Дуб Сковороди накриють скляним куполом до 300-річчя філософа

В харківському Національному меморіальному музеї Григорія Сковороди, що створений на території садиби поміщиків Ковалівських, готуються до 300-річного ювілею українського і європейського філософа, мандруючого мислителя, поета, байкаря і громадського діяча Григорія Сковороди. Там в рамках святкування 295-річчя філософа відбулася стратегічна сесія «Хто добре загорівся, той добре почав» з обговоренням пропозиції щодо святкування ювілею мудролюба.

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​За словами директора музею, заслуженого працівника культури України Наталії Міцай, планується проведення робіт із консервування 700-літнього дуба з установленням скляного купола над ним. А на квітнику англійського класичного парку, що побіля музейної будівлі, спорудять фонтан «нерівна усім рівність». Також в музеї сподіваються відреставрувати комору пам'ятки архітектури ХІХ століття з пристосуванням приміщення для арт-виставок і наукових конференцій. Як стало відомо, проект святкування «Сковорода-300», незабаром буде поданий на затвердження Верховної Ради і Кабміну України.

Сковородинівка. Від Харкова до славетного села, що розгорнулося від хутора Пан-Іванівка, більше від години їзди. Останній шмат поганючої дороги змушує колеса машини трястися, тим самим підкидаючи туристів, які прямують до музею. Натомість алеї меморіального комплексу укладені плиткою. Від першого грудня на символічній алеї «Європейське коло» майорять прапори тих європейських країн, які пішки пройшов філософ з України. Дослідникам остаточно відомо про перебування Сковороди в Італії, Австрії, Польщі, Угорщині, Словаччині та Німеччині. Тут і розпочнемо прогулянку, дорогим для філософа парком, разом із науковим співробітником Національного меморіального музею Григорія Сковороди – Валерієм Манженком.

Валерій Манженко зі сковородинівцями, в прямому і переносному сенсі цього слова, – понад тридцяти років. Йому випало очолювати в різні роки державний музей, присвячений духовному вчителю і сільську раду в Сковородинівці. Екскурсовод завжди із захопленням показує дорогі місця філософові: тут він прогулювався алеями англійського класичного парку довкола садиби Ковалівських, міг зірвати яблука чи груші у фруктовому садку, а он там шанований гість черпав з джерела воду, міг Сковорода зайти і на пасіку, бо дуже полюбляв мед, зачащав він і до величезного старого дуба, щоб сховатися від пекучого сонця або ж від зливи. Садово-парковий ансамбль сковородинівського музею простягається на 18 кілометрів. Сюди мандрівний філософ потрапив завдяки приятелюванню з Андрієм Ковалівським, тодішнім власником хутора та маєтку.

Підходимо разом з екскурсоводом до того самого легендарного дуба, який з неохайності радянських науковців геть посох.

Цьому дубові понад 700 років. Коли сюди приходив Сковорода, дереву було з років 500. Він любив під його кроною ховатися від спеки, тут йому добре думалося

«Цьому дубові понад 700 років. Коли сюди приходив Сковорода, дереву було з років 500. Він любив під його кроною ховатися від спеки, тут йому добре думалося, можливо, тут він написав один із листів до друга в Петербург, можливо, працював над останнім своїм діалогом – «Потоп зміин». Від негоди ховається в це дупло, дупло було ширшим, ніж зараз. Дуб уже неодноразово падав, і ми змушені були його обрізати і посадити на фундамент, щоб його зберегти. А втручання людини, катаклізми природи призвели до загибелі дуба. Основне, звісно, – це те, що в дуплі розводили вогнище. А згодом 1972 року його обробили хімікатами і бетоном замастили щілини – це коли створювали сам музей. Це й прискорило його загибель», – переповідає трагічну історію символічного дуба, пов'язаного з творчістю Григорія Сковороди.

Національний меморіальний музей Григорія Сковороди розташувався в садибі поміщиків Ковалівських – друзів Сковороди.

Нині це – пам'ятка архітектури ХVІІІ століття. Слугувала панським будинком до занепаду Російської імперії. У часи більшовизму тут певний час господарював колгосп, згодом була сільська школа. Нарешті, в 1960 році ентузіастами на чолі з директором тутешньої школи було влаштовано музей Григорія Сковороди. А вже 1972 року музей Григорія Сковороди розширюється, набуває державного статусу та отримує відповідне фінансування. В музеї особливо пишаються оригінальним годинником Сковороди і двома символічними посохами, за допомогою яких ходив мандрівний вчитель і мислитель.

Це – кишеньковий годинник у вигляді цибулинки. Чому ми точно знаємо, що це Сковороди, там є на звороті під кришечкою напис «Через Стефана Гречину дарую»

«Це – кишеньковий годинник у вигляді цибулинки. Чому ми точно знаємо, що це Сковороди, там є на звороті під кришечкою напис «Через Стефана Гречину дарую». Коли ми почали вивчати однокласників Сковороди, то з'ясували, що Стефан вчився разом в Києво-Могилянській академії із мудролюбом. А кому саме подарував годинника Сковорода, невідомо», – показує експонат Валерій Манженко.

На жаль, справжніх ціпків Сковороди до наших часів не зберіглося. В експозиції зберігаються лише копії палиць, із якими ходив світом Григорій Сковорода, а справжні згоріли в музеї Слобідської України під час Другої світової війни. У мандрівника було дві палиці, одна з рукою, що благословляє зустрічного, а друга – із зображенням крота. Благословляюча долоня людини – це символ відкритості, добродійності й віри в Христа Григорія Сковороди.

«У Сковороди кріт має подвійне значення: 1. Я думаю, що для нього він вважався символом мудрості, тому що був сліпим, але рухався в тому напрямку, який йому був потрібний, і робив те, що йому треба. 2. Це – не зовсім чистоплотна тварина. У Сковороди будь-який образ має як позитивне, так і негативне значення», – розтлумачує символіку посохів екскурсовод Валерій Манженко.

У музеї є й скрипка, яку, ймовірно, міг тримати в руках музикант Григорій Сковорода.

«Це скрипка з родини Якова Правицького, священика Бабаївського. Одні експерти відносять походження інструмента до XVIII століття, а інші до початку ХIХ століття. Але якщо на цьому інструменті грав навіть Яків Правицький або його сини, це для нас теж важливо, бо священик був дуже близькою по духу людиною Сковороді. Заслуги цієї людини для нашої духовності важко оцінити, тому що фактично він зберіг для нас твори Сковороди», – показав давню скрипку науковий співробітник музею.

Манженко: Європа – знайомство з зовнішнім світом для пізнання Бога Сковородою

Вища духовна мета Григорія Сковороди – це було пізнання Бога. Сковороду святою людиною вважали представники багатьох світових релігійних течій

Валерій Манженко припускає, що піша подорож Європою Сковороді була потрібна для найглибшого осягнення Божого задуму: «Думаю, що вища духовна мета Григорія Сковороди – це було пізнання Бога. Але, мабуть, без пізнання зовнішнього навколишнього світу він не міг пізнати Бога. І якраз його закордонна піша хода і мала це на меті. Сковороду святою людиною вважали представники багатьох світових релігійних течій: до нас приїжджали буддистські монахи і перед ґанком нашого музею падали на коліна і казали, що це – наш, наш Сковорода. Були і хасиди – теж його вважають за свого. Певною мірою за свого приймають і протестанти. Безумовно, Сковорода був непересічним християнським філософом, він вирізнявся з цілої низки світових мислителів. Я думаю, що заслуга Сковороди полягає в тому, що він наблизив людину до Бога. Він сам звертався до Бога без посередників, священиків і єпископів. Можна говорити, що на нього мав свій вплив і протестантизм німецького лютеранства. Але нам це не дозволяє переконливо говорити про нього як про протестанта або чистого католика. Тому що сам Сковорода заявляв у своїх творах, і листах Михайлові Ковалинському, що він знаходиться в лоні православної церкви».

Більшовики атеїзували Сковороду – Манженко

В комуністичні роки СРСР ставлення до українського мандрівного інтелектуала Григорія Сковороди різнилося, це залежало від лінії партійної ідеологічної машини, розповідає науковий співробітник Національного меморіального музею Валерій Манженко.

Треба його зображати з Біблією. Він навіть Біблією думав

«В Радянському Союзі до часів політичних репресій теж велися дослідження спадщини Сковороди й були добрі науковці, які цікавилися філософом. Можемо пригадати дослідження історика Дмитра Багалія («Український мандрований філософ») і Віктора Петрова («Особа Сковороди»), де розкрито внутрішній, духовний світ Сковороди. І там він показується як віруюча людина, як видатний богослов, як християнський філософ. А потім ми спостерігаємо перелом у сприйнятті Сковороди офіційною критикою, у представленні Сковороди в школах і університетах. Я думаю, що радянська влада зробила все для того, щоб примітизувати постать Сковороди. Вона пристосувала вчення Сковороди до своєї ідеології. Науковці-комуністи називали Сковороду атеїстом, революціонером, бунтарем. І це при тому, що слово Бог на кожній сторінці творів зустрічається не менше від п'яти разів. Безумовно, коли я прийшов директором до музею, а це було на початку 1980-х років, і я був змушений говорити про те, що Сковорода – матеріаліст, хоча це неправильно, я розумів, що це – глибоко-віруюча людина, називати його атеїстом не наважувався. Я думаю, що був певний намір і в зображенні на офіційних портретах Сковороди – такого собі старця з палицею в валянках. І навіть у тому, що його зображують на всіх скульптурах і портретах із книгою «Алфавіт світу» – це ж теж не відповідає дійсності. Тому що треба його зображати з Біблією. Він навіть Біблією думав», – висловлює своє бачення Валерій Манженко.

А нещодавно сковородинівець і сам вирушив пішою дорогою мандрівного вчителя. Свою акцію Валерій Манженко назвав «Земним шляхом до духовного». За вісімнадцять днів разом із знімальною групою документального фільму він пройшов 270 кілометрів від селища Чорнухи на Полтавщині (місця народження Сковороди) до села Сковородинівка на Харківщині (місця його поховання).

Хотілося пожити в тій самій фізичній і духовній атмосфері, яку переживав під час подорожі сам Сковорода

«Хотілося пожити в тій самій фізичній і духовній атмосфері, яку переживав під час подорожі сам Сковорода. Хотілося зрозуміти, як реагували на таких, як Сковорода, люди. І ви знаєте, по-різному: одні люди це дуже вітали, інші – засуджували, мовляв, для чого це робиться, який з цього сенс. Проте, так чи інакше, я збагнув, що й до Сковороди було різним ставлення за його часів. Були люди, які його не пускали на ночівлю. Як і нас. Ми ж ночували переважно в громадських місцях: школах, дитячих садках і клубах, тільки один раз ми ночували у людей. Що мене трошки засмутило, що люди не дуже в наш час охоче приймають на ночівлю подорожніх. Тобто вони недовіряють, насторожені, й давня українська традиція гостинності порушена», – розповідає про акцію присвячену 295-річчю Григорія Сковороди екскурсовод, який йому присвятив життя.

В аудіоподкасті «Радиво» ми вас запрошуємо на радіоекскурсію до Національного меморіального музею Григорія Сковороди, погуляєте англійським класичним парком, побуваєте в кімнаті, де жив шанований гість маєтку Ковалівських, дізнаєтеся, як Сковороду змальовували сучасники, зрештою, герой аудіоподкасту, науковий співробітник музею Валерій Манженко розкаже, як духовний інтелектуал вплинув на його життя. У програмі звучить музика епохи бароко.

Приєднуйтеся до слухацької аудиторії подкасту «Радиво» наступної суботи в ефірі радіо «Ера FM» о 9.07.

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