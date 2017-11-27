Маятник нейтральності: спостерігач місії ОБСЄ віддав честь бойовику «ЛНР»

ОБСЄ не вважає серйозним порушенням той факт, що спостерігач їхньої спеціальної моніторингової місії на Донбасі віддав честь одному з командирів бойовиків – так званому «офіційному представнику народної міліції» угруповання «ЛНР». Це сталось під час передачі тіл трьох військових Збройних сил, які загинули 24 листопада, на підконтрольну Україні територію. Україна обурена такою поведінкою спостерігача, і підніматиме це питання на наступній зустрічі в Мінську. Тож чи дійсно місія ОБСЄ є нейтральною?

В автомобілі з табличкою «Груз 200» – три тіла українських військовослужбовців, замотані в чорні пакети.

«Ааа, дорогий», – російськомовний спостерігач СММ ОБСЄ вітає Сергія Шоніна, голову Спілки ветеранів Афганістану Луганщини.

Це організація, яка базується в непідконтрольному зараз Україні Луганську і допомагає знаходити і переправляти загиблих українських військових додому.

Біля них – Андрій Марочко, який вважає себе «офіційним представником народної міліції» «ЛНР», іншими словами, спікером армії цього бойового угруповання. Він каже спостерігачу від ОБСЄ, що тіла вже можна відвозити на підконтрольну Україні територію.

Той відповідає, що все зрозумів, і доповість колегам. А після цього спостерігач робить символічний військовий жест – віддає честь бойовику «ЛНР».

Відзняті кадри цієї сцени ще 25 листопада оприлюднили на YouTube каналі так званої «народної міліції» «ЛНР». Згодом з’явилось інше відео, де віддавання честі видно навіть краще, з іншого ракурсу.

СММ ОБСЄ: віддавання честі – це «необачність» спостерігача

Проте у Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ відреагували лише зараз. Мовляв, у теплому вітанні спостерігача з Шоніним немає нічого поганого, адже вони співпрацюють із 2015 року для того, «щоб затримані учасники бойових дій могли повернутися додому або щоби скорботна родина могла хоча б частково примиритися зі втратою рідної людини».

А от віддавання честі спікеру «армії» «ЛНР» – це «необачність» спостерігача», і щодо цього вже «ведеться внутрішня робота», аби подібне не повторилось.

«Шкода, що вся увага була прикута до цього механічного жесту. Це був мимовільний жест, притаманний для багатьох людей, які раніше служили в збройних силах; він у жодному разі не свідчить про схвалення або навіть прихильність до будь-якої позиції чи точки зору», – написала СММ ОБСЄ на офіційній сторінці у Facebook.

ОБСЄ має провести службову перевірку – Лисенко

Утім, українців ситуація обурила, а пояснення не задовольнило.

СММ ОБСЄ має бути нейтральним посередником між Україною та непідконтрольними територіями Донбасу, тож її спостерігачі не повинні порушувати мандат. Так прокоментував ситуацію речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

І для спостерігача СММ ОБСЄ об’єктивність має бути пріоритетом, каже він. Це означає, що не забороняється вітатися, брати інформацію і передавати її для виконання місії. Проте поведінка з етичної точки зору має бути нейтральною щодо обох сторін, додає Лисенко.

«Будь-які загравання і все інше – не вітаються. Вони мають мандат, і мають його виконувати. Якщо ж це виходить за рамки мандату, має бути обов’язково проведене службове розслідування», – сказав Лисенко в коментарі Радіо Свобода.

Якщо за результатами перевірки керівництво місії дійте висновку, що спостерігач порушив норми і правила поведінки, зокрема і етичної, його позбавлять мандату. І в історії миротворчих місій такі випадки були, сказав Лисенко.

В ОБСЄ працюють багато впливових росіян, тож організація часто виступає як ширма для агресивних планів Росії проти України. Про це ще з початку військової агресії сигналізувала група «Інформаційний супротив».

«Певний відсоток у цій спостережливій місії ОБСЄ співробітників спецслужб Російської Федерації. А також із країн-сателітів із промосковськими режимами. Тож місії складно бути об’єктивною», – прокоментував Радіо Свобода координатор групи Юрій Карін.

Хоча звіти СММ ОБСЄ щодо ситуації на Донбасі стали останнім часом значно об’єктивнішими, визнає експерт.

Поведінку спостерігача обговорять у Мінську – Геращенко

Поведінку спостерігача не можна назвати необачністю – це така позиція, вважає представниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

У Facebook вона розповіла, що інколи навіть координатори ОБСЄ в мінських групах поводять себе необ’єктивно щодо України. Скажімо, координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш відмовився відвідати в Старобільському СІЗО росіянина Агєєва, заявивши, «що це б було політичне, а не гуманітарне відвідування».

За словами Геращенко, Україна вдячна СММ ОБСЄ за важливу й небезпечну роботу, проте не закриватиме очі на порушення етики.

«Українська сторона на Тристоронній контактній групі в Мінську, звичайно, вчергове зверне увагу на «необачного» спостерігача. Україна неодноразово звертала увагу на склад місії, наполягаючи на зменшенні там росіян. І ми твердо стоятимемо на позиції, що росіян взагалі не може бути в миротворчій місії ООН», – написала Геращенко.

Не схвалюють участі росіян у миротворчих місіях на Донбасі й Сполучені Штати. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив виданню The Washington Post, що США планує створити справжню миротворчу силу на Донбасі, яка буде мати не тільки свободу дій, але і гарантію безпеки на всіх окупованих територіях.

«Миротворчі сили повинні мати доступ до українсько-російського кордону, і в ній не повинно бути представників Росії», – сказав Волкер, маючи на увазі ідею створення нової миротворчої місії на базі ООН.

Він також повідомив, що наразі Москва відхилила 26 з 29 запропонованих пунктів щодо врегулювання конфлікту. Проте Вашингтон намір і далі вести переговори з Росією, додав Волкер.