Як живуть студенти в окупації: перспективи, стипендії, розваги

Студентські роки – найкращі в житті. Цю розхожу фразу часто повторюють по обидва боки лінії розмежування. Але як живуть студенти на окупованих територіях? Журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії розпитали молодь про їхні настрої, заняття і плани. Чи є майбутнє після училищ і університетів, підконтрольних угрупованням бойовиків?

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» відсвяткували День студента. Концерти, вручення нагород та інші урочистості – в цей день студентам окупованої частини Донбасу влаштували свято. Як живеться студентам із того боку лінії розмежування, і яким вони бачать своє майбутнє?

«Може, тут залишуся. Може, в Україну поїду. Може, в Росію», – розмірковує студент, який навчається в окупованому Донецьку.

Де планують працювати студенти з окупованого Донецька?

Якщо вийде знайти роботу тут, то працюватиму тут. Ні, то можна кудись і – в Німеччину чи США

Серед студентів донецьких престижних вищих навчальних закладів популярні спеціальності програміста і веб-дизайнера: в майбутньому така робота дозволить не залежати від кордонів окупованих районів.

«Якщо вийде знайти роботу тут, то, звичайно, працюватиму тут. Дім все-таки. А якщо не вийде, то можна кудись – у Німеччину чи США», – відповів студент.

Інші впевнені: після отримання диплома залишаться в рідних містах.

Буду працювати в Донецьку

«Буду працювати в Донецьку», – переконаний студент із Донецька.

«Оскільки вибору немає, швидше за все, залишуся тут», – відповів інший.

Є й ті, хто планує податися на пошуки щастя в один бік – у Російську Федерацію.

В Росію. Тут немає ніяких перспектив

«В Росію. Тут немає ніяких перспектив», – відповів майбутній випускник.

«Хотіла б поїхати в Росію. Мені подобається», – каже студентка з Донецька.

«В Росію виїхати. Там перспектив більше», – зазначив студент.

«Планую поїхати в Російську Федерацію», – відповіла дівчина.

Які стипендії отримують студенти в окупації?

Стипендії вистачить на канцелярські предмети і покататися

Попри престижність університетської освіти у Донецьку, багато студентів-бюджетників стипендією не дуже задоволені.

«Стипендії вистачить на канцелярські предмети і покататися – дістатися від будинку до університету», – кажуть хлопці.

Вистачає на те, щоб у першу чергу поїсти між парами

«Вистачає на те, щоб у першу чергу поїсти між парами», – розповів студент.

«Банальні кишенькові витрати якісь», – зазначив інший.

При вході в колишній Луганський національний університет імені Тараса Шевченка – Кобзар, як і раніше, зустрічає студентів біля входу. Але тепер над ним – стяги угруповання «ЛНР». А стипендії в окупованому Луганську особливо не відрізняються.

Поки гуртожиток безкоштовний, в цілому стипендії вистачає

«Поки гуртожиток безкоштовний, в цілому стипендії вистачає. Але, звичайно, хотілося б побільше. З огляду на те, що у мене в минулому році було 1600 рублів (близько 740 гривень – ред.), а потім нам сказали, що не буде вам підвищеної – буде просто 1400 (близько 640 гривень – ред.), – розповідає студент із Луганська.

«Пообіцяти вам, що з завтрашнього дня ви всі будете отримувати підвищену стипендію і підвищену зарплату – ні», – сказав колишній ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький.

Стипендії майбутніх донецьких електриків і механіків менші, ніж у студентів вищих навчальних закладів – 1100 рублів, тобто близько 440 гривень.

Студентське життя і комендантська година

Студентське життя – це ще й розваги. «Працює пара нічних клубів. Ну, в принципі, ось більше нічого такого», – розповідає студент.

Але студентським веселощам головна перешкода – комендантська година.

Якби хоча б з 00:00 була – це ще куди не йшло

«Якби хоча б з 00:00 була – це ще куди не йшло. А до 23:00 дуже важко встигнути. Тобто якщо ось звідси йти до студмістечка, до «Маяка», то це близько години», – нарікає студент із Донецька.

«Треба раніше йти, щоб не зловили», – зауважує інший.

Хотілося б, щоб її не було. Молодість все-таки

«Хотілося б, щоб її не було. Молодість все-таки», – вважає студентка.

Студентські роки пролетять – і в колишніх донецьких і луганських студентів залишаться яскраві спогади, справжні знання і фейкові дипломи угруповань «ЛНР» та «ДНР».



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