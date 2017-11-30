Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
30 Листопад 2017, Київ 15:47
Події

Летальна зброя для України з Литви

Уряд Литви ухвалив рішення передати Україні озброєння і боєприпаси майже на два мільйони євро. Україні передадуть озброєння, яке використовувалося до переходу Збройних сил Литви на стандарти НАТО. Основна частина - це автомати Калашникова, кулемети, міномети, протитанкове й інше озброєння, набої. Про допомогу Литви та інших країн Україні говоримо у програмі «Ваша Свобода». Учасники програми: Леонід Голопатюк, виконувач обов'язки заступника начальника Генштабу ЗСУ; Раса Юкнявичене, міністр оборони Литви у 2008 - 2012 році; Валентин Бадрак, керівник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.

Ведучий: Віталій Портников

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG