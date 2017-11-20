Дні Києва в Парижі: культурна дипломатія в дії

Париж – Україна влаштувала масштабний культурний проект, де представлені і література, і кінематограф, і музика, і театр. Все це відбувається у центрі французької столиці, в районі бульвару Сен-Жермен, який славиться особливою пошаною серед арт-публіки.

Український кінематограф на фестивалі представлений як класиком українського і світового кінематографа Олександром Довженком у форматі кіно-концертів до його стрічок «Земля» і «Арсенал», так і сучасними українськими режисерами, які переважно живуть за кордоном, Сергієм Лозницею, Ігорем Мінаєвим та Євою Нейман.

Справа Олега Сенцова

Окремо на кожному кінопоказі згадується справа ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Однак якщо на більшості кінофестивалів передусім йдеться про заклик звільнити режисера, то у Парижі організатори зосередилися не лише на цьому. Вони доклали більше зусиль, щоб розповісти про саму історію режисера, чим показати абсурдність судової справи, зокрема, представили документальний фільм Аскода Курова «Процес: Російська держава проти Олега Сенцова».​

В Росії нічого не змінилося з радянських часів – це боротьба проти свободи

«Те, як цей процес представлений людям в Росії, показує нам, що нічого не змінилося з радянських часів – це боротьба проти свободи. У Франції справа Сенцова широко не обговорюється, про неї знають лише люди, які цікавляться такими країнами, як Росія та Україна, деякі навіть не зможуть вам сказати, де міститься на карті Київ чи Москва», – розповідає Радіо Свобода французька кіноманка Женев’єва одразу після перегляду стрічки Курова.

У понеділок у паризькому театрі «Одеон» заплановане обговорення справи Сенцова, однак французька преса вже вийшла із закликами звільнити режисера, зокрема французька газета Liberation розмістила петицію із закликом звільнити українського режисера.

Петиція починається з того, що влітку у Росії запланований чемпіонат світу з футболу, але всі вболівальники мають знати, в яку країну вони будуть прямувати: «У Росії вільна преса – це не правило, а виняток. Всюди панує корупція. Немає незалежного правосуддя… Володимир Путін готується до четвертого президентського терміну. Він майже безперечно буде обраний. Тоді він буде президентом до 2024 року. Що стосується Олега Сенцова, то він перебуватиме у в'язниці біля північного полярного кола до 2034 року. Цей український режисер був заарештований російським спецназом одразу після анексії Криму у березні 2014 року».

Французам пояснили, що українською буде Kyiv

Фестиваль називається Un week-end à l’Est Kiev-Kyiv, що в перекладі означає «Вікенд на сході». Культурний аташе України у Франції Ірена Карпа розповідає, що це не вигаданий спеціально для України фестиваль, а існуючий формат. Минулого року була представлена Варшава, а нині організатори вирішили присвятити його Києву. Однак вже від самого початку постало питання – як транслітерувати місто?

Ми вирішили пояснити цю різницю між Kyiv і Kiev

«Це були дуже тривалі дебати. Ми наполягали, щоб був Kyiv, але враховуючи, що пересічний француз знає столицю України лише як Kiev, то ми вирішили пояснити цю різницю. Тому в нашій комунікації присутні обидві назви міста, щоб людям лагідно пояснити, що ці два слова – це одне й те саме місто», – твердить Ірена Карпа.

Відкрився фестиваль української культури конференцією про Казимира Малевича, якого багато французів вперше відкрили для себе саме як художника, який народився і почав творити у Києві. Так само і композитора Валентина Сильвестрова, його твори увійшли до концерту, що відбувся у паризькій катедрі Святого Володимира, його між собою називають «українською церквою у Парижі».

«Я чув, що він – українець, але для мене Сильвестров – людина з радянської епохи, так само як і Шнітке, Губайдуліна», – розповів Радіо Свобода колишній професор французької літератури Філіп Доранж і додав, що «для нього головне – музика, а не національність її автора».

Однак молоде покоління, навпаки, цікавиться саме походженням композитора.

«Мені розповіла про цей український тиждень моя українська подруга, і я прийшла, бо мені цікаво, я дуже люблю музику, а про цього композитора не чула. До того ж, дуже гарне місце проведення, для мене це прекрасне відкриття!», – каже Анка, яка займається маркетингом у Парижі.

Українська література може бути не лише українською мовою

Місце російської мови в Україні стало однією з головних тем літературної зустрічі Андрія Куркова у Парижі.

Жити в Україні і писати російською легше, ніж жити в Росії і писати українською

«Жити в Україні і писати російською набагато легше, ніж жити в Росії і писати українською», – так почав свій виступ Андрій Курков, український письменник, який пише російською мовою.

Письменник свій вибір пояснює походженням і тим, що він вивчив українську мову, коли йому було 15. Зустріч Куркова з французькими читачами була дуже камерною, бо письменник розповідав різні особисті історії зі свого життя. Зокрема, про те, що один із перших його романів він думав опублікувати у Росії, і тамтешнє видавництво одразу погодилося, але за умови, що події мають відбуватися у Москві, а не в Києві. Враховуючи, що для Куркова Київ – це сакральне місто, звісно, він на це не погодився.

Враховуючи, що в Україні люди говорять і російською, і українською, нам було важливо показати це через письменника Андрія Куркова

«Враховуючи, що в Україні люди говорять і російською, і українською, нам було важливо показати це через письменника Андрія Куркова, який живе в Києві, але пише російською, як свого часу Гоголь і Булгаков», – запевняє один із організаторів фестивалю Бріджит Бушар.

Дні Києва у Парижі проходять з 15 до 20 листопада.