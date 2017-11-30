Вибухи в Нікопольському суді: хто винен?

Дніпро – У Нікополі на Дніпропетровщині в місцевому суді у четвер пролунали вибухи, є загиблі й поранені. За даними правоохоронців, гранати підірвав батько чоловіка – справу про вбивство його сина якраз мали слухати в суді. Чоловік, який кинув гранати, загинув на місці. Поранень зазнали підсудні, співробітники суду, конвоїри. Один із підсудних помер у лікарні, ще двоє – у тяжкому стані. За однією з версій, до такого вчинку батька могло підштовхнути затягування судового процесу.

Трагедія у Нікопольському міськрайонному суді сталась прямо в судовій залі. За даними правоохоронців, цього дня тут мали слухати справу про вбивство чоловіка, яке сталось ще у лютому 2016 року: тоді невідомі в масках у Нікополі на двох автомобілях заблокували автомобіль Geely, в салоні якого перебували двоє чоловіків 25 і 30 років, жителі Запоріжжя, серед яких був українець чеченського походження Різван Тапаєв. Нападники почали стріляти з автомата Калашникова. Водій та пасажир Geely тоді померли на місці.

«Суддя на кілька годин переніс слухання справи. Це обурило батька і він кинув гранати»

Коли суд у четвер оголосив про перенесення засідання в цій справі, батько Різвана Тапаєва Руслан Тапаєв кинув дві гранати у бік підсудних – трьох чоловіків, яких обвинувачували в умисному вбивстві його сина. Сам чоловік загинув на місці. Осколкових поранень зазнали 11 осіб, у тому числі працівник суду і конвоїри. Один із підсудних помер у лікарні, ще двоє – у тяжкому стані.

Прес-офіцер Нікопольського відділу поліції Наталія Булатецька розповіла Радіо Свобода про те, що в справі про вбивство Різвана Тапаєва вже відбулося 20 судових засідань. Одна з версій – до відчайдушного вчинку батька могла підштовхнути невдоволеність тривалим слуханням справи.

«Це було 21-е судове засідання справи. Не приїхав з Дніпра один із адвокатів у зв’язку з погодними умовами, і суддя на кілька годин переніс слухання справи. Це обурило батька, і він кинув гранати. Звичайно, ці гранати були в нього з собою. Експерти на місці ще працюють. Можливо, правди ми ніколи не дізнаємось, адже ця людина загинула. Ми можемо тільки припускати, що ним рухало. Він був один. Триває опитування свідків, людей, які перебували в залі», – розповіла речниця Нікопольської поліції.

З інформації на офіційному сайті Нікопольського суду відомо, що у справі про вбивство Різвана Тапаєва троє підозрюваних. Їхні захисники, прізвища яких вказані на сайті, інцидент з вибухами не коментують, посилаючись на адвокатську етику, а також на те, що, або вже не беруть участі у процесі, або не були присутні цього дня.

Адвокат Сергій Нестерчук підтвердив Радіо Свобода, що слухання справи в суді тривало вже більш ніж рік. За його словами, засідання часто переносили через неявку свідків.

«Справа в суді слухається з літа минулого року. Не з’являлись свідки. Це основна причина переносів. Приїздимо: немає свідків – перенос. Якісь дії частково були, кілька свідків прийшло, а решта – ні. І так півтора року», – зазначив адвокат.

Подробиці вбивства майже дворічної давнини, справа про яке мала слухатись у суді, не розкривають ні адвокати, ні правоохоронці. Ще 2016 року українські ЗМІ писали про те, що причиною вбивства нібито був перерозподіл влади у сфері обігу наркотиків. Родичі вбитого Різвана Тапаєва навпаки стверджували, що Різван намагався протидіяти наркоторгівлі. Родина загиблого заявляла, що звернулася до міністра МВС Арсена Авакова з проханням розібратися.

Реакція соцмереж: син загиблого – фігурант ДТП

У соцмережах нікопольці активно обговорюють інцидент з вибухами в суді. На сторінках у Фейцсбуці користувачі розповідають про те, що Руслан Тапаєв був також батьком Султана Тапаєва, який цього року скоїв ДТП зі смертельними наслідками.

«Сьогодні ж проходило судове засідання у справі людини, відомої в Нікополі як Мопа. На нього і з’явився Тапа-старший. Наше джерело стверджує, що одну гранату він кинув собі під ноги, а другу в сторону підсудного – Мопи. Також джерело говорить, що Тапа-старший переживав про долю свого сина Султана, якому Мопа на зоні не дав би життя. І таким чином вирішив позбутися загрози», – стверджується в дописі.

Поліція цю інформацію не коментує, однак підтверджує, що син Тапаєва був затриманий за ДТП, справа – в суді.

Безпека в суді: без «рамки»-металошукача

Жителі Нікополя в соцмережах також висловлюються за запровадження в Україні суворіших заходів щодо безпеки в будівлях судів, зокрема, за детальний огляд всіх учасників судових процесів. За їхніми даними, будівля нікопольського суду не була обладнана «рамкою»- металошукачем, тому чоловік зміг вільно зайти з гранатами.

Начальник кримінальної поліції Дніпропетровської області Олег Грозь, коментуючи інцидент, визнав що засоби безпеки в нікопольському суді, так само як і в інших судах на периферії, недостатні.

«Це проблема стосується не тільки нікопольського суду, якщо ми поїдемо в найближчі населені пункти Дніпропетровської області, навіть самого Дніпра, ми побачимо схожу картину. Безпека учасників судового процесу недостатньо забезпечується», – сказав він.

Також увечері правоохоронці повідомили деякі подробиці вибуху. Одна з гранат розірвалась за 30 сантиметрів до заґратованої клітки, де перебували підсудні, друга – в руках у батька. На місце інциденту нікого не пускають.