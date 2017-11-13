Колишні керівники американської розвідки занепокоєні, як Трамп будує відносини з Путіним

Двоє колишніх керівників розвідувальних агентств США висловили побоювання, що російський президент Володимир Путін маніпулює президентом США Дональдом Трампом після того, як останній заявив, що вірить у чесність заяв Путіна про невтручання у вибори 2016 року.

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан та екс-директор національної розвідки Джеймс Клеппер сказали в програмі каналу CNN «Стан держави», що Трамп неправильно будує відносини з Москвою навіть у той час, коли спеціальний прокурор проводить розслідування можливої змови між штабом Трампа та Росією.

Пан Трамп чи то заляканий паном Путіним, чи боїться того, яким може бути результат цього розслідування

«Я думаю, з якихось причин пан Трамп чи то заляканий паном Путіним, боїться того, що той може зробити, чи яким може бути результат цього розслідування…Це – чи наївність, невігластво чи страх, коли йдеться як Трамп поводиться з росіянами», – сказав Бреннан.

Клеппер додав, що іноземні лідери, які вистеляють червону доріжку перед Трампом, здатні ним маніпулювати.

Росіяни думають, що можуть маніпулювати ним

«Я насправді думаю, що як китайці, так і росіяни думають, що можуть маніпулювати ним», – сказав в інтрев’ю Клеппер.

У тій же програмі міністр фінансів США Стів Мнучін заявив, що рівень критики будування Трампом відносин з Росією та Китаєм є «безглуздим».

«Президентом Трампом ніхто не маніпулює», – додав Мнучін.