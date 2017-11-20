Девід Лінч про сексуальні домагання, «Малголланд Драйв» і медитації

Американський кінорежисер Девід Лінч приїхав до Києва на три дні. Основна мета його візиту – відкриття благодійної організації «Фонд Девіда Лінча в Східній Європі».

– Я не хотів би зараз говорити про майбутнє «Твін Пікс». Я дуже задоволений 18 годинами нового сезону, дуже задоволений.

– Три роки тому Ви кинули виклик Володимиру Путіну в Ice Bucket Challenge, він його не прийняв.

– Ні.

– Про Ваш фонд в контексті нещодавніх сексуальних скандалів в Голлівуді. Чи не вважаєте Ви, що у будь-якого фонду, який має стосунок до Голлівуду, будуть труднощі?

– Я не розумію запитання, вибачте.

– Сексуальні домагання...

– Сексуальні домагання зараз стали темою дня. Все почалося з Гарві Вайнштайна, і це перетворилося на лавину. І зараз всі навколо – від малого до старого – тільки й говорять, що про сексуальні домагання. Мені здається, теоретично, про нас судять по тому, як ми самі поводимося з людьми. І ви знаєте, в ідеальному світі, розумієте, якщо ви плануєте з кимось якось вчинити, вам слід задуматися: чи хотів би я, щоб таким же чином вчинили зі мною. І якщо відповідь: «Ні», – значить, так чинити не варто. Якщо ж відповідь: «Так, мені б цього дуже хотілося», – то це правильний вчинок. У всіх життєвих ситуаціях без винятку.

Цей фонд не базується лише на знаменитостях, його основа – звичайні люди

Цей фонд не базується лише на знаменитостях, його основа – звичайні люди. У цьому й суть. Ця методика – для звичайних людей. А люди – вони однакові у всьому світі. Якщо ви – людина, ця техніка працює і для вас. І все налагодиться.

– Якщо Ви знімете серіал «Малголланд Драйв», чи буде він виглядати як перший сезон «Твін Пікс»?

– Кожна історія – інша. Різні герої, різні обставини. Розумієте, історія – основа всього. І так завжди. Сама розповідь і спосіб оповіді. Серіал вже точно не буде виглядати як третій сезон «Твін Пікс», це буде виглядати як «Малголланд Драйв».

– Хто з Ваших героїв «Твін Пікс» міг би практикувати трансцендентальну медитацію? Гордон Коул чи Купер?

– Ви самі відповіли на запитання, так. Швидше за все, вони. Можливо, й інші, можливо, Теммі. Але Ви здивуєтеся, це може бути і Люсі – вона цілком могла б бути зразковим медитатором. Але річ в тім, що всі вони могли б.

Так влаштований наш світ. Ви щось почули і часом це «щось» може здатися дивним, це і мені здалося дивним, коли я почув про медитації. Я думав: ні, я втрачу чуття як художник, я стану дуже спокійним. Припиню піклуватися про результати своєї праці. Почну харчуватися родзинками і горіхами, носити індійський одяг. Нічого подібного.

Негативне налаштування – це ворог творчості. Чим більше ви страждаєте, тим менше ви можете зробити в творчому світі

Ви все більше і більше стаєте самі собою. Стаєте сильнішими. З'являються різні ідеї, все більше і більше. Я завжди кажу, негативне налаштування – це ворог творчості. Чим більше ви страждаєте, тим менше ви можете зробити в творчому світі. Ця методика слугуватиме і для способу життя, і для праці.

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18 листопада президент України Петро Порошенко запропонував американському кінорежисеру Девіду Лінчу обдумати можливість створення кіно про українських військових і події, які зараз відбуваються в Україні. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента за підсумками зустрічі Порошенка з режисером.

Порошенко подякував Девіду Лінчу за рішення відкрити в Україні представництво благодійного Фонду, який допомагає ветеранам війни, біженцям, жертвам домашнього насилля.

Порошенко вважає, що ідеї і методологія, яку представляє Девід Лінч, будуть надзвичайно важливими для надання допомоги людям у подоланні стресу.

Девід Лінч зауважив, що Фонд надаватиме допомогу і проводитиме заняття із трансцендентальної медитації для кожного, хто цього бажає. Він також висловив думку про те, що в Україні є потреба у вивчені таких методик психологічної реабілітації.

Фонд Девіда Лінча був заснований в липні 2005 року як некомерційна освітня організація, що надає кошти молодим людям з усього світу, які бажають навчитися медитації. На сьогодні фонд надав гранти на навчання техніці трансцендентальної медитації понад 70 тисячам молодих людей, що входять в групу ризику.

Фонд Девіда Лінча фінансує поширення трансцендентальної медитації через громадські центри навчання медитації, позаурочні програми, антистресові програми в лікарнях.

Президент Петро Порошенко (зліва) та легендарний американський кінорежисер Девід Лінч, який прибув до України для відкриття представництва благодійного Фонду. Фонд Лінча допомагає ветеранам війни, біженцям, жертвам домашнього насилля. Київ, 18 листопада 2017 року

Матеріал повністю – на спецпроекту «Настоящее время»