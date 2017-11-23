У США тепло вітали піхотинців, які повернулись з України

«Сім'я та друзі поспіхом пробирались через ряди стільців в середу ввечері, щоб обійняти своїх коханих, які пролетіли чверть світу з України», – пише місцеве видання містечка Broken Arrow, що в Оклахомі.

«Підняті камери та смартфони вказували на емоційність моменту, як і сльози, які котились щоками службовців Національної гвардії Оклахоми під час церемонії, що відбулась в Центрі резервістів збройних сил в Broken Arrow».

На церемонії вітали прибуття 250 службовців першого батальйону 279-го піхотного полку, 45-ї бригади, які повернулись після піврічного перебування в Україні. Ще половина від військових гвардії, розташованих в Україні, має прибути до США на Різдво», зазначає видання.

23-річний військовослужбовець Гумерікхоуз високо оцінив свій досвід від перебування за кордоном і зазначив, що чудово приїхати додому на День подяки.

Гумерікхоуз сказав, що йому сподобалось служити поряд з військовими з Канади, Литви та України, щоб допомогти Україні розбудувати програму навчання і підготувати їх «будь якого виду бою».

«Сьогодні в місті Broken Arrow штат Оклахома вітають перший батальйон 279-го піхотного полку, який повернувся до США після свого розміщення в Україні», – написав у Facebook сенатор Джеймс Ленкфорд.

«У День подяки ми згадуємо всіх, кому ми вдячні, включаючи чоловіків та жінок, які захищають нашу свободу тут, в Америці, та у всьому світі», – наголосив сенатор.

Ленкфорд, який представляє Олахому в Сенаті, відвідував місце розташування піхотинців в Україні раніше цього місяця.

Під час свого візиту до України Ленкфорд провів низку зустрічей з парламентарями України і обговорив нестабільність в регіоні. «Більшість візиту була пов'язана з моєю наглядовою роллю в Комітеті з розвідки, – зазначив сенатор у Facebook, – те, що відбувається там (в Україні – ред.), впливає на безпеку Америки».

Про свій візит до військових Ленкфорд зазначив: «Чоловіки та жінки, які служать в Національній гвардії Оклахоми продовжують показувати високий стандарт і надавати необхідну допомогу військовим України».