальних еліт, і вони шукають всілякі способи дискредитувати його і, можливо, здійснити імпічмент. У цьому плані для підтримки негативного враження серед істеблішменту, серед медіа-співтовариства підходять будь-які звинувачення, в тому числі і безпідставні».

Російський новинний портал «Вести.ру» цитує слова російського сенатора Олексія Пушкова про те, що Трамп «зберігає тверезість серед всезагальної істерики», коли говорить про дружні стосунки з Росією.

Ще напередодні зустрічі Трампа із Путіним американський інститут дослідження громадської думки Інститут Ґеллапа опублікував результати опитування щодо очікувань росіян від такої можливої зустрічі. Росіяни більше б хотіли, щоб Путін поводився рішуче, а не намагався відновити відносини, йдеться в аналізі. Лише 29% опитаних вважають, що Росії важливо мати гарні відносини зі США.

«Хоча й Москва, і Вашингтон сподівалися налагодити відносини, після того, як Трамп обійняв свою посаду, більшість росіян наразі не очікують, що відносини стануть гіршими, але вони також і не очікують, що вони стануть кращими», – йдеться у статті.

При цьому 48% мало що знають про Трампа для того, щоб належним чином оцінити його роботу, зазначає інститут. Американці ж, з іншого боку, добре знайомі з діяльністю російського президента, і лише 13% позитивно до нього ставляться, мовиться в аналізі.