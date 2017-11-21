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21 Листопад 2017, Київ 21:27
Суспільство

Виставка «Переможці» приїхала до Праги

21 листопада, у день, коли в Україні відзначають День гідності та свободи, у Празі, у Малому залі Центральної міської бібліотеки відбулася презентація соціального мультимедійного проекту новин ТСН на телеканалі «1+1» та журналу Viva «Переможці». Другий етап проекту, який розпочинається презентацією у Празі, спрямований на підтримку не лише ветеранів, але і українських спортсменів з особливими потребами.

На зустріч з ветеранами АТО, які, словами організаторів проекту, «втратили частини тіла під час бойових дій на cході, але не втратили сили духу», прийшли і чеські друзі України? і активісти української діаспори, які продовжують допомагати українським військовим, переселенцям та їхнім дітям.

Виставка «Переможці» приїхала до Праги (відео)
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Ветеран АТО Вадим Свириденко говорить, що після того, як він був поранений, після полону та ампутації чотирьох кінцівок, саме спорт йому допоміг повернутися до життя. Нині як уповноважений президента з питань реабілітації воїнів АТО він намагається допомогти іншим ветеранам у фізичній та психологічній реабілітації.

Ми зараз рухаємо дуже багато питань – це питання реабілітації на законодавчому рівні, спортивного протезування, індивідуальна адресна допомога хлопцям
Вадим Свириденко

«Завдяки підтримці президента ми зараз рухаємо дуже багато питань – це питання реабілітації на законодавчому рівні, спортивного протезування, індивідуальна адресна допомога хлопцям», – говорить ветеран АТО та один із учасників проекту «Переможці».

Перед повним залом історію ветеранів, які почали нове життя, займаються спортом, створюють сім’ї, подорожують, займаються бізнесом і надихають, представила куратор проекту «Переможці», ведуча ТСН на «1+1» – Соломія Вітвіцька. Вона наголосила, що проект допомагає ветеранам знайти фінансування на протези, на реабілітацію, поки держава розбудує свої структури.

А Україні презентація проекту за кордоном допомагає пояснювати, що на сході відбувається не «громадянська війна», як твердить російська пропаганда, а російська агресія.

За кордоном нам важливо розповідати про справжню ситуацію в Україні. Це – хлопці, які бачили російських військових, вони бачили російську техніку
Соломія Вітвіцька

«За кордоном нам важливо розповідати про справжню ситуацію в Україні. Це – хлопці, які бачили, з ким вони воювали, вони бачили російських військових, вони бачили російську техніку, вони є конкретними доказами того, що у нас є реальна війна і в нас є реальний ворог – Росія», – сказала Соломія Вітвіцька.

На чеських відвідувачів і світлини, і розповіді присутніх героїв справили потужне враження. Викладач педагогічного факультету Карлового університету Вацлав Троян каже, що цікавиться Україною вже декілька років, але українці не перестають його дивувати.

Я вражений цими долями і схиляю свою голову

«Що я відчуваю? Я думаю, як це виразити словами… Це такі речі, які треба бачити і які описувати вербально дуже складно. Тому що це неймовірно, скільки всього можливо пережити і яким чином після цього можливо рухатись далі. Я вражений цими долями і схиляю свою голову», – говорить відвідувач виставки.

Виставка фотосвітлин відомого українського фотографа Олександра Мордерера та арт-директора Тетяни Рубльової, триватиме у Празі до 3 грудня 2017 року.

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    Марія Щур

    В ефірі Радіо Свобода, як Марія Щур, із 1995 року. Кореспондент, ведуча, автор програми «Європа на зв’язку». Випускниця КДУ за фахом іноземна філологія та Центрально-Європейського університету в Празі, економіст. Стажувалася в Reuters і Financial Times у Лондоні, Франкфурті та Брюсселі. Вела тренінги для регіональних журналістів.

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