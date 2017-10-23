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23 Жовтень 2017, Київ 15:28
Політика

«35 років чекаємо на квартиру від комуністів». Чи хочуть жителі окупованої частини Донбасу «назад в СРСР»?

Ілюстративне фото

Поки Україні триває декомунізація, угруповання «ЛНР» та «ДНР», які контролюють частину Донбасу і які визнані в Україні терористичними, навпаки, відтворюють радянське минуле. Як виглядає законсервована реальність? Хто заробляє на ностальгії за минулим? А хто втомився від усього радянського? Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» поговорили з жителями окупованих міст і дізналися, чи до душі їм цей курс – «назад в СРСР».


Декомунізація прокотилася не всією Україною. В окупованій частині Донбасу, навпаки, ватажки угруповань «ЛНР» та «ДНР» завзято відроджують Радянський Союз.

Військові паради, урочисті марші, народні гуляння, масові суботники, постановочні веселощі під червоними прапорами в одному ряді з «ЛДНрівськими». Все це – в радянському стилі, здобрене регулярними концертами радянсько-російських зірок естради.

Вони не в Росію хочуть чи хотіли повернутися, вони хочуть – в Радянський Союз
Тарас Загородній

«Вони не в Росію хочуть чи хотіли повернутися, вони хочуть – в Радянський Союз зразка кінця 1970-1980 років», – каже політтехнолог Тарас Загородній.

Сьогодні за веселощі на вулицях окупованого Донецька «відповідає» «ДНРівський» триколор, замішаний у вінегрет з російською і радянською символікою. Яскравий приклад – сувеніри, які тут продають туристам.

І якщо Україною пройшов «ленінопад», то в непідконтрольній частині Донбасу пам’ятники героям радянського минулого і вождям народу всіляко піарять. І навіть зводять нові.

«Тих, хто гірко плакав, він змусив сміятися і зробив щасливою нашу країну? Це – наш Сталін», – декламували вірші під час урочистостей місцеві активісти.

Чи хочуть жителі окупованого Донбасу «назад в СРСР»?

«Ні-ні, Боже збав! Я б не хотів. Назад повернутися не хочу», – відповів «Донбас.Реалії» житель Донецька.

Іти в ногу назад у минуле – охочих в окупованому Донецьку мало.

«Ніколи! А навіщо в минуле, в СРСР? Навіщо в минуле? Треба вперед йти», – зазначив місцевий житель.

«Нам добре не жилося. 35 років на квартиру чекаємо від комуністів», – іронізує донеччанка.

Жителька Донецька 35 років на «квартиру чекає від комуністів»
Жителька Донецька 35 років на «квартиру чекає від комуністів»

Втім, більшість літніх людей таки долає ностальгія.

«Тоді жилося нам, як би сказати, все привільно було, все доступно. Загалом жили люди тоді, не те, що зараз», – пригадує житель Донецька.

«Там було більш-менш. А зараз все для народу – і нічого для народу немає», – нарікає пенсіонерка окупованого Донецька.

Жінка з ностальгією згадує радянські часи
Жінка з ностальгією згадує радянські часи

Але і деякі молоді донеччани, попри те, що про Радянський Союз знають лише з чуток, не проти там опинитися.

«Звичайно, бо раніше краще було. Зараз життя набагато гірше. Мені батьки розповідають, я вважаю, що раніше було краще», – каже донеччанин.

Чоловік про Радянський Союз знає з розповідей старший, але також вважає, що тоді жилося краще
Чоловік про Радянський Союз знає з розповідей старший, але також вважає, що тоді жилося краще

Є й ті, які відверто сумують за радянським минулим, мовляв, у минулому у них було майбутнє.

«Комсомол був, піонери! Скільки безкоштовних санаторіїв було, в усі їздили! Який прекрасний час був! І три копійки в трамваї проїзд був і вода. І електроенергія дві копійки коштувала. Дзвони, куди хочеш за 2 копійки! І майбутнє! Головне, що майбутнє було! І надійне. Життя було», – емоційно перераховує радянські принади подружжя з Донецька.

Навіщо угрупованням СРСР?

Жити чи ні при псевдо-радянському режимі – у дітей окупованого Донбасу не питають. Для них в угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» відродили піонерію на свій лад.

«Відновити історичну пам’ять! Велику країну! Союз радянських соціалістичних республік!», – агітують дітей в угрупованнях.

Але в першу чергу строєм і під червоними прапорами тут ходять ті, хто називають себе комуністами.

Ні в Донецьку, ні в Луганську – в цих «парламентах» «ЛНР» і «ДНР» – немає комуністичних партій. Їх дуже жорстко забанили
Денис Казанський

«Ні в Донецьку, ні в Луганську – в цих «парламентах» «ЛНР» і «ДНР» – немає комуністичних партій. Тому що їх просто не допустили нікуди. Всіх, хто там називав себе комуністами, дуже жорстко забанили. Причому в Донецьку із застосуванням насильства і погроз. Ці люди там не мають взагалі ніякого впливу», – зазначає журналіст та блогер Денис Казанський.

Денис Казанський
Денис Казанський

Крім фейкового комунізму, в «ЛНР» і «ДНР» ще є комунізм «православний». Це коли архімандрит благословляє новоспечених піонерів: «Щоб віра вас не залишала. Щоб ви завжди були на радість батькам і на радість нашій «республіці».

В окупованому Луганську, за словами місцевих, на сувеніри і одяг з символікою СРСР, угруповання «ЛНР», «Новоросії» або Росії попит впав. Тепер сувеніри потрібно шукати. На ринках, де футболки з гербом СРСР коштують близько 400 рублів (близько 200 гривень), або в антикварних крамничках, там артефактів радянського минулого – на будь-який смак.

Символіка СРСР в магазинах Донецька
Символіка СРСР в магазинах Донецька

Навіщо ж радянські червоні стяги майорять на Донбасом?

Все це починалося з того, що «Росія нас захистить, Путін прийде, ми станемо частиною Росії». З цим не вийшло
Ігор Тишкевич

«Все це починалося з того, що «Росія нас захистить, Путін прийде, ми станемо частиною Росії». З цим не вийшло. Зараз виходить угруповання – і не Україна, і не Росія, а хто? Про що шкодують і в Донецькій і Луганській областях, особливо в шахтарських містах. Час Радянського Союзу. Трава зеленіша, горілка смачніша, жінки красивіші, зарплати шахтарям великі, свята. Йде апеляція не стільки до марксизму-ленінізму і так далі, скільки ось до цієї картинки радянського минулого, коли ковбаса по «два двадцять», горілка по «рубль п’ятдесят». Все», – резюмує експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Ігор Тишкевич
Ігор Тишкевич

Ось і виходить такий собі «міф про СРСР по-донбаськи»: пенсіонери забули про Радянський Союз все погане і розповідають молоді тільки хороше. А вигідно це лише верхівкам угруповань «ЛНР» та «ДНР».

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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