«Франчайз на корупцію» в енергетиці України хочуть успадкувати новачки – американський аналітик Едвард Чау

«Мене непокоїть, що українські політики говорять про українців, немов вони є перепоною для реформ, а не союзником у реформах. Через 10 років після Помаранчевої революції та Євромайдану ми мали б усвідомити, що українці дивляться вперед, громадянське суспільство покращилось і фундаментально змінилось. А от що настільки не просунулось вперед – це клас політиків і те, як втілюється енергетична стратегія – симптоматично», – переконаний Едвард Чау, провідний дослідник впливового аналітичного центру США CSIS.

Про те, чому пробуксовують реформи в енергетиці України дослідник, який відслідковує події в Україні вже протягом останніх 15 років, сказав в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

Той факт, що регулятор енергетики НКРЕКП не може зібратись через нестачу кворуму, а також зволікання уряду зі встановленням ринкової ціни на газ може, на думку аналітика, означати, що з приходом зими енергетичні реформи в Україні загрузли.

«Відсутність роботи регуляторної комісії, яка б мала кворум, демонструє, що немає єдиної цілеспрямованості в політичній системі України стосовно того, як просуватись з реформами і чи просуватись взагалі, а без політичної волі це складно зробити», – заявив Чау.

Він також розкритикував уряд України за політичний вплив на ціноутворення на газ.

Нещодавно уряд прийняв рішення не піднімати ціни на газ, а це було однією з умов МВФ та інших міжнародних фінансових установ, щоб Україна зрештою лібералізувала газові ціни

«Нещодавно уряд прийняв рішення не піднімати ціни на газ, а це було однією з умов МВФ та інших міжнародних фінансових установ, щоб Україна зрештою лібералізувала газові ціни. Питання, як його вирішили міністр та Кабінет міністрів, влучило повз ціль. Ціллю є деполітизувати ціноутворення, щоб це не було політичним рішенням з боку уряду. За рогом завжди будуть інші вибори і завжди будуть зацікавлені особи, які виступатимуть за те, щоб не підвищувати ціни на газ. Це мусить бути не політичне рішення. Уряд має визначати стратегію і ринки мусять збалансовано визначати ціни на газ», – зазначив Чау.

США також пройшли подібний шлях болючих реформ, лібералізувавши ціни на газ – дослідник

«У нас (в США) також була надзвичайно складна реформа енергетичних цін в 1970-х. Ми спочатку зняли контроль за цінами на природний газ у 1979 році і зняли контроль нафтових цін в 1980-му. Це робилось в надзвичайно важкий для економіки час, але було необхідним. Покращення, які ми бачимо в нафтогазовій сфері США, включаючи сланцевий газ та припливну нафту, стало результатом цих реформ», – наголосив Чау.

Я думав, що російська агресія проти України змусить владу сконцентруватись і нарешті провести реформи, які вже відкладаються 25 років

Звичайно, ситуація з реформами в Україні ускладнюється через війну, усвідомлює дослідник: «Реформа є складною, особливо коли триває війна в активній стадії, йде агресія проти країни. Це нагадує спроби замінити шини автомобіля, коли він їде. Це дуже складно зробити, однак абсолютно необхідно. Я думав, що російська агресія проти України змусить владу сконцентруватись і нарешті провести реформи, які вже відкладаються 25 років».

Зрештою, якими впливовими не були б міжнародні фінансові установи, включаючи МВФ, відповідальність за проведення реформ лежить на урядові і їх ефективне проведення не можливе без підтримки людей, додає Чау.

Уряд України має аналізувати рекомендації міжнародних фінансових установ і втілювати реформи, які, на їх думку, є необхідними, але найважливіше – обґрунтувати їх перед народом України

«Вважаю, що уряд України має аналізувати рекомендації міжнародних фінансових установ і втілювати реформи, які, на їх думку, є необхідними, але найважливіше – обґрунтувати їх перед народом України. Не треба реформувати тільки тому, що, мовляв, нас МВФ примусив і ми не отримаємо гроші від МВФ та інших, якщо не зробимо це, – наголошує Чау, – так не обґрунтуєш перед українцями, які бачать зростання рахунків та комунальні послуги і, можливо, дефіцити. Вони не бачать прямого зв’язку між реформами і тим, як покращиться їх життя в довгостроковій перспективі. Наскільки мені відомо, це український уряд не пояснив власному народу. Тому уряд немов говорить українцям – ми робимо народу послугу тим, що опираємося МВФ, замість того, щоб постійно підтримувати реформи», – заявляє Чау.

Зрештою, Україна має обирати власний шлях для своєї економіки, переконаний Чау: «Якщо цього не відбудеться, буде дуже важко підтримувати темп реформ, тому що зацікавлені групи є завжди».

Є нові особи, які хочуть успадкувати «франчайз на корупцію», і тому замість справжніх реформ ми бачимо намагання захопити активи, щоб система була незмінною

«Стара система існує з певних причин, так як окремі особи на ній наживаються, і вони будуть понад усе опиратись змінам, і українці знають, що особи з політичними зв’язками зроблять все, що в їхніх силах для того, щоб зупинити зміни, щоб ті на них не вплинули. Є також нові особи, які хочуть успадкувати «франчайз на корупцію», і тому замість того, щоб мати справжні реформи, ми бачимо намагання захопити активи, щоб система була незмінною».

Союзниками в реформах може стати не тільки громадськість, але і парламент, зазначає Чау. «Я вважаю, що в Раді є реформатори, з якими уряд має співпрацювати, а не бачити в них збурювачів, які протистоять намірам уряду».

Громадськість не буде підтримувати реформи, якщо система залишиться непрозорою – Чау

«Зима приходить кожного року. І потрібна система, яка дозволить Україні справлятись з викликами в сфері енергетики, – заявляє дослідник. – Натомість, ми маємо, і це широко відоме і визнається, сектор, на який дуже впливає корупція, люди з політичними зв’язками мають доступ до енергетики. Коли це відбувається, то система відсутня, і навіть до уряду, який проводить правильну політику, і має підтримку громадськості на це, завжди буде підозра, що йдеться про щось інше», – заявив Едвард Чау в інтерв’ю «Голосу Америки».