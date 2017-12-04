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Лекарственные препараты, созданные на территории, подконтрольной группировке «ЛНР», будет «лицензировать» группировка «ДНР». Обе в Украине признаны террористическими. По словам контролируемых Россией сепаратистов, в Луганске и Донецке закончились регистрационные документы, выданные Украиной и Россией. Новые «регистрации» будут проходить под контролем группировки «ДНР», так как в Луганске «нет такой процедуры». А средства с каждой «лицензии» будут идти именно в «бюджет» донецких сепаратистов. Есть ли сейчас фармацевтическое производство в неподконтрольном Луганске, и какие лекарства претендуют на так называемую «лицензию» от «ДНР»?

До войны в Луганске работало предприятие «Луганский фармзавод», выпускающее медицинские препараты под маркой «LUGAL» – более 50 наименований лекарственных препаратов. Среди них – и противопростудные, и противогрибковые, и от заболеваний сердечно-сосудистой системы, и желудочно-кишечного тракта. Также у предприятия есть два патента на изобретение – производство лекарственного препарата «Аспаркам» и эмульсии «Бензилбензоат».

В 2014 году предприятие «национализировали» подконтрольные России сепаратисты. Главной задачей Игоря Плотницкого, как писали СМИ, было наладить поставки продукции завода в Украину и обеспечить луганскую сторону украинским сырьем. Но не получилось. Как результат, в оккупированный Луганск запретили ввозить какие-либо украинские лекарства и перешли полностью на российский рынок.

В Луганске Игорь Плотницкий объединяет все аптечные сети в 2 фармацевтические организации; те же, кто не соглашается на такие условия, может попрощаться со своим «добром». Так на сепаратистском сайте «ЛИЦ» несколько раз всплывают новости о «бесхозных аптеках», чье имущество тут же становится подконтрольно группировке «ЛНР».

В октябре 2016 года так называемый «совет министров» «ЛНР» решает объединить две фармацевтические организации, «Лугамед» и «Фармацию». До этих пор организации не выпускали свои лекарства, а либо только закупали у частных аптек и в России, либо использовали лекарства, полученные из «гуманитарки». С 2016 года в Луганске работает «Лугмедфарм».

Уже в мае директор фармацевтической фабрики «Лугмедфарм» Лариса Гончарова заявила, что предприятие производит около 15 вариантов лекарственных предприятий.

«На сегодняшний день фармацевтическая фабрика вышла на уровень до 10 наименований галеновых препаратов – это настойки пустырника, валерьяны, лимонника, это оригинальные наши препараты – «Фитоуралит» для лечения заболеваний почек и «Кардиопассит», который участвует (в лечении – ред.) при сердечных заболеваниях и является успокоительным. Также это спиртовые растворы: раствор бриллиантовый зеленый, раствор йода, меновазин, спирт камфорный, водные растворы: аммиака, хлоргексидина биглюконата и раствор перекиси водорода 3%», – цитирует Ларису Гончарова сепаратистское издание «ЛИЦ».

Также «Лугмедфарм» создает внутривенные растворы – натрий хлорид, глюкозу, растворы Рингера и Трисоли. По словам представителей «Лугмедфарм», все лекарства проходят «серьезную проверку и получают сертификат качества».

Вот только про луганские лекарства в самом городе отзываются не особо. Местные жители рассказывают, что аптеки заполонили российские аналоги, а сами луганчане закупают нужные препараты в Украине.

На брифинге представительница так называемого «министерства здравоохранения» «ДНР» Екатерина Руденко заявила, что с 28 ноября началась «регистрация» медикаментов, которые производятся на территории, подконтрольной группировке «ДНР».

«В «ЛНР» такая процедура отсутствует на сегодняшний день. «Регистрацию» лекарственных средств могут пройти как донецкие, так и луганские фармацевтические производители. Данная процедура не распространяется на ввозимые импортные лекарственные средства, которые прошли регистрацию в Украине и Российской Федерации», – говорит Екатерина Руденко.

Также она отметила, что деньги с лицензирования лекарств будут идти в «бюджет» так называемой «ДНР». В оккупированном Луганске пока не комментируют, согласятся ли они платить в «чужую казну».

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)