Виставка «Переможці» приїхала до Праги

21 листопада, у день, коли в Україні відзначають День гідності та свободи, у Празі, у Малому залі Центральної міської бібліотеки відбулася презентація соціального мультимедійного проекту новин ТСН на телеканалі «1+1» та журналу Viva «Переможці». Другий етап проекту, який розпочинається презентацією у Празі, спрямований на підтримку не лише ветеранів, але і українських спортсменів з особливими потребами.

На зустріч з ветеранами АТО, які, словами організаторів проекту, «втратили частини тіла під час бойових дій на cході, але не втратили сили духу», прийшли і чеські друзі України? і активісти української діаспори, які продовжують допомагати українським військовим, переселенцям та їхнім дітям.

Ветеран АТО Вадим Свириденко говорить, що після того, як він був поранений, після полону та ампутації чотирьох кінцівок, саме спорт йому допоміг повернутися до життя. Нині як уповноважений президента з питань реабілітації воїнів АТО він намагається допомогти іншим ветеранам у фізичній та психологічній реабілітації.

Ми зараз рухаємо дуже багато питань – це питання реабілітації на законодавчому рівні, спортивного протезування, індивідуальна адресна допомога хлопцям

«Завдяки підтримці президента ми зараз рухаємо дуже багато питань – це питання реабілітації на законодавчому рівні, спортивного протезування, індивідуальна адресна допомога хлопцям», – говорить ветеран АТО та один із учасників проекту «Переможці».

Перед повним залом історію ветеранів, які почали нове життя, займаються спортом, створюють сім’ї, подорожують, займаються бізнесом і надихають, представила куратор проекту «Переможці», ведуча ТСН на «1+1» – Соломія Вітвіцька. Вона наголосила, що проект допомагає ветеранам знайти фінансування на протези, на реабілітацію, поки держава розбудує свої структури.

А Україні презентація проекту за кордоном допомагає пояснювати, що на сході відбувається не «громадянська війна», як твердить російська пропаганда, а російська агресія.

За кордоном нам важливо розповідати про справжню ситуацію в Україні. Це – хлопці, які бачили російських військових, вони бачили російську техніку

«За кордоном нам важливо розповідати про справжню ситуацію в Україні. Це – хлопці, які бачили, з ким вони воювали, вони бачили російських військових, вони бачили російську техніку, вони є конкретними доказами того, що у нас є реальна війна і в нас є реальний ворог – Росія», – сказала Соломія Вітвіцька.

На чеських відвідувачів і світлини, і розповіді присутніх героїв справили потужне враження. Викладач педагогічного факультету Карлового університету Вацлав Троян каже, що цікавиться Україною вже декілька років, але українці не перестають його дивувати.

Я вражений цими долями і схиляю свою голову

«Що я відчуваю? Я думаю, як це виразити словами… Це такі речі, які треба бачити і які описувати вербально дуже складно. Тому що це неймовірно, скільки всього можливо пережити і яким чином після цього можливо рухатись далі. Я вражений цими долями і схиляю свою голову», – говорить відвідувач виставки.

Виставка фотосвітлин відомого українського фотографа Олександра Мордерера та арт-директора Тетяни Рубльової, триватиме у Празі до 3 грудня 2017 року.