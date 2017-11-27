(Друкуємо мовою оригіналу)

Издание «Украинская правда» начинает спецпроект о жизни в подконтрольных Украине городах «Будущее Донбасса». Это серия репортажей, которая рассказывает о городах на востоке Украины в послевоенный период, о том, как меняются люди, власть, отношения между активистской средой и жителями, и о том, кто и что может изменить города Донбасса. Чем живут малые города Донбасса? Что там меняется? И чего касаются эти изменения? Об это в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказала журналистка издания «Украинская правда» Екатерина Сергацкова.

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– Вы только вернулись из марафона по городам Донбасса: Бахмут, Лисичанск, Северодонецк, Белицкое, Константиновка, с, Покровск, Димитров. Какие Ваши впечатления?

Каждый город на Донбассе, в котором мы были, очень отличается от другого. В каждом городе особая атмосфера

– В каждом городе мы проводили по три дня. Мы пытались понять, что там поменялось, как там живут, чем живут. Я поняла, что каждый город на Донбассе, в котором мы были, очень отличается от другого. В каждом городе особая атмосфера. Я была поражена Покровском. Каждый день мы встречали там довольно странных людей, было сложно работать.

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В Константиновке замечательные молодые люди, которые пытаются создавать урбанистические проекты. Это город, в котором много заброшенных заводов, он этим страшен и красив.

– Вы не бывали там раньше?

– В половине из этих городов я бывала, но я никогда не погружалась в них настолько глубоко. Константиновку я всегда воспринимала как город-вокзал, в котором ничего не происходит. На самом деле, там есть люди, которые, например, делают пространство «Друзі». Выглядит это здорово. Туда приходит много людей по 13-14 лет. Но они серьезно размышляют о развитии культуры в городе, о построении коммуникации между жителями в городе и так далее. Главное – они не хотят уезжать. Они пытаются участвовать в каких-то фестивалях, мероприятиях.

– Вам понравился Донбасс?

– Конечно, Донбасс я давно люблю.

– А за что?

На Донбассе огромный потенциал, сложно понять, как правильно с ним работать, но там очень мощная энергия

​– Он интересный, мне нравится его исследовать. У Донбасса есть свои особенности, которых больше нигде не найдешь. Там есть осколки советского, но сегодня они иначе работают. Через них можно понять, что поменялось в стране, что меняется. На Донбассе огромный потенциал, сложно понять, как правильно с ним работать, но там очень мощная энергия.

– У Вас не возникало ощущение, что активисты немного изолированы от типичных жителей Донбасса? Что-то делается, но это будто два разных мира.

– Я не согласна со словосочетанием «типичный житель», я не совсем понимаю, что это значит. Кто такие обычные люди?

Вот Бахмут интересен тем, что там мэр сидит в кресле 26 лет, дольше, чем Лукашенко. Со стороны киевлянина, например, это может выглядеть забавно. Но на самом деле, в городе многие страдают, потому что они не могут влиять на мэра и на перемены в Бахмуте. Для них важно изменить вот этот момент.



В других городах другая история. Жители пытаются сделать так, чтобы изменения были более устойчивы. Когда мы говорим о так называемом типичном обывателе Донбасса, мы представляем, что это не очень активные в своей среде люди. Там на самом деле довольно много активных людей.

Там нет больше этого застоя, который мы привыкли видеть

Переселенцы играют сейчас огромную роль в изменении городов. Они знают Донецк, они помнят, каким он был удобным, комфортным и чистым, и они хотят построить какую-то часть инфраструктуры там, куда они переехали. Этот процесс идет во всех этих городах. И к активистам подключаются местные. Там нет больше этого застоя, который мы привыкли видеть.

Это очень чувствуется, особенно в тех городах, куда переехали университеты.

– А как можно идти дальше, если многие не знают, в какую сторону идти? Люди могут все еще ждать прихода группировок «ЛНР» или «ДНР».

– Такие люди, которые ждут прихода России, есть везде. Но это вообще неважно.

– То есть, когда Вы общались с людьми, была важна не их политическая позиция, а то, влияет ли человек на происходящие процессы в городе?

– Мы выбирали людей, исходя из того, что они делают, из их инициатив. Они не обязательно имели большое влияние, но делали важную работу, которую не делает больше никто. Но все эти люди разделяют позицию, что Донбасс – это Украина и Крым должен вернуться в состав Украины. Мне кажется, это хорошо характеризует всю эту историю с Донбассом. Потому что люди, которые ментально находятся где-то на другой стороне, не агенты изменений.

– Многие соцопросы говорят о том, что украинцам нужны хорошие новости. Что хорошего Вы увидели в тех городах, по которым ездили?

– Я уже начала говорить об университетах, которые переехали из оккупированных территорий. Они действительно влияют на изменения. Они начали участвовать не только в украинских, но и международных инициативах. Начали получать американские и европейские гранты. Эти университеты вышли на уровень большой страны и начали звучать даже где-то за ее пределами.

Мне рассказывали в Покровске, что когда они жили в Донецке, то вообще не думали куда-то ездить. Была своя комфортная среда, и никто не думал о дальнейшем развитии. А тут открылись другие, неочевидные раньше возможности.

– А что касается более мелких городов? Доброполье, Димитров?

– В Димитрове я не успела что-то узнать, поскольку провела там только сутки. Но там живут очень интересные ребята. Один парень был всю жизнь шахтером, а потом ушел из шахты, стал диджеем и видеографом.

Это вроде бы маленькая история, но она показывает, что у людей появился какой-то толчок для развития.

– Интересно ли Вам, что происходит на неподконтрольной территории Донбасса?

– Конечно, мне интересно, что там происходит с людьми. Но я не могу туда поехать, я – в «черном списке», и это опасно. Периодически мы видим фотографии, отголоски того, что там происходит. Но изменений там нет, которые бы касались культурного развития, комфорта, быта, потому что там все сосредоточено на том, чтобы выжить.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)