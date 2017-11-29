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29 Листопад 2017, Київ 23:14
Політика

Скандал у Міжнародному трибуналі: засуджений хорватський генерал випив отруту й помер

Боснійські хорвати моляться й запалюють свічки в пам’ять про генерала Слободана Праляка, який помер, випивши, за його ж словами, отруту, на знак протесту проти вироку Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії в Гаазі, 29 листопада 2017 року

Виник чималий скандал щодо Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії, котрий 30 листопада перестає існувати. Після винесення вироку апеляційної ради генерал Слободан Праляк, один із лідерів хорватських сил у боснійській війні, випив отруту. Через кілька годин він помер в гаазькій лікарні.

Суддя Кармел Аґіюс заявив, що апеляція повністю підтверджує вирок першої інстанції шістьом лідерам боснійських хорватів, який був винесений 2013 року. В той момент підсудний Слободан Праляк, який був засуджений до 20 років увʼязнення, встав і почав кричати: «Слободан Праляк не є воєнним злочинцем. З презирством відкидаю ваш вирок!»

Праляк після цих слів витягнув із кишені маленьку пляшечку й випив рідину. Він сказав, що випив отруту. Всі в судовій залі були приголомшені. Відтак голова апеляційної ради розпорядився спустити завісу й покликати лікарів.

Відео з Гаазького трибуналу: Праляк випиває, ймовірно, отруту. Невдовзі він помер (відео)
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До злочину був причетний і колишній хорватський президент Туджман – висновки суду

Суд встановив, що лідери «Герцег-Боснії», самопроголошеної хорватської республіки на території Боснії і Герцеговини, створили систему депортації мусульманського населення, складовою частиною якої були вбивства, насильство, тортури, позбавлення волі. Злочини були скоєні в 1992-1994 роках. Шестірка лідерів планувала приєднати цю «республіку» до Хорватії. Йшлося про міжнародний збройний конфлікт, до якого був причетний і колишній президент Хорватії Франьо Туджман і міністр оборони Ґойко Шушак, зазначається у вироку, який 29 листопада набув чинності. Судді уточнюють, що хорватські підрозділи брали безпосередню участь в бойових діях, та що влада в Загребі «контролювала діяльність збройних сил і цивільних органів самопроголошеної республіки».

Колишнього премʼєра «Герцег-Боснії» Ядранка Прлича засудили до 25 років, колишнього «міністра оборони» Бруна Стоїча до 20, так само як Праляка, котрий був начальником головного штабу хорватських сепаратистів у Боснії і Герцеговині. Троє їхніх соратників – Мілівой Петкович, Валентин Чорич та Берислав Пушич – засуджені до 20, 16 та 10 років, відповідно.

Президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович зупинила офіційний візит до Ісландії й повернулася до Загреба.

Громадяни й політичні діячі обурені вироком

Син колишнього глави держави, депутат Мирослав Туджман заявив: «Цей вчинок Праляка є наслідком його морального принципу, щоби відкинути вирок, який далекий не лише від правди й справедливості, а й далекий від реальності».

Більшість громадян Хорватії, політичні діячі та коментатори обурені таким вироком. Вони, зокрема, вважають неприйнятною частину вироку, в котрій йдеться про причетність першого хорватського президента до злочинного угруповання, яке скоїло злочини в сусідній країні. Адже Туджмана величають як «батька нації» й творця незалежної держави.

Боснійський хорват молиться за померлого генерала Слободана Праляка, який у судовій залі випив, за його ж словами, отруту, на знак протесту проти вироку Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії
Боснійський хорват молиться за померлого генерала Слободана Праляка, який у судовій залі випив, за його ж словами, отруту, на знак протесту проти вироку Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії

Праляк народився 1945 року. До війни на Балканах був театральним режисером. В бойових діях здобув чин генерала, згодом пішов воювати проти сусідньої країни в лавах хорватських сепаратистів. Невідомо, як йому вдалося пронести пляшку до зали, оскільки там підсудних, адвокатів та журналістів завжди детально контролюють.

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    Михайло Рамач

    За освітою історик. Журналіст, поет, перекладач та сценарист. Автор шести поетичних книжок, трьох книг, політичних есе, про колишню Югославію й нинішню Сербію. Був головним редактором трьох сербських щоденних газет. Співробітник Радіо Свобода з 1998 року. В сербських ЗМІ надрукував чимало матеріалів про Україну.

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